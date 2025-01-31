Криминальная комедия «Чокнутые» с Биллом Мюрреем выйдет в РФ

В Сети появился первый трейлер криминальной комедии "Чокнутые" (18+) с участием Эда Харриса ("мама!"), Билла Мюррея ("Охотники за привидениями: Леденящий ужас") и Дженнифер Кулидж ("Белый лотос").

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По сюжету бывший преступник Винсент (Харрис) решает отметить Новый год в кругу семьи, но внезапно на пороге его дома появляются не только родственники, но и бывшие подельники.

Роли в картине исполнили Гэбриэл Юнион ("Космический кадет"), Льюис Пуллман ("Жребий", "Топ Ган: Мэверик"), Пит Дэвидсон ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дурные деньги"), Эмануэла Постаккини ("Третья персона") и другие.

Режиссер - Дито Монтиель ("Эмпайр Стэйт", "Бой без правил"), автор сценария - Джон Поллоно ("Сильнее", "Ремонт малых двигателей").

Мировая премьера "Чокнутых" состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года, российская премьера назначена на 27 февраля 2025 года.