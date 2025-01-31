Каким получился фильм «Разбитые сердца» Жиля Леллуша

Французский актер-режиссер Жиль Леллуш в своей авторской практике любит экспериментировать с картинкой - предложенные им операторские ракурсы, способы монтажа, игра с цветом, неожиданные переходы от стиля к стилю создали ему репутацию утонченного визуалиста. Иногда эксперимент начинает солировать, уводя на второй план логику характеров и событий. Так случилось с его новой работой - криминально-любовной мелодрамой "Разбитые сердца", которую у нас в аннотациях почему-то обозначили как мюзикл.

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Фильм получил 13 номинаций на национальную премию "Сезар" и был отобран в конкурс Каннского фестиваля 2024 года, не снискав, правда, одобрения жюри. У него есть все шансы быть прокатным хитом в любой стране, включая нашу. Но из зала зрители выходят, обманутые в лучших ожиданиях: первые две трети картины они были абсолютно счастливы, но погрустнели, поняв, куда все пришло к середине третьего часа.

Фильм делится на два акта. В первом развивается типичная для мелодрам история любви 15-летней Джеки из хорошей семьи к юному наглецу Клотэру, такому отважному Гаврошу, сразившую ее с первого взгляда своей независимостью, дерзостью и отвязностью. Роман развивается стремительно и бурно, по атмосфере здесь фильм даже заставляет вспомнить "Мужчину и женщину" - романтичнейшую из киноисторий, снятую почти тезкой режиссера Клодом Лелушем. Эти сцены тоже сопровождаются чувственной музыкой - в данном случае британской группы The Cure. Очень хороши здесь молодые актеры Малик Фрика и Мэллори Ванек, похожая на юную Татьяну Друбич в "Ста днях после детства". Но парень из "низов" быстро запутывается в сетях криминала, связывается с шайкой наркоторговца Ла Бросса (Бенуа Пульворд), после предательства сообщников обвинен в убийстве и должен 12 лет отсидеть в тюрьме.

Второй акт, легко предугадать, начнется, когда, отбыв наказание, Клотэр попробует отыскать и вернуть свою первую любовь, но Джеки уже замужем за расчетливым бизнесменом Джеффри (Венсан Лакост), живет благополучной, тщательно контролируемой жизнью и не хочет новых авантюр. Зритель заранее знает и то, что нежданное явление Клотэра вернет прежние чувства, и девушка поймет, что все, с ней теперь происходящее, - лишь имитация счастья, суррогат любви. Все это, повторяю, вполне ожидаемо. Но именно здесь начинает болезненно ощущаться, что режиссер целиком поглощен оригинальностью подачи материала и уже мало думает о его убедительности. Поступки героев становятся нелогичными, возникают сцены истерического насилия в телефонной будке, хореографически выстроенные сцены драк с лицами актеров, живописно залитыми клюквенным соком, захватывающий фильм вдруг становится картинным и, что еще хуже, картонным.

Актерски этот второй акт вполне адекватен первому. Джеки теперь играет Адель Экзаркопулос, Клотэна - Франсуа Сивиль (Д`Артаньян из дуплета "Три мушкетера" 2023 года). Оба персонажа уже расстались с юношеской свежестью, оба потрепаны жизнью, но Клотэна все эти годы согревала мысль о любимой, он грезил о новой встрече, готовился к ней, и весть об измене его оглушила. А так как тюрьмы во всем мире никого не исправляют, а толкают к новым преступлениям, для него теперь один путь - обратно в криминал. Он, заматеревший, теперь главарь банды грабителей. Он окончательно запутался.

Увы, запутались и авторы фильма. Они мечутся между натуралистическими сценами насилия и чувствительностью героев - обе крайности поданы в слоновьих дозах. Они уделяют много внимания пластике действа, включают развернутые дискотечные сцены, и уже трудно понять, какого жанра кино мы смотрим. А это важно, потому что у каждого жанра свои законы, свой эстетический код и своя мера условности, и столь неосторожные переключения между ними вызывают ощущение смысловых и логических прорех. И мне было крайне трудно сочувствовать героям, как бы победившим обстоятельства, просто потому, что их поступки теперь вовсе не говорят о каких-то сдвигах в сознании экс-заключенного - скорее напротив, бандит обратил любимую в свою веру, так что для зрительского ликования нет повода.

Мне неизвестен роман ирландца Невилла Томпсона, послуживший основой для сценария Одри Диван, Жюльена Ламброшини, Ахмеда Хамиди и самого Леллуша, но у такого количества нянек дитя не выдержало трехчасового марафона и, изнуренное, запуталось в моральных дилеммах собственного сюжета. И финал картины, убеждающий нас в силе и живучести настоящей любви, выглядит декларативным и банальным.

Этот фильм, по-моему, нельзя пропустить уже благодаря интересно выстроенному саундтреку и высококлассным актерам, которые с разной мерой успеха сражаются с несовершенствами сценария. Но путь зрителям предстоит явно нелегкий.