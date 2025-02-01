Как прошла премьера турецкого фильма «Оставь это ветру» в Москве

30 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера турецкого романтического фильма «Оставь это ветру», который выйдет на большие экраны 6 февраля. Для презентации киноленты в Москву прилетели исполнители главных ролей: Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Посетили красную дорожку на Новом Арбате и российские звезды. «Вечерняя Москва» побывала на премьерном показе фильма.

© Вечерняя Москва

Турецкие звезды и не только

Поклонники не оставили свободного места в холле кинотеатра в ожидании турецких звезд, а билеты на показ раскупили моментально. На красной дорожке Ханде появилась в элегантном черном платье с декольте. А ее партнер Барыш шел рядом в классическом сером костюме. Присутствующие не смогли сдержать аплодисментов и восторгов при виде турецких звезд. Кто-то выкрикивал: «Ханде, мы любим тебя!», кто-то кричал на английском: «I love you», актриса в ответ тепло улыбалась, но покинула дорожку очень быстро в сопровождении охраны и своего партнера по сериалу.

© Вечерняя Москва

На красной дорожке в тот вечер были и российские селебрити. Премьеру посетила телеведущая Ксения Бородина, которая является большой поклонницей турецкого кино. Приехала в кинотеатр и блогер Дина Саева, которая могла сыграть ту же роль, что и Ханде, но в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Также среди звездных гостей были замечены: Анастасия Решетова, Никита Джигурда, Жасмин, Александр Мизев, Саша Стоун, Анна Калашникова и не только.

© Вечерняя Москва

Исполнители главных ролей снова появились на публике уже во время презентации киноленты, когда на сцене находилась съемочная команда фильма. Ханде поздоровалась с публикой на русском языке:

« П р и в е т , Р о с с и я ! » — п р о к р и ч а л а с о с ц е н ы Х а н д е н а р у с с к о м я з ы к е .

Ее слова подхватил Барыш и тоже поприветствовав всех на русском:

« П р и в е т , Р о с с и я ! Р а д ы у в и д е т ь с я с в а м и , в ы г л я д и т э т о о т л и ч н о ! »

Актер признался, что этот вечер останется для него теплым воспоминанием, потому что он получил огромное количество внимания:

« П о х о ж е , м ы э т о т в е ч е р т о ч н о н е з а б у д е м , п о т о м у ч т о т а к а я т о л п а , т а к о е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о з р и т е л е й , т а к а я э н е р г и я . И м ы р а д и э т о г о с б о л ь ш и м с т а р а н и е м с н и м а л и э т о т ф и л ь м и п р е о д о л е в а л и б о л ь ш о е р а с с т о я н и е . С п а с и б о в а м б о л ь ш о е , ч т о н е п о з в о л и т е з а б ы т ь н а м э т о т в е ч е р » .

Его речь дополнила Ханде, отметив, что Россию она посетила впервые, но оказалась приятно удивлена вниманием поклонников здесь:

« К а к у ж е с к а з а л Б а р ы ш , э т о т в е ч е р н а в с е г д а о с т а н е т с я в н а ш е й п а м я т и , с п а с и б о в а м з а э т о . Я з д е с ь в п е р в ы е , в и ж у т а к у ю р е а к ц и ю с в а ш е й с т о р о н ы — д л я м е н я э т о н е в е р о я т н о е с ч а с т ь е » .

В ответ зрители поздоровались с артистами на турецком языке, а затем посыпались признания в любви и комплименты.

Режиссер картины Энгин Эрдер признался, что между Ханде и Барышом в процессе работы возникла химия, что очень важно для романтической истории, поэтому он надеется на большой успех картины.

Премьерный показ

Создатели фильма обещали показать летнюю романтичную историю о двух старых друзьях — Аслы (Ханде Эрчел) и Эге (Барыш Ардуч), которые не виделись с самого детства и по характеру были абсолютными противоположностями друг друга, но проблемы в компании заставили их встретиться вновь. Чтобы сохранить бизнес, Аслы необходимо было заполучить подпись Эге для начала строительства отеля в бухте Чешме, но у парня были другие планы.

Зрители не отрывались от экранов во время просмотра, и хотя сами актеры не остались смотреть премьеру, в трогательные и смешные моменты в зале раздавались аплодисменты. Из зала все выходили, обсуждая актерскую игру, очаровательную внешность Ханде и их тандем с Барышем, а также нетипичные для турков откровенные сцены.