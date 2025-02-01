Как прошла премьера турецкого фильма «Оставь это ветру» в Москве

Ханде Эрчел в Москве: как прошла премьера турецкого фильма «Оставь это ветру»
30 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера турецкого романтического фильма «Оставь это ветру», который выйдет на большие экраны 6 февраля. Для презентации киноленты в Москву прилетели исполнители главных ролей: Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Посетили красную дорожку на Новом Арбате и российские звезды. «Вечерняя Москва» побывала на премьерном показе фильма.
Турецкие звезды и не только
Поклонники не оставили свободного места в холле кинотеатра в ожидании турецких звезд, а билеты на показ раскупили моментально. На красной дорожке Ханде появилась в элегантном черном платье с декольте. А ее партнер Барыш шел рядом в классическом сером костюме. Присутствующие не смогли сдержать аплодисментов и восторгов при виде турецких звезд. Кто-то выкрикивал: «Ханде, мы любим тебя!», кто-то кричал на английском: «I love you», актриса в ответ тепло улыбалась, но покинула дорожку очень быстро в сопровождении охраны и своего партнера по сериалу.
На красной дорожке в тот вечер были и российские селебрити. Премьеру посетила телеведущая Ксения Бородина, которая является большой поклонницей турецкого кино. Приехала в кинотеатр и блогер Дина Саева, которая могла сыграть ту же роль, что и Ханде, но в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Также среди звездных гостей были замечены: Анастасия Решетова, Никита Джигурда, Жасмин, Александр Мизев, Саша Стоун, Анна Калашникова и не только.
Исполнители главных ролей снова появились на публике уже во время презентации киноленты, когда на сцене находилась съемочная команда фильма. Ханде поздоровалась с публикой на русском языке:
«Привет, Россия!» — прокричала со сцены Ханде на русском языке.
Ее слова подхватил Барыш и тоже поприветствовав всех на русском:
«Привет, Россия! Рады увидеться с вами, выглядит это отлично!»
Актер признался, что этот вечер останется для него теплым воспоминанием, потому что он получил огромное количество внимания:
«Похоже, мы этот вечер точно не забудем, потому что такая толпа, такое большое количество зрителей, такая энергия. И мы ради этого с большим старанием снимали этот фильм и преодолевали большое расстояние. Спасибо вам большое, что не позволите забыть нам этот вечер».
Его речь дополнила Ханде, отметив, что Россию она посетила впервые, но оказалась приятно удивлена вниманием поклонников здесь:
«Как уже сказал Барыш, этот вечер навсегда останется в нашей памяти, спасибо вам за это. Я здесь впервые, вижу такую реакцию с вашей стороны — для меня это невероятное счастье».
В ответ зрители поздоровались с артистами на турецком языке, а затем посыпались признания в любви и комплименты.
Режиссер картины Энгин Эрдер признался, что между Ханде и Барышом в процессе работы возникла химия, что очень важно для романтической истории, поэтому он надеется на большой успех картины.
Премьерный показ
Создатели фильма обещали показать летнюю романтичную историю о двух старых друзьях — Аслы (Ханде Эрчел) и Эге (Барыш Ардуч), которые не виделись с самого детства и по характеру были абсолютными противоположностями друг друга, но проблемы в компании заставили их встретиться вновь. Чтобы сохранить бизнес, Аслы необходимо было заполучить подпись Эге для начала строительства отеля в бухте Чешме, но у парня были другие планы.
Зрители не отрывались от экранов во время просмотра, и хотя сами актеры не остались смотреть премьеру, в трогательные и смешные моменты в зале раздавались аплодисменты. Из зала все выходили, обсуждая актерскую игру, очаровательную внешность Ханде и их тандем с Барышем, а также нетипичные для турков откровенные сцены.