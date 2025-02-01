Netflix поделился планами на 2025 год

Стриминговый гигант Netflix в конце января представил впечатляющий список премьер на 2025 год, продолжая свою традицию ежегодных анонсов. Компания опубликовала видеоролик, демонстрирующий ожидаемые новинки и раскрывающий даты выхода нескольких потенциальных хитов.

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Ключевые премьеры

Год начнется с выхода анимационного фэнтези "Ведьмак: Сирены глубин", премьера которого состоится 11 февраля. Это продолжение популярной франшизы "Ведьмак", которая уже завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру.

14 марта зрители смогут увидеть "Электрический штат" от братьев Руссо, в котором снялись Милли Бобби Браун и Крис Пратт.

Весной ожидается выход боевика "Разрушение" с Томом Харди в главной роли.

Одним из самых ожидаемых событий года станет премьера третьего сезона "Игры в кальмара", которая состоится 27 июня. Этот южнокорейский сериал стал настоящим феноменом и привлек внимание зрителей по всему миру.

2 июля выйдет продолжение супергеройского фильма "Бессмертная гвардия" с Шарлиз Терон в главной роли. Первая часть получила положительные отзывы критиков и зрителей, поэтому ожидания от сиквела весьма высоки.

Осенние премьеры

Осень 2025 года обещает быть особенно насыщенной для подписчиков Netflix. В этот период выйдет сразу несколько громких проектов:

Завершение популярных сериалов

2025 год станет финальным для нескольких любимых зрителями сериалов. 13 февраля выйдет заключительный сезон "Кобра Кай", а ближе к концу года ожидается премьера последнего сезона "Очень странных дел". Предполагается, что финальные эпизоды "Очень странных дел" могут выйти в ноябре или под Рождество.

Дополнительные проекты

Помимо основных премьер, Netflix также анонсировал выход фильма "Каратэ-пацан: Легенды", премьера которого состоится 30 мая. Этот проект, вероятно, связан с популярным сериалом "Кобра Кай" и расширит вселенную "Каратэ-пацана".

Презентация новинок

Netflix представил свои новинки под интригующим слоганом "Вы к этому не готовы". Интересно отметить, что в видеоролике практически отсутствуют новые сцены из будущих проектов. Лишь на несколько секунд появляется Дженна Ортега в образе Уэнсдэй, что намекает на возможное продолжение популярного сериала.

Список премьер Netflix на 2025 год выглядит весьма впечатляюще и разнообразно. Зрителей ждут как продолжения полюбившихся франшиз, так и совершенно новые проекты с участием звезд первой величины. Особенно насыщенной обещает быть осень, когда выйдет сразу несколько потенциальных блокбастеров.