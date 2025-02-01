Netflix поделился планами на 2025 год

Netflix анонсировал премьеры 2025
Стриминговый гигант Netflix в конце января представил впечатляющий список премьер на 2025 год, продолжая свою традицию ежегодных анонсов. Компания опубликовала видеоролик, демонстрирующий ожидаемые новинки и раскрывающий даты выхода нескольких потенциальных хитов.
Ключевые премьеры
- Год начнется с выхода анимационного фэнтези "Ведьмак: Сирены глубин", премьера которого состоится 11 февраля. Это продолжение популярной франшизы "Ведьмак", которая уже завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру.
- 14 марта зрители смогут увидеть "Электрический штат" от братьев Руссо, в котором снялись Милли Бобби Браун и Крис Пратт.
- Весной ожидается выход боевика "Разрушение" с Томом Харди в главной роли.
- Одним из самых ожидаемых событий года станет премьера третьего сезона "Игры в кальмара", которая состоится 27 июня. Этот южнокорейский сериал стал настоящим феноменом и привлек внимание зрителей по всему миру.
- 2 июля выйдет продолжение супергеройского фильма "Бессмертная гвардия" с Шарлиз Терон в главной роли. Первая часть получила положительные отзывы критиков и зрителей, поэтому ожидания от сиквела весьма высоки.
Осенние премьеры
Осень 2025 года обещает быть особенно насыщенной для подписчиков Netflix. В этот период выйдет сразу несколько громких проектов:
- "Франкенштейн" Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди (ноябрь)
- Комедия "Джей Келли" Ноя Баумбаха с Джорджем Клуни
- "RIP" - последняя совместная работа Бена Аффлека и Мэтта Деймона
- "Достать ножи: Проснись, мертвец" - продолжение популярной детективной франшизы
- "Девушка из каюты № 10" с Кирой Найтли в главной роли
Завершение популярных сериалов
2025 год станет финальным для нескольких любимых зрителями сериалов. 13 февраля выйдет заключительный сезон "Кобра Кай", а ближе к концу года ожидается премьера последнего сезона "Очень странных дел". Предполагается, что финальные эпизоды "Очень странных дел" могут выйти в ноябре или под Рождество.
Дополнительные проекты
Помимо основных премьер, Netflix также анонсировал выход фильма "Каратэ-пацан: Легенды", премьера которого состоится 30 мая. Этот проект, вероятно, связан с популярным сериалом "Кобра Кай" и расширит вселенную "Каратэ-пацана".
Презентация новинок
Netflix представил свои новинки под интригующим слоганом "Вы к этому не готовы". Интересно отметить, что в видеоролике практически отсутствуют новые сцены из будущих проектов. Лишь на несколько секунд появляется Дженна Ортега в образе Уэнсдэй, что намекает на возможное продолжение популярного сериала.
Список премьер Netflix на 2025 год выглядит весьма впечатляюще и разнообразно. Зрителей ждут как продолжения полюбившихся франшиз, так и совершенно новые проекты с участием звезд первой величины. Особенно насыщенной обещает быть осень, когда выйдет сразу несколько потенциальных блокбастеров.