Сериал «Красная Поляна» побил рекорд «Короля и Шута»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился, что «Красная Поляна» установила рекорд по скорости набора аудитории среди всех сериалов в сервисе. Проект посмотрели 3 млн подписчиков стриминга за 32 дня. Прежним рекордсменом был сериал «Король и Шут», который достиг такой же отметки только за 44 дня.

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Ко всему прочему, по скорости набора аудитории «Красная Поляна» превзошла и почти все фильмы, уступив только «По щучьему велению» и «Холопу 2». Все серии шоу уже доступны для просмотра на «Кинопоиске».

По сюжету светская авантюристка из Москвы приезжает на популярный горнолыжный курорт, где хочет поживиться на расслабленных туристах, но попадается в руки начальника службы безопасности и теперь вынуждена работать на него.