«Сверхъестественное» — один из самых успешных сериалов нулевых-десятых. Шоу о приключениях Винчестеров полюбили за ярких главных и второстепенных героев, рок-н-ролльный саундтрек и необычный жанр: смесь детектива-ужастика и драмы. Вышедшей в 2005 году сериал с юмором рассказывал о понятных вещах: борьбе добра со злом, важности семьи и дружбы. Финальный эпизод «Сверхъестественного» увидел свет в ноябре 2020-го — 15 лет в эфире превратились в 15 сезонов и 327 серий. «Лента.ру» публикует топ-15 лучших эпизодов «Сверхъестественного» — от пародии на «День сурка» до несбывшегося финала шоу.

О чем сериал

История двух родных братьев — Сэма (Джаред Падалеки) и Дина (Дженсен Эклс) Винчестеров. Сэм и Дин путешествуют по Америке в черной Chevrolet Impala 1967 года и занимаются «семейным бизнесом»: защищают простых людей от зла и охотятся на монстров.

Кстати, понятие «монстр» в сериале довольно обширное. За 15 сезонов Винчестеры успели сразиться с понятными демонами, вампирами, оборотнями, а также противостояли всадникам Апокалипсиса и Люциферу, подружились с самой Смертью и даже бросили вызов Богу.

Один из главных союзников Винчестеров — охотник Бобби Сингер (Джим Бивер), заменивший братьям отца. С четвертого сезона бороться со злом Винчестерам помогает ангел Кастиэль (Миша Коллинз).

«Вера» (1-й сезон, 12-я серия)

Оригинальное название: Faith;

Когда вышла: 2006 год;

Режиссер: Аллан Крокер;

Рейтинг IMDb: 8.7;

Рейтинг MyShows: 4.77;

О чем серия: Дин находится на грани жизни и смерти, и Сэм решается на крайние меры.

Во время охоты Дин получает мощный удар током и переживает сердечный приступ. Врачи ошарашивают Винчестеров неутешительным прогнозом: сердце Дина находится в плачевном состоянии, а его дни сочтены.

В попытках спасти старшего брата Сэм выходит на загадочного лекаря по имени Рой Ле Гранж (Кевин МакНалти) — по слухам, медиум способен исцелять даже самых тяжелобольных людей. Дин не доверяет загадочному целителю, но все же соглашается посетить его проповедь. К удивлению братьев, встреча с Роем и впрямь оказывается чудодейственной.

Винчестеры, спасающие друг друга от смерти (и не только), — один из лейтмотивов «Сверхъестественного». В этой серии братья впервые сталкиваются с угрозой такого масштаба, а еще рассуждают о религии, слепой вере в чудо и принятии неизбежного. Ну а душераздирающая история девушки Лейлы (Джули Бенз) — один из самых трогательных моментов первого сезона.

«Небылицы» (2-й сезон, 15-я серия)

Оригинальное название: Tall Tales;

Когда вышла: 2007 год;

Режиссер: Брэдфорд Мэй;

Рейтинг IMDb: 9.1;

Рейтинг MyShows: 4.76;

О чем серия: Винчестеры расследуют сумасшедшие преступления и жалуются Бобби друг на друга.

Сэм и Дин безрезультатно расследуют серию загадочных убийств в Огайо. Набор преступлений впечатляет: здесь есть и похотливый призрак студентки, и агрессивный аллигатор, и даже настоящий пришелец.

Поиск монстра тормозит внезапная ссора Винчестеров — когда расследование окончательно заходит в тупик, братья обращаются за помощью к Бобби Сингеру. Выслушав их рассказ, Бобби быстро понимает, кто виноват во всем — от абсурдных преступлений до перепалок Сэма и Дина.

Уморительно смешной эпизод, в котором дебютирует один из самых колоритных антагонистов всего сериала. Прелести происходящему добавляет прием ненадежного рассказчика — следить за тем, как Сэм и Дин передразнивают друг друга, можно бесконечно.

«Что есть и чему никогда не бывать» (2-й сезон, 20-я серия)

Оригинальное название: What Is and What Should Never Be;

Когда вышла: 2007 год;

Режиссер: Эрик Крипке;

Рейтинг IMDb: 9.3;

Рейтинг MyShows: 4.79;

О чем серия: столкнувшись с джинном, Дин переносится в идеальный мир, в котором живы его родные.

Расследуя дело о пропаже людей, Винчестеры выходят на след опасного древнего существа — джинна. Дин решает в одиночку отправиться в логово монстра, но попадает в ловушку.

Чтобы защитить себя, джинн исполняет заветное желание Дина — старший Винчестер попадает в мир, где живы его мать Мэри (Саманта Смит) и невеста Сэма Джессика (Эдрианн Палики). Поначалу спокойная жизнь кажется идеальной, но вскоре Дин понимает — мир, в котором братья не занимаются охотой, обречен на страдания.

Перед финалом второго сезона создатели в очередной раз напоминают: Дин Винчестер — простой человек, который мечтает не о бесконечной охоте, а о простом семейном счастье.

«Черный рок в Блэк-Роке» (3-й сезон, 3-я серия)

Оригинальное название: Bad Day at Black Rock;

Когда вышла: 2007 год;

Режиссер: Роберт Сингер;

Рейтинг IMDb: 9.2;

Рейтинг MyShows: 4.82;

О чем серия: Винчестеры находят амулет, приносящий абсолютную удачу.

Винчестеры завладевают древним артефактом — кроличьей лапкой, которая приносит хозяину безграничную удачу. Вскоре становится понятно, что за везение придется платить — на талисмане лежит проклятье, убивающее всех, кто когда-либо им владел.

Братья решают уничтожить артефакт, но в игру вступает Бэла Талбот (Лорен Коэн) — обаятельная воровка, которая охотится за древними амулетами. Теперь Винчестерам нужно как можно скорее поймать Бэлу и вернуть проклятую лапку себе: везунчик Сэм уже превратился в неудачника Сэма и вот-вот погибнет.

Ситуация осложняется тем, что на Сэма открывает охоту Кубрик (Майкл Масси), давний знакомый Гордона Уокера (Стерлинг К. Браун).

P. S. «Я Бэтмен!»

«Очень сверхъестественное Рождество» (3-й сезон, 8-я серия)

Оригинальное название: A Very Supernatural Christmas;

Когда вышла: 2007 год;

Режиссер: Дж. Миллер Тобин;

Рейтинг IMDb: 8.6;

Рейтинг MyShows: 4.75;

О чем серия: Винчестеры охотятся на злобного Санту и вспоминают о том, как праздновали Рождество в детстве.

В любом уважающем себя телесериале нулевых должен быть специальный рождественский эпизод — так вот, это именно он.

Накануне Рождества загадочный монстр похищает людей через дымоход. Похоже, в случившемся виноват Анти-Клаус — злобный брат-близнец Санты. Братья начинают расследование, хоть и не верят в существование живого символа Рождества.

Параллельно с расследованием Дин готовится отпраздновать свое последнее Рождество на Земле. Сэм выступает против этой затеи — в детстве праздник ни разу не удалось отметить по-человечески.

Кстати, именно в этой серии выясняется, как у Дина появился кулон в виде рогатой головы — старший Винчестер не расстается с ним на протяжении всего шоу.

«Заколдованный круг» (3-й сезон, 11-я серия)

Оригинальное название: Mystery Spot;

Когда вышла: 2008 год;

Режиссер: Ким Мэннерс;

Рейтинг IMDb: 9.5;

Рейтинг MyShows: 4.81;

О чем серия: «День сурка» в стилистике «Сверхъестественного».

Сэм вместе с братом приезжает в очередной провинциальный город, чтобы отыскать некоего пропавшего профессора. Все как всегда: подъем под надоедливую песню Heat Of The Moment группы Asia, вечные подколы Дина, завтрак в закусочной и поиск улик.

Охотничья рутина рушится, когда Винчестеры прибывают в музей странностей «Загадочный Круг»: перепуганный владелец заведения стреляет в Дина и убивает его. Ошарашенный Сэм не понимает, что случилось, как вдруг… Вновь просыпается в мотеле под песню Asia.

Сэм быстро понимает, что попал во временную петлю — он проживает один и тот же день и просыпается ровно в тот момент, когда кто-то или что-то лишает Дина жизни. Чтобы вырваться из заколдованного круга, младшему Винчестеру придется пережить не одну (и даже не 100) смертей брата.

«В начале» (4-й сезон, 3-я серия)

Оригинальное название: In the Beginning;

Когда вышла: 2008 год;

Режиссер: Стив Бойум;

Рейтинг IMDb: 9.2;

Рейтинг MyShows: 4.78;

О чем серия: Дин переносится в прошлое и встречает своих молодых родителей.

Кастиэль переносит Дина в прошлое, где тот встречает своего молодого отца. Джон Винчестер (Мэттью Коэн) образца 1973-го — обычный парень, который ничего не знает об охоте на монстров.

Шокированный Дин убеждает отца купить ту самую Chevrolet Impala, а после решает за ним проследить. Вскоре он встречается и с молодой версией своей матери. Оказывается, что Мэри Кэмпбелл (Эми Гаменик) не так проста, как кажется, а в Лоуренсе 1973-го творится что-то странное.

Дин быстро понимает, что, оказавшись в прошлом, может спасти свою мать от Желтоглазого демона и изменить будущее. Только вот история не хочет, чтобы ее переписывал какой-то Винчестер.

«Желтая лихорадка» (4-й сезон, 6-я серия)

Оригинальное название: Yellow Fever;

Когда вышла: 2008 год;

Режиссер: Фил Сгриккиа;

Рейтинг IMDb: 9.1;

Рейтинг MyShows: 4.78;

О чем серия: Дин заражается «вирусом страха» и боится самых простых вещей.

Винчестеры расследуют серию загадочных смертей, причиной которых якобы стал сердечный приступ. Братья понимают, что жертвы были до смерти (в прямом смысле этого слова) напуганы.

Вскоре внезапную тревогу начинает испытывать и Дин. Поначалу его пугают достаточно понятные вещи, но вскоре ужас становится неконтролируемым — некогда бесстрашного Винчестера доводит до истерики даже очаровательный йоркширский терьер.

Отдельная прелесть этой серии — сцена после титров под песню Eye Of The Tiger группы Survivor.

«Вознесение» (4-й сезон, 20-я серия)

Оригинальное название: The Rapture;

Когда вышла: 2009 год;

Режиссер: Чарльз Бисон;

Рейтинг IMDb: 8.7;

Рейтинг MyShows: 4.74;

О чем серия: Винчестеры знакомятся с сосудом Кастиэля.

Кастиэль пытается передать Винчестерам важную информацию, но вступает в битву с другими ангелами и вынужденно отправляется на Небеса. На поле боя остается Джимми Новак — мужчина, в тело которого Кас когда-то вселился.

Джимми рассказывает Винчестерам о своей жизни: оказывается, он примерный семьянин, у которого есть жена Амелия (Винн Эверетт) и дочь Клэр (Сидни Имбо). К тому же Новак не планирует вновь отдавать свое тело в распоряжение ангела: он собирается навестить семью, которую не видел больше года, и вернуться к обычной человеческой жизни.

Параллельно с этим зрители узнают, как Джимми впервые познакомился с Кастиэлем и согласился стать его сосудом — история о бескорыстной человеческой вере перерастает в настоящую драму.

«Переключая каналы» (5-й сезон, 8-я серия)

Оригинальное название: Changing Channels;

Когда вышла: 2009 год;

Режиссер: Чарльз Бисон;

Рейтинг IMDb: 9.6;

Рейтинг MyShows: 4.79;

О чем серия: трикстер запирает Винчестеров внутри телешоу.

«Сверхъестественное» пародирует популярные телешоу — естественно, с присущим сериалу юмором и налетом мистики.

Винчестеры вновь сталкиваются со своим старым знакомым — мастером иллюзий Фокусником (Ричард Спейт-младший). Коварный трикстер может быть полезен в войне против Люцифера, поэтому Сэм с Дином решают попросить его о помощи.

Фокусник соглашается поговорить с охотниками только при одном условии — братья должны провести сутки внутри его импровизированного телешоу. Сэм и Дин принимают правила игры и начинают перемещаться по телеканалам. Винчестеры попадают в медицинскую драму про Доктора Секси, участвуют в треш-викторине, ситкоме про самих себя и даже рекламируют мазь от генитального герпеса, но испытания Фокусника не заканчиваются…

«Лебединая песня» (5-й сезон, 22-я серия)

Оригинальное название: Swan Song;

Когда вышла: 2010 год;

Режиссер: Стив Бойум;

Рейтинг IMDb: 9.7;

Рейтинг MyShows: 4.79;

О чем серия: серия, которая могла стать финалом всего «Сверхъестественного».

«Лебединая песня» — это битва добра со злом и завершение сериала, которое изначально запланировал создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке. Да, позже шоу продлили еще на 10 сезонов, но происходящее на экране все равно выглядит максимально драматично.

Винчестеры готовятся к своей финальной схватке — Сэм собирается стать сосудом Люцифера и навсегда запечатать его в Клетке вместе с собой. Дин отказывается терять брата, но понимает, что другого выбора просто нет.

«Лебединую песню» не зря называют лучшей серией всего сериала: Апокалипсис на пороге, ставки высоки как никогда, а братья Винчестеры вновь пытаются спасти весь мир (и друг друга). Единственная проблема — если плохо помните, что происходило с Сэмом и Дином в предыдущих сезонах, разобраться в происходящем будет сложновато.

«Выходные у Бобби» (6-й сезон, 4-я серия)

Оригинальное название: Weekend at Bobby's;

Когда вышла: 2010 год;

Режиссер: Дженсен Эклс;

Рейтинг IMDb: 9.1;

Рейтинг MyShows: 4.72;

О чем серия: один день из жизни Бобби Сингера.

Чем занимается Бобби Сингер — ворчливый охотник, заменивший Винчестерам отца — когда Сэма и Дина нет рядом?

Бобби пытается заставить демона Кроули (Марк Шеппард) вернуть ему его душу, однако Кроули отказывается, и охотнику остается только идти на хитрость. Чтобы справиться с коварным демоном, придется совершить практически невозможное.

На протяжении серии Бобби пытается найти способ одолеть Кроули, но его то и дело отвлекают: Сэм и Дин просят отыскать имя древнего монстра, старый товарищ Руфус (Стивен Уильямс) заявляется на порог с трупом наперевес, а очаровательная соседка норовит затащить его к себе в гости. Бобби готов помочь всем вокруг — даже если из-за этого у него почти не останется времени на помощь себе.

Кстати, режиссером этой серии стал Дженсен Эклс. Это первый эпизод, который снял Эклс, — и, наверное, самый запоминающийся.

Ошибка по-французски (6-й сезон, 15-я серия)

Оригинальное название: The French Mistake;

Когда вышла: 2011 год;

Режиссер: Чарльз Бисон;

Рейтинг IMDb: 9.6;

Рейтинг MyShows: 4.72;

О чем серия: Сэм и Дин попадают на съемки сериала «Сверхъестественное».

За 15 сезонов «Сверхъестественное» неоднократно ломало четвертую стену — во вселенной сериала по мотивам жизни Винчестеров пишут книги и даже ставят фанатские спектакли. Самый эффектный пример такого слома — эта серия.

Чтобы спрятать Сэма и Дина от очередной небесной угрозы, ангел Бальтазар (Себастьян Роше) отправляет братьев в параллельную реальность. Винчестеры прыгают в окно и внезапно попадают на съемочную площадку. Оказывается, что в этом мире их жизнь — это сценарий сериала «Сверхъестественное», а сами они — актеры Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, играющие Дина и Сэма. Более того, в этом мире Кастиэль — не ангел, а фанат соцсетей по имени Миша, а демоница Руби — жена Сэма по имени Женевьев Падалеки.

Чтобы выбраться из параллельного мира, Винчестерам приходится притворяться настоящими актерами. Одновременно с этим братья знакомятся с создателями «Сверхъестественного» — режиссером Робертом Сингером (Брайан Дойл-Мюррей) и самим Эриком Крипке (Майка Хауптман).

«Собачий полдень Дина» (9-й сезон, 5-я серия)

Оригинальное название: Dog Dean Afternoon;

Когда вышла: 2013 год;

Режиссер: Тим Эндрю;

Рейтинг IMDb: 8.6;

Рейтинг MyShows: 4.67;

О чем серия: Дин учится понимать животных и внезапно перенимает повадки пса.

Серия загадочных убийств приводит Винчестеров в Оклахому. Свидетелей произошедшего практически нет — разве что немецкая овчарка по кличке Полковник, которая принадлежала одной из жертв.

Чтобы раскрыть запутанное дело, братья решаются на очередную авантюру: Дин выпивает зелье, которое позволяет разговаривать с собаками. Чары оказываются сильнее, чем рассчитывали Винчестеры — Дин начинает понимать не только собак, но и других животных. Вскоре старший Винчестер ощущает на себе побочный эффект зелья: ему очень хочется налаять на почтальона и принести Сэму выкинутую салфетку.

«Скубиестественное» (13-й сезон, 16-я серия)

Оригинальное название: ScoobyNatural;

Когда вышла: 2018 год;

Режиссер: Роберт Сингер;

Рейтинг IMDb: 9.5;

Рейтинг MyShows: 4.6;

О чем серия: анимационный кроссовер «Сверхъестественного» и «Скуби-Ду».

Одна из самых необычных серий «Сверхъестественного». Рисованный эпизод, в котором братья Винчестеры встречают культовую команду детективов — Скуби-Ду и его друзей.

Сэм, Дин и Кастиэль внезапно переносятся в мир Скуби-Ду. Фред, Дафни, Велма, Шэгги и Скуби расследуют очередное запутанное дело, и Винчестеры с радостью предлагают команде свою помощь — не каждый день удается поболтать с нарисованными кумирами детства.

Вскоре братья понимают, что в мир «Скуби-Ду» проникло реальное зло, а мультяшные условности постепенно перестают работать. На этот раз под маской призрака не прячется человек — кажется, Винчестерам придется спасать Скуби и его друзей от настоящего монстра.

«Сверхъестественное»: еще 15 серий, которые стоит посмотреть