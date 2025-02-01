Названы победители XXIII премии «Золотой орел»: итоги церемонии

XXIII церемония национальной премии «Золотой орел» прошла в Москве в киноконцерне «Мосфильм». Мероприятие собрало представителей отечественного кинематографа, где в 23 номинациях были отмечены достижения лучших мастеров индустрии. Подробнее читайте на «ФедералПресс».

Названы победители XXIII премии «Золотой орел»
© РИА Новости

Премия «Золотой орел», учрежденная Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, присуждается по итогам голосования действительных и корреспондентских членов академии. По итогам конкурса за 2024 год в число номинантов попали кинофильмы, вышедшие в прокат с 1 декабря 2023 года по 15 ноября 2024-го, а также телефильмы и сериалы, включая проекты онлайн-платформ.

В приветственном обращении президент России Владимир Путин отметил, что все участники церемонии – как опытные профессионалы, так и одаренная молодежь – объединены стремлением создавать содержательные фильмы, отвечающие высоким традициям отечественного и мирового кино.

Он добавил, что мероприятие служит не только подведению итогов года, но и способствует установлению теплых профессиональных связей между режиссерами, операторами, актерами и другими деятелями кинематографа.

Победителями стали следующие проекты и специалисты:

  • Лучший короткометражный фильм – «30 секунд» (режиссер Иван Соснин).
  • Лучший неигровой фильм – «Огненный лис» (режиссер Дмитрий Шпиленок).
  • Лучшие визуальные эффекты – работы студий XOVP и «Аламбик» за фильм «Воздух».
  • Лучший монтаж – Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс и Семен Грицай за фильм «Воздух».
  • Лучшая работа звукорежиссера – Никита Ганькин за фильм «Воздух».
  • Лучшая музыка к фильму – Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов за фильм «Любовь Советского Союза».
  • Лучшая работа художника по костюмам – Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина за фильм «Любовь Советского Союза».
  • Лучшая работа художника-постановщика – Павел Пархоменко и Леонид Кипнис за фильм «Любовь Советского Союза».
  • Лучшая актриса онлайн-сериала – Карина Разумовская за «Трассу».
  • Лучший актер онлайн-сериала – Владимир Вдовиченков за «Противостояние».
  • Лучший сериал онлайн-платформ – «Трасса» (режиссер Душан Глигоров).
  • Лучшая женская роль на телевидении – Виктория Исакова за сериал «Я не могу без тебя».
  • Лучшая мужская роль на телевидении – Александр Устюгов за сериал «Столыпин».
  • Лучший телевизионный сериал – «Столыпин» (режиссер Алексей Андрианов).
  • Лучшая мужская роль второго плана – Роман Мадянов за фильм «Любовь Советского Союза».
  • Лучшая женская роль второго плана – Елена Лядова за фильм «Воздух».
  • Лучшая мужская роль в кино – Сергей Безруков за фильм «Воздух».
  • Лучшая женская роль в кино – Александра Урсуляк за фильм «Смотри на меня!».
  • Лучший сценарий – Сергей Снежкин за фильм «Любовь Советского Союза».
  • Лучшая операторская работа – Максим Шинкоренко за фильм «Любовь Советского Союза».
  • Лучшая режиссерская работа – Владимир Грамматиков за фильм «Смотри на меня!».
  • Лучший фильм – «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший).
  • Особое внимание было уделено посмертной награде – Роман Мадянов, сыгравший в фильме «Любовь Советского Союза», был удостоен «Орла» посмертно, а награду получил его сын.

Ранее американская киноакадемия объявила о номинантах на премию «Оскар» 2025 года, что подогрело интерес к глобальным тенденциям в киноиндустрии.

Фильмы и сериалы
Противостояние
Оскар
Воздух
Душан Глигоров
Светлана Москвина
Павел Пархоменко
Владимир Мосс
Алексей Андрианов
Карина Разумовская
Дмитрий Шпиленок
Александра Урсуляк
Владимир Грамматиков
Александр Устюгов
Сергей Снежкин
Елена Лядова
Дмитрий Емельянов
Владимир Вдовиченков
Виктория Исакова
Роман Мадянов
Владимир Путин