Названы победители XXIII премии «Золотой орел»

XXIII церемония национальной премии «Золотой орел» прошла в Москве в киноконцерне «Мосфильм». Мероприятие собрало представителей отечественного кинематографа, где в 23 номинациях были отмечены достижения лучших мастеров индустрии. Подробнее читайте на «ФедералПресс».

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Премия «Золотой орел», учрежденная Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, присуждается по итогам голосования действительных и корреспондентских членов академии. По итогам конкурса за 2024 год в число номинантов попали кинофильмы, вышедшие в прокат с 1 декабря 2023 года по 15 ноября 2024-го, а также телефильмы и сериалы, включая проекты онлайн-платформ.

В приветственном обращении президент России Владимир Путин отметил, что все участники церемонии – как опытные профессионалы, так и одаренная молодежь – объединены стремлением создавать содержательные фильмы, отвечающие высоким традициям отечественного и мирового кино.

Он добавил, что мероприятие служит не только подведению итогов года, но и способствует установлению теплых профессиональных связей между режиссерами, операторами, актерами и другими деятелями кинематографа.

Победителями стали следующие проекты и специалисты:

Лучший короткометражный фильм – «30 секунд» (режиссер Иван Соснин).

– «30 секунд» (режиссер Иван Соснин). Лучший неигровой фильм – «Огненный лис» (режиссер Дмитрий Шпиленок).

– «Огненный лис» (режиссер Дмитрий Шпиленок). Лучшие визуальные эффекты – работы студий XOVP и «Аламбик» за фильм «Воздух».

– работы студий XOVP и «Аламбик» за фильм «Воздух». Лучший монтаж – Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс и Семен Грицай за фильм «Воздух».

– Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс и Семен Грицай за фильм «Воздух». Лучшая работа звукорежиссера – Никита Ганькин за фильм «Воздух».

– Никита Ганькин за фильм «Воздух». Лучшая музыка к фильму – Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов за фильм «Любовь Советского Союза».

– Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов за фильм «Любовь Советского Союза». Лучшая работа художника по костюмам – Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина за фильм «Любовь Советского Союза».

– Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина за фильм «Любовь Советского Союза». Лучшая работа художника-постановщика – Павел Пархоменко и Леонид Кипнис за фильм «Любовь Советского Союза».

– Павел Пархоменко и Леонид Кипнис за фильм «Любовь Советского Союза». Лучшая актриса онлайн-сериала – Карина Разумовская за «Трассу».

– Карина Разумовская за «Трассу». Лучший актер онлайн-сериала – Владимир Вдовиченков за «Противостояние».

– Владимир Вдовиченков за «Противостояние». Лучший сериал онлайн-платформ – «Трасса» (режиссер Душан Глигоров).

– «Трасса» (режиссер Душан Глигоров). Лучшая женская роль на телевидении – Виктория Исакова за сериал «Я не могу без тебя».

– Виктория Исакова за сериал «Я не могу без тебя». Лучшая мужская роль на телевидении – Александр Устюгов за сериал «Столыпин».

– Александр Устюгов за сериал «Столыпин». Лучший телевизионный сериал – «Столыпин» (режиссер Алексей Андрианов).

– «Столыпин» (режиссер Алексей Андрианов). Лучшая мужская роль второго плана – Роман Мадянов за фильм «Любовь Советского Союза».

– Роман Мадянов за фильм «Любовь Советского Союза». Лучшая женская роль второго плана – Елена Лядова за фильм «Воздух».

– Елена Лядова за фильм «Воздух». Лучшая мужская роль в кино – Сергей Безруков за фильм «Воздух».

– Сергей Безруков за фильм «Воздух». Лучшая женская роль в кино – Александра Урсуляк за фильм «Смотри на меня!».

– Александра Урсуляк за фильм «Смотри на меня!». Лучший сценарий – Сергей Снежкин за фильм «Любовь Советского Союза».

– Сергей Снежкин за фильм «Любовь Советского Союза». Лучшая операторская работа – Максим Шинкоренко за фильм «Любовь Советского Союза».

– Максим Шинкоренко за фильм «Любовь Советского Союза». Лучшая режиссерская работа – Владимир Грамматиков за фильм «Смотри на меня!».

– Владимир Грамматиков за фильм «Смотри на меня!». Лучший фильм – «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший).

– «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший). Особое внимание было уделено посмертной награде – Роман Мадянов, сыгравший в фильме «Любовь Советского Союза», был удостоен «Орла» посмертно, а награду получил его сын.

Ранее американская киноакадемия объявила о номинантах на премию «Оскар» 2025 года, что подогрело интерес к глобальным тенденциям в киноиндустрии.