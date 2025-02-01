Режиссер Герман-младший рассказал о работе над фильмом «Воздух»

Картина "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего создавалась на пределе человеческих и творческих возможностей. Так работу над фильмом прокомментировал сам режиссер в беседе с ТАСС.

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"Воздух" 31 января был признан лучшим фильмом за 2024 год по версии кинопремии "Золотой орел".

« М ы в с е о ч е н ь р а д ы н а г р а ж д е н и ю ! Ф и л ь м д е л а л с я д о л г о с о в м е с т н о с б о л ь ш о й к о м а н д о й . К о н е ч н о , в о з н и к а л и р а з н ы е с л о ж н о с т и , и ф и л ь м с о з д а в а л с я н а п р е д е л е в с е х ч е л о в е ч е с к и х и т в о р ч е с к и х с и л » , — с к а з а л о н .

По словам режиссера, с одной стороны, команда хотела создать драматическую историю, а с другой - выдумать новый мир, разработав технологии, которых нигде не было. Это удалось как на программном, так и на техническом уровне. Герман-младший отметил свою команду актеров, среди которых Сергей Безруков, Надежда Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова и другие, а также работу художника-постановщика и художника по костюмам Елены Окопной.

« П р е к р а с н а я р а б о т а в ы д а ю щ е й с я Е л е н ы О к о п н о й , о н а б у к в а л ь н о с н у л я с т р о и л а а э р о д р о м и с о з д а в а л а с а м о л е т ы , — р а с с к а з а л Г е р м а н - м л а д ш и й , о т м е т и в , ч т о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о м о д е л е й с а м о л е т о в , п о с т р о е н н ы х е ю , к с о ж а л е н и ю , н е с о х р а н и л и с ь . — О г р о м н а я к о м а н д а с д е л а л а д о с т о й н ы й ф и л ь м . Я о ч е н ь т р о н у т , б о л ь ш о е с п а с и б о А к а д е м и и » .

История создания

На пресс-конференции в ТАСС в преддверии премьеры режиссер рассказал, что работа над картиной растянулась на несколько лет. Герман вместе с соавтором сценария Еленой Киселевой приступили к тексту в августе 2017 года, а съемки заняли более трех лет. Производству фильма несколько раз "перекрывали воздух" пандемия коронавируса и погодные условия. По словам режиссера, съемочная группа дотянула эту картину практически "на зубах". На этой же пресс-конференции генеральный продюсер "Воздуха", генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал картину "очень женским кино" и лучшим фильмом Германа-младшего. Эрнст также отметил сильный актерский состав картины, в частности, блестящую работу Анастасии Талызиной, которую в свое время он предложил рассмотреть на главную роль. В свою очередь, режиссер рассказал, что перед выбором исполнительницы главной роли создатели отсмотрели большое количество артистов. Поиск актеров занял приблизительно год. По мнению Германа, сыграть роль аса было под силу только Сергею Безрукову, а с Лядовой Герман уже работал ранее над фильмом "Довлатов". При этом Лядова и Безруков, которые в фильме играют опытных летчиков, впервые поработали вместе именно на "Воздухе".

Мировая премьера фильма состоялась осенью на Международном кинофестивале в Токио, лента вошла в основной конкурс. В России картина вышла в прокат 18 января 2024 года. По сюжету в 1942 году в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.