20 лучших дорам из Кореи и Китая

Азиатские многосерийные телевизионные проекты — дорамы («драмы») сначала могут показаться неудачной «китайской подделкой» привычных западных сериалов. Но только на первый, самый поверхностный и предвзятый взгляд. Если вы только начинаете путешествие в мир дорам, которые в большом количестве представлены в российских онлайн-кинотеатрах и на стриминговых сайтах, ловите подборку популярных картин из Китая и Кореи, способных влюбить в их культуру и дать глазам отдохнуть при виде прекрасного.

© Кадр из дорамы

Почему стоит обратить внимание на дорамы (мнение редакции)

Киноиндустрия наших восточных соседей из Китая и Южной Кореи давно и прочно завоевала сердца аудитории. И какого-то одного секрета успеха тут нет, ведь любят дорамы сразу по многим причинам:

Умение взять все возможные штампы и скомпилировать их в сотни непохожих историй, где штампы будут не минусом, а изюминкой;

Неплохая школа актёрского мастерства (да, не гиганты драмы по Станиславскому, но и не «брёвна» с плохой дикцией);

Большое внимание к деталям и эстетике, особенно в исторических дорамах;

Эффектные боевые сцены;

Действительно красивые актёры (при этом у многих пластика, но на редкость удачная);

Мастерское умение выжать эмоции (хотя иногда «стекла» столько, что к середине сериала устаёшь от рыданий на экране);

Любовь к хеппи-эндам и историям любви;

Лёгкий юмор, понятный даже без погружения в сюжет;

По большей части традиционные ценности (чем дорамы привлекают консервативную аудиторию, уставшую от Netflix).

Сериалы снимают в самых разных жанрах и сеттингах, однако наибольшие рейтинги часто собирают проекты с «национальным колоритом» — в исторических декорациях или затрагивающих темы из местной мифологии.

«Неукротимый: Повелитель Чэньцин» (Китай, 2019)

Жанр: сянься

В ролях: Сяо Чжань, Ван Ибо

Китайская дорама, ставшая культовой в своём жанре.

« Ж а н р , к с т а т и , н а з ы в а е т с я " с я н ь с я " — т а к о б о з н а ч а ю т ф э н т е з и й н ы е п р о и з в е д е н и я , з а м е ш е н н ы е н а м а г и ч е с к и х т е х н и к а х д а о с и з м а и к и т а й с к о й м и ф о л о г и и . Ч а с т о с о ч е т а е т с я с ж а н р о м " у с я " — и с т о р и я м и о б о е в ы х и с к у с с т в а х в п с е в д о и с т о р и ч е с к и х д е к о р а ц и я х Д р е в н е г о / С р е д н е в е к о в о г о К и т а я » .

Сериал снят по роману Мосян Тунсю «Магистр дьявольского культа», хотя многие моменты из него изменили, но ядро осталось прежним: дорама повествует об интригах, союзах и войнах различных кланов и Великих Орденов мира боевых искусств, а также о дружбе и вражде их молодых представителей.

Главные герои — приёмный сын главы клана Цзян, обаятельный весельчак Вэй Усянь, и строгий благонравный Лань Ванцзи, ученик клана Гусу Лань. Вместе с учениками из других кланов они начинают учёбу при сильном клане Вэнь, но вскоре обнаруживают, что его глава замыслил возвыситься над другими кланами и изменить баланс сил добра и зла.

Друзья начинают бороться, но после того как воины клана Вэнь вырезают целый клан и идут войной на остальные, Вэй Усянь сходит со светлого пути и прибегает к тёмным техникам, чтобы победить общего врага.

Вэй Усянь основывает собственный орден и становится его магистром, но его решения и методы не находят понимания у других орденов. Преследуемый и оклеветанный, Усянь гибнет, чтобы спустя годы возродиться, продолжить свой крестовый поход против зла — и найти старого друга.

Сериал получил восторженные отзывы критиков — и миллионы поклонников в Китае и по всему миру. Здесь хорошо всё: и актёрская игра, и интересный сеттинг, и сюжет, который держит в интересе до самого конца, разбавляя общую драматическую линию комедийными и приключенческими вставками.

«Демон» / «Гоблин» (Южная Корея, 2016)

Жанр: драма, фэнтези

В ролях: Кон Ю, Ким Го Ын, Ли Дон Ук, Ю Ин-На

Токкэби — так по-корейски называют демонических существ или гоблинов. Когда-то некоторые из них даже были людьми, но пережитые испытания, предательство и стечение обстоятельств сделало из них бессмертных существ, наделённых сверхъестественной силой.

Так и главный герой этого сериала несколько веков назад был обычным человеческим генералом армии по имени Ким Шин. Обычным, да не обычным, ведь его удачливость в бою и популярность в народе вызвала зависть и опасения у самого короля, которого Ким Шин поклялся защищать. Меч, которым король казнил своего преданного слугу, стал источником силы появившегося в тот момент демона — и пресловутой «иглой в яйце», единственной вещью, способной его убить и закончить это тягостное существование.

Трогательная и сильная история о перерождениях, мести, смерти и посмертии, но главное — о любви, которая может объединить демона, ангела смерти, красотку с таинственным прошлым и юную школьницу Джи Ын, обнаружившую в себе способность видеть призраков.

Бонусом — блестящий актёрский состав и признание со стороны зрителей и критиков.

«Стеклянная душа красавицы» / «Любовь и искупление» (Китай, 2020)

Жанр: романтика, сянься, уся, фэнтези, драма

В ролях: Юй Сыфэн / Си Сюань

Дорама, основанная на книжной трилогии «Стеклянная дева» китайского писателя Лан Шисы.

Юная Чу Сюаньцзи, даром что дочь главы даосского ордена, никогда не отличалась успехом в учёбе. Лишённая остроты чувств и не способная воспринимать мир во всей его полноте, она была примечательна разве что ленью (ну и красотой, как без неё).

Всё меняется, когда на традиционное соревнование «Великое собрание цветка» съезжаются ученики всех школ и орденов. Там она знакомится с Юй Сыфэном, первым учеником практикующего тёмные искусства Дворца Отречения, по странному стечению обстоятельств рождённому с ней в один день.

У молодого человека возникают чувства к красавице, из-за чего по возвращении во Дворец его жестоко карают и заставляют надеть маску Проклятия Любви, которая должна убить его, если он ещё раз позволит себе что-то почувствовать.

Но четыре года спустя после первой встречи дороги главных героев снова пересекаются. Им предстоит разобраться в хитросплетениях прошлых жизней и божественных замыслах, спасти мир (само собой) и научиться любви вопреки всему.

«История девятихвостого лиса» (Южная Корея, 2020)

Жанр: драма, фэнтези

В ролях: Ли Дон Ук, Чо Бо А, Ким Санбом

Корейские кумихо (а также японские кицунэ и китайские хули-цзин) — мифологические лисы-оборотни со множеством хвостов, способные принимать любой человеческий облик. Самыми сильными считаются лисы с девятью хвостами — они практически бессмертны и обладают магией.

Обычно такие существа вредят людям, но тысячелетний девятихвостый лис по имени Ли Ён, напротив, защищает людей от своих более злонравных сородичей и других существ. Такой интерес к смертным имеет свою подоплёку: он ищет среди них реинкарнацию души своей трагически погибшей возлюбленной.

Неожиданно он находит её отражение в девушке Джи А, в детстве пострадавшей от других кумихо. Став взрослой, она работает репортёром и делает репортажи о сверхъестественном, пытаясь выйти на след убийц её родителей.

«Светлый пепел луны» / «Когда луна станет пеплом» (Китай, 2023)

Жанр: уся/сянься (фэнтези), драма, мелодрама

В ролях: Ло Юнь Си, Бай Лу

Запутанная история путешествий во времени, перерождений, ошибок, любви, вражды, предательства и эволюции.

Могущественный Повелитель Демонов, завладевший опаснейшим артефактом, поставил кланы боевых искусств на грань исчезновения и грозит полностью уничтожить мир. В попытке повлиять на судьбу и предотвратить трагедию оставшиеся силы добра решают отправить в прошлое дочь одного из лидеров кланов Ли Сусу.

Девушка соглашается, даже не представляя, с чем ей придётся столкнуться. Она оказывается в теле жестокосердной дочери генерала Е, вышедшей замуж за принца-заложника, в котором она узнаёт будущего повелителя демонов. Юношу всю жизнь притесняли за его происхождение, и даже перейдя в семью жены, он вынужден вести полуголодный и рабский образ жизни, постепенно ожесточаясь сердцем.

Задача Ли Сусу — убить его до того, как он станет злодеем и погубит весь мир. Но для этого нужно перешагнуть через себя и сделать невозможное — полюбить того, кто уничтожил твою семью, и заставить его полюбить тебя. Всё осложняется тем, что даже у этой истории из прошлого есть двойное дно.

Это драматическая история о двух душах, проживающих историю любви, вражды, расставаний и воссоединений в трёх жизнях и трёх ипостасях. Зрители отмечают высочайший уровень художественного исполнения — наряды, декорации, хореография, спецэффекты подчёркивают пронзительную и эмоциональную игру актёров.

«Алые сердца: Корё» (Южная Корея, 2016)

Жанр: исторический, драма, фэнтези

В ролях: Ли Джун-ги, Кан Ха-ныль, Ли И Ю (IU)

Китай и Корея часто заимствуют друг у друга сюжеты, переснимая дорамы со своими актёрами или используя литературные первоисточники из других стран. Так случилось и с южнокорейским сериалом 2016 года. В его основу легла популярная китайская новелла «Поразительное на каждом шагу», но сюжет перенесли в Корею, в исторический период Корё (примерно 935–1392 гг.).

Сериал использует популярный сюжет о «попаданцах» — путешественниках во времени из современности в прошлое. Главная героиня — корейская девушка Го Ха Чжин, живущая в XXI веке и работающая обычным консультантом в магазине косметики. Во время солнечного затмения она неожиданно переносится в эпоху раннего Корё, во время правления короля Тхэ Чжо.

Там она просыпается в теле Хэ Су, дальней родственницы императора. Волей-неволей девушке приходится играть чужую роль — она оказывается втянута в политические козни и интриги, разворачивающиеся при дворе короля между его многочисленными сыновьями, жёнами и их родственниками, мечтающими о влиянии.

В итоге в восхитительный коктейль смешивается исторический сюжет, уморительные и неловкие моменты привнесения в быт и культуру Древней Кореи словечек и практик из XXI века и, конечно, красивая и драматичная история любви, которая расцветает, несмотря на все сложности.

Сериал имел большой успех и в Корее, и в Китае, собрав свыше миллиарда зрителей в одной только Поднебесной.

«Восхождение фениксов» (Китай, 2018)

Жанр: драма, исторический

В ролях: Чэнь Кунь, Ни Ни

Историческая дорама про дворцовые перевороты и становление императора из всеми презираемого и кажущегося поверхностным принца.

Здесь обыгрывается популярный в китайских псевдоисторических дорамах сюжет с переодеваниями женщины в мужчину. Но в отличие от многих историй, где это нужно лишь ради попадания в мужское общество и встречи с Тем Самым, в этой дораме главная героиня делает впечатляющую карьеру и оказывается в центре политических игр.

Бедная девушка Фэн Чживэй, в противоположность своему брату, всегда отличалась умом и прилежно осваивала учебники. Рискнув и переодевшись в юношу, она с блеском сдаёт экзамены и оказывается в самом престижном учебном заведении Древнего Китая, Академии Цинмин, где готовят чиновников для службы в императорском дворце. Ясный ум быстро выделяет её среди соучеников и дарит билет в лучшую жизнь — она становится приближённым самого императора и участвует в советах наравне с мужчинами.

Однако император с годами становится слаб, и между его сыновьями разворачивается война за власть. Фэн Чживэй с её загадочным прошлым неожиданно может обернуться фениксом удачи для наследника — или сжечь империю в пламени междоусобных войн.

Сложная, местами светлая, местами мрачная история, где нет однозначного хеппи-энда, но есть сюжет, держащий в напряжении, восхитительная химия между актёрами и китайская мудрость.

«Список Ланъя» (Китай, 2015)

Жанры: уся, драма, исторический

В ролях: Ху Гэ, Му Нихуан, Чэнь Лун, Ван Кай и др.

Сериал, ставший золотой классикой китайских исторических дорам.

В центре сюжета — история молодого командующего китайской императорской армией по имени Линь Шу. Его карьера шла на взлёт, когда юношу несправедливо обвинили в мятеже против императора и приговорили к казни. Чудом избежав её, он сбегает в мир боевых искусств (т. н. Цзянху), чтобы через много лет возвратиться в столицу возмужавшим и готовым к мести и воздаянию каждому по справедливости.

Дорама держит в напряжении поворотами сценария, хитроумными и опасными политическими играми и хождением главного героя по лезвию бритвы в попытках остаться неузнанным по пути к своим целям. Если вы любите истории про дворцовые перевороты, битвы за трон и благородных мстителей, это ваш выбор.

«Потомки солнца» (Южная Корея, 2016)

Жанр: драма, военный, романтика, боевик

В ролях: Сон Джунги, Сон Хегё, Джин Гу, Ким Дживон, Оню

Действие разворачивается в вымышленной стране Урук, куда с миротворческой миссией прибывает капитан подразделения специального назначения корейской армии Ю Сичжин. Там он встречается с доктором Кан Моён, которая покоряет его сердце, но из-за множества профессиональных условностей они не могут открыто быть вместе.

Дело осложняется ещё и расхождением взглядов на жизнь: один руководит военными и сделал своим призванием убийство людей, а другая пытается их спасать, невзирая на их происхождение и сторону.

Влюблённым придётся пережить расставания и встречи, войны и эпидемии и пройти вместе через тяжёлые испытания, чтобы доказать прежде всего самим себе, что любовь выше различий.

Помимо душещипательной игры актёров и серьёзных тем в этой дораме прекрасный саундтрек.

«Далёкие странники» (Китай, 2021)

Жанр: драма, боевик, уся

В ролях: Чжан Чжэхань, Гун Цзюн

События сериала разворачиваются на фоне борьбы за власть и доступ к складу демонического оружия, делающего обладателя непобедимым. Чтобы открыть склад, оставленный давно убитым демоном, нужно собрать части разбитого лазурного диска — вот за них-то и идёт охота между влиятельными семьями мира боевых искусств.

Главный герой — наёмник Чжоу Цзышу, когда-то бывший охранником самого императора. Потеряв брата во время нападения на своего подопечного, он уходит в отставку и решает найти лазурный диск, чтобы самому определять свою судьбу.

История о настоящей дружбе, боевом братстве, дороге, битвах и познании себя привлекло к сериалу немногим меньше поклонников, чем в своё время «Неукротимый».

«Удушающая сладость, заиндевелый пепел» (Китай, 2018)

Жанр: сянься, романтика, драма

В ролях: Дэн Лунь, Энди Ян, Ло Юнь Си

Однажды Бог Воды и Богиня Цветов Цзыфэнь полюбили друг друга. Но в результате трагических событий супруги недолго смогли быть вместе, и сердце Цзыфэнь оказалось разбито. Она умирает вскоре после рождения дочери Цзиньми.

Чтобы защитить малышку от любовных терзаний и предательства, что пережила сама, Цзыфень даёт ей последний дар — волшебную пилюлю, которая надёжно сковывает сердце девочки льдом и мешает ей полюбить кого-либо.

Цзиньми тем не менее вырастает весёлой и доброй девушкой и считает себя низкоранговым духом Винограда, ведя в Царстве Цветов мирную и праздную жизнь. Всё меняется, когда она сталкивается с раненым Богом Огня и наследником Небесного Императора — принцем-фениксом Сюй Фэном. Он уступает уговорам любопытной и наивной Цзиньми взять её с собой в Небесное царство и делает своей помощницей.

Вот только у Императора-Дракона есть и другой сын, внебрачный — водный дракон Рунь Ю, Бог Ночи. Встретив Цзиньми, он влюбляется в неё за проявленную доброту. Так девушка с ледяным сердцем оказывается в центре крайне опасного любовного треугольника, не в состоянии разобраться в своих чувствах. Дело осложняется тем, что такую невестку совсем не желает себе мать Сюй Фэна, императрица, мечтающая женить сына на своей дальней родственнице из Царства Птиц.

Дворцовые интриги обращают любовь, переродившуюся в ненависть, а богов в демонов, терзаемых страстями, неудовлетворёнными желаниями и жаждой мести. Останется ли что-то, кроме пепла, в этой войне за сердце красавицы?

«Три жизни, три мира» (Китай, 2017–2020)

Жанр: сянся, романтика, драма

В ролях: Ян Ми, Марк Чао, Кен Чан, Дилраба Дилмурат, Гаэ Вэйгуан, Ни Ни, Ван Сяо, Чан Чэнь, Итан Ли

Книги китайского писателя Тан Ци легли в основу не одного, а целых трёх сериалов, объединённых в цикл «Три жизни, три мира». В каждом из них герои, живущие в волшебном мире небожителей, духов и магических существ, проходят испытания жизнью человеческой, чтобы вернуться на Небеса ещё более сильными и мудрыми, а иногда — полностью изменившимися внутри.

Самой первой и самой известной дорамой стала «Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков». Она повествует о девятихвостой богине-лисице Бай Цян, которая отправляется обучаться боевым искусствам у Бога Войны на горе Куньлунь, а оказывается в эпицентре войны между Небесами и миром демонов. Бог Войны жертвует собой, запечатывая Властелина Демонов, и оставляет влюблённую ученицу тосковать по нему.

Между тем у Небесного императора рождается долгожданный наследник, принц Е Хуа. Мальчик вырастает поразительно похожим на прежнего Бога Войны, и несмотря на то, что он на много веков младше богини-лисицы, семьи решают поженить их. Но ещё не зная друг друга, будущие супруги сталкиваются в мире смертных, где Бай Цян оказывается без памяти о своей божественной жизни после того, как попыталась повторить подвиг своего учителя. Чувства, вспыхнувшие в «неподходящих» обстоятельствах, обрекают влюблённых на несчастья и испытания.

Вторая дорама из цикла «Любовь и судьба» отходит в сторону от событий первой части и рассказывает историю Бога Войны — но уже другого (альтернативного или из другого временного периода: боги в китайских сянься живут тысячелетиями, но время там течёт совсем иначе, чем на земле, и поколения бессмертных сменяются). В этом варианте Цзю Чен 10 000 лет просидел в медитации в ледяной пещере после запечатывания Повелителя Демонов, пока его не разбудила случайно залетевшая туда птичка — девушка-дух Лин Си.

По возвращении Богу Войны предстоит заново отстоять свой титул, противостоять интригам других небожителей, разобраться, что случилось в далёком прошлом с ним и с Лин Си — и понять, что кроме войны, есть ещё и любовь. А Лин Си предстоит пройти трудный путь смертей и перерождений ради своего права на любовь бога.

Наконец, третья дорама из цикла «Личный дневник» рассказывает альтернативную историю племянницы Бай Цян, юной девятихвостой лисички Бай Фэнцзю, и её любви к древнему и сильному богу-отшельнику Дунхуа.

Эта парочка была и в первой части, однако тогда их история была вторичной и закончилась не очень хорошо. Уступив мольбам фанатов, создатели сделали полноценный сериал про них: получилась смешная, лёгкая, но при этом остросюжетная драма про то, что любви все виды и возрасты покорны, а пушистые лисьи хвосты могут растопить сердце даже вечного затворника, который тысячелетиями выгонял из своей постели надоедливых поклонниц.

Ведь если судьбой предначертано быть вместе, в какой мир не сбегай, от любви никуда не денешься.

«Мышь» (Южная Корея, 2021)

Жанры: драма, триллер, детектив, боевик, фантастика

В ролях: Ли Хи Чжун, Пак Чжу Хён, Ген Су Чжин, У Чжи Хён, Ким Ён Чжэ

Остросюжетный корейский сериал с претензией на стилистику Дэвида Финчера. История о том, как один человек может запугать целую страну и на какие сомнительные шаги может пойти власть, чтобы вернуть контроль над ситуацией.

История вертится вокруг преступлений серийного убийцы по прозвищу «Охотник за головами». На фоне паники начинаются протесты и бунты против полиции. Талантливый учёный предлагает властям выход: предотвратить будущие преступления, выявляя ген психопатии ещё на стадии эмбриона.

Десять лет спустя эхо тех событий продолжает преследовать главных героев, оказавшихся по-своему связанными с убийцей.

Верящий в справедливость юный полицейский Чон Ба Рым и опытный и беспринципный детектив Го Му Чи одержимы идеей поймать преступника и отомстить за смерть родителей, талантливый режиссёр Чхве Хон Чжу и проблемная старшеклассница О Бон И по-разному смотрят на эту историю; и вместе, и по отдельности они пытаются докопаться до правды.

Что же стало причиной жестоких убийств, и правда ли, что для того, чтобы стать преступником, достаточно иметь изъян в генетике или стать свидетелем преступления? На эти вопросы зрители ответят себе ближе к концу закрученного сюжета.

Эта история основана на реальных убийствах, потрясших Южную Корею в 2017 году, и на реальных же научных предположениях — к счастью, пока не нашедших отражения в законах «против будущих убийц».

«Арсенал военной академии» (Китай, 2019)

Жанр: драма, боевик

В ролях: Бай Лу, Кай (Кевин) Сюй, Тоби Ли

Начало XX века. Китай ввязывается в кровопролитный конфликт с Японией. Идёт патриотический подъём, молодые парни активно призываются отдавать долг родине.

Девушка по имени Се Сян поступает в элитную военную академию в Шанхае под именем своего погибшего брата, чтобы осуществить его мечту стать офицером армии. Ей предстоит понять, каково это — быть настоящим мужчиной, оставаться верной службе и долгу, полагаться на боевых товарищей и превозмогать себя, постоянно скрывая свою тайну ото всех.

Дело осложняется тем, что некоторые из её сокурсников оказываются наблюдательнее остальных и могут разглядеть в пареньке хрупкую и довольно симпатичную девушку. Помогут или помешают вспыхнувшие чувства её службе и цели стать армейским офицером — узнаем по ходу сюжета.

Этот сериал сочетает в себе жанры мелодрамы, исторической драмы и боевика. Романтический треугольник на фоне поворота жерновов истории приправлен традиционными для дорам об учебных заведениях рассказами о дружбе, вражде, соревнованиях и победах над самими собой.

«Хваюги» / «Корейская одиссея» (Южная Корея, 2017)

Жанр: фэнтези, ужасы, мелодрама, комедия

В ролях: Ли Сын Ги, Чха Сын Вон, О Ён Со, Ли Хон Ки

Маленькая Чжин Сон-ми жила с бабушкой и была изгоем в школе: девочку травили за странное поведение и считали проклятой. Не без причины — с детства она обнаружила в себе способность видеть призраков и различных магических существ.

Однажды она встретила загадочного господина Ма Вана, подозрительно похожего на Воланда, разве что вместо трости с головой пуделя у него был зонт с головой быка. Он просит девочку о помощи — пойти в таинственный дом в глубине леса и принести ему веер, способный потушить пожар, бушующий на горе. И предупреждает, чтобы она ничего не трогала и ни с кем не разговаривала внутри.

Однако девочка, по законам жанра, нарушает это правило, встретив ещё одного таинственного незнакомца — шумного и обаятельного Сон О Гона, заточённого в этом доме за свои проступки. Девочка снимает с него кандалы взамен на обещание защитить её от призраков. Однако коварный Сон О Гон обманывает её и стирает из её памяти эту встречу и своё имя, которое нужно назвать, чтобы призвать его на помощь.

Годы спустя Сон-ми, молодая хозяйка агентства недвижимости, пользуется своим даром видеть призраков, чтобы дёшево скупать здания, населённые всякой чертовщиной. Неожиданно она вновь встречает ничуть не изменившихся знакомцев из детства. Ма Ван и Сон О Гон оказываются божествами, а сама Сон Ми обнаруживает, что её судьба отныне ещё прочнее переплетена с миром сверхъестественного.

Этот сериал также известен под названием «Корейская одиссея» и в довольно комедийном ключе даёт представление о многих аспектах корейской мифологии. Ну и, конечно, не обойдётся без любовной линии — ведь даже боги иногда оказываются бессильны перед чувствами.

«Однажды разрушение постучалось в мою дверь» (Южная Корея, 2021)

Жанр: драма, фэнтези, мелодрама

В ролях: Со Ин Гук, Пак По Ён, Кан Тхэ О

Главная героиня, миловидная молодая женщина Дон Гён, живёт совершенно обычной жизнью: работает редактором интернет-романов, терпит начальство и сумасбродных авторов, заботится о младшем брате, крутит роман с симпатичным мужчиной.

Но в один не прекрасный момент всё посыпалось: зазвездившийся автор отказывается сотрудничать и писать новые главы, начальник объявляет выговор, мужчина оказывается женат и вот-вот станет отцом (о чём Дон Гён узнаёт из безобразного скандала, устроенного его благоверной прямо у неё на работе). И главное: у девушки обнаруживается неоперабельная форма рака, глиобластома, от которой она испытывает мучительные головные боли и умрёт максимум через три месяца.

В отчаянии Дон Гён напивается и загадывает на падающую звезду, чтобы вместе с ней был уничтожен и весь мир. Но могла ли она догадываться, что её услышит Мель Манн — магическое существо, ответственное за разрушение и вполне способное исполнить опрометчиво высказанное желание? Впрочем, и сам Мель вряд ли предполагал, чем для него обернётся знакомство с умирающей девушкой.

Дорама-притча, где романтика и курьёзные ситуации мешаются с философскими размышлениями о жизни, смерти и любви.

«Плохой и сумасшедший» (Южная Корея, 2021)

Жанр: детектив, триллер, комедия, драма, мистика,

В ролях: Ли Дон Ук, Ви Ха Джун, Хан Джи Ын

Полицейский детектив Су Ёль давно оставил этику и принципы. Он берёт взятки и закрывает глаза на по-настоящему больших преступников, ведь он давно понял, как устроен этот мир. Да, с моральной точки зрения он плохой и коррумпированный, но при этом компетентный, толковый и амбициозный — в общем, комбо для успешного продвижения по карьерной лестнице.

Накануне крупного повышения в его жизни появляется таинственный незнакомец К. (Кей). Он знает о главном герое такие вещи, которые не знает никто, даже он сам, и одержим жаждой справедливости и желанием стать героем. От такого добра с кулаками Су Ёль приходит в ужас, но раз за разом за компанию оказывается втянутым в разборки с бандитами всех мастей, чьи лица давно просили хорошего кулака.

Постепенно детектив понимает, что с его новым знакомым далеко не всё так просто. Но раз вступив на путь добра и справедливости, оказывается очень трудно вернуться в привычное русло. Тем более что, кажется, они вышли на действительно «крупную рыбу» в преступном мире.

В этой дораме удачно переплелись детектив, триллер, мистика и драма, приправленные уморительными диалогами и отличными боевыми сценами.

«Начало» (Китай, 2022)

Жанр: детектив, фантастика

В ролях: Бай Цзинтин, Чжао Цзиньмай

Обычную студентку Ли Шицин и талантливого программиста Сяо Хуэня ничего не связывало до того рокового дня, когда они сели в один и тот же автобус. Автокатастрофа на мосту, унёсшая множество жизней, должна была оборвать и их.

Но неожиданно ребята оказываются во временной петле, вынужденные раз за разом проживать тот же день в попытке раскрыть, кто и что стоит за этой трагедией и можно ли сделать так, чтобы все пассажиры доехали до своей остановки и остались живы. Дело осложняется тем, что они сами становятся подозреваемыми и вынуждены вести своё расследование параллельно полиции, которая преследует их по пятам.