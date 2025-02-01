Создатели «Очень странных дел» анонсировали два новых сериала

Братья Мэтт и Росс Дафферы представили свои новые проекты — сериалы «Городки» и «Случится что-то очень плохое», которые выйдут на Netflix в 2026 году. Оба шоу производятся компанией братьев Upside Down Pictures.

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«Городки» расскажут историю группы пожилых людей, которые столкнутся со сверхъестественным злом в доме престарелых, расположенном в пустыне Нью-Мексико. По словам Мэтта Даффера, проект имеет некоторую общую ДНК с «Очень странными делами», но в отличие от молодежного хита Netflix, главные герои передвигаются не на велосипедах, а на гольф-карах.

В актерский состав «Городков» вошли настоящие легенды Голливуда: Альфред Молина, Джина Дэвис и Билл Пуллман. Дафферы уже посмотрели первые три эпизода и остались в восторге от увиденного.

Второй проект — «Случится что-то очень плохое» — исследует тему свадебных тревог и страхов. В центре сюжета окажутся жених и невеста, которые проживут самую хаотичную неделю в своей жизни перед свадьбой. Главные роли исполнили Камила Морроун и Адам ДиМарко, а режиссером стала Вероника Тофильская, работавшая над сериалом «Олененок».