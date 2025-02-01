Лучшие детективные фильмы с неожиданной развязкой

Детективы погружают нас в мир запутанных преступлений и интриг. Каждая деталь в кадре может стать ключом к раскрытию дела. Это кино, которое держит в напряжении, заставляет строить гипотезы и с нетерпением ждать развязки. «Газета.Ru» составила список из 30 лучших детективных фильмов XXI века, которые не оставят вас равнодушными.

© Газета.ru

Детективные фильмы с 2000 по 2010 год

1. «Шерлок Холмс»

Страна, год выхода: США, Великобритания, Германия, 2009;

США, Великобритания, Германия, 2009; Рейтинг: Imdb — 8,7, Кинопоиск — 7,6;

Imdb — 8,7, Кинопоиск — 7,6; Режиссер: Гай Ричи;

Гай Ричи; В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс.

Детективный боевик по мотивам произведений Артура Конан Дойла. После очередного раскрытого дела — о ритуальных жертвоприношениях — Холмс впадает в апатию. Главный преступник лорд Блэквуд приговорен к смертной казни и находится в тюрьме. Весь Лондон ожидает исполнения приговора.

Тем временем доктор Ватсон знакомит Холмса со своей невестой Мэри. Правда, вечер заканчивается скандалом. Наутро Холмса навещает давняя знакомая — известная преступница Ирэн Адлер, к которой детектив испытывает сложные чувства. Она предлагает Холмсу деньги, чтобы тот нашел рыжего карлика Люка Риердена. Но карлик вскоре находится сам — во вскрытой могиле лорда Блэквуда, который неожиданно «воскрес». И теперь зловещий преступник грозится перекроить весь мировой порядок.

Три причины посмотреть фильм

Хотя в основе фильма всем известные произведения Конан Дойла, это полностью оригинальный и лихо закрученный сюжет, экранизация одноименных комиксов Лайонела Уигрэма. Холмс предстает здесь не столько гением дедукции, сколько отчаянным авантюристом. Поклонники литературных произведений о Холмсе встретят в фильме множество цитат и отсылок. Актерский состав. За роль Холмса Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус».

2. «Таинственная река»

Страна, год выхода: США, Австралия, 2003;

США, Австралия, 2003; Рейтинг: Imdb — 7,8, Кинопоиск — 7,9;

Imdb — 7,8, Кинопоиск — 7,9; Режиссер: Клинт Иствуд;

Клинт Иствуд; В главных ролях: Шон Пенн, Тим Роббинс, Кевин Бейкон.

К трем 11-летним приятелям Шону, Дейву и Джимми, игравшим на улице, подходит мужчина. Под видом полицейского он вместе с напарником увозит Дейва якобы в участок. На деле подросток подвергается сексуальному насилию. Лишь спустя несколько дней ему удается сбежать. Проходит 25 лет, и судьба снова сводит бывших друзей в связи со зверским убийством 19-летней дочери Джимми. Расследование дела ведет Шон, ставший полицейским. А под подозрением оказывается Дейв, которого Джимми насильно заставляет признаться в совершении преступления.

Три причины посмотреть фильм

Блестящее актерское трио исполнителей главных ролей. Шон Пенн, сыгравший Джимми, стал лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Тим Роббинс, исполнитель роли Дейва, получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Фильм — переплетение судеб героев, связанных жутким криминальным происшествием в прошлом и чувством вины. Каждый из них по-разному пережил случившееся. Герои неоднократно возвращаются к тому дню, когда насильники увезли Дейва, и задаются вопросом, что было бы, если… Ведь жертвой педофилов мог стать любой из них. В основе сценария — одноименный детективный роман американского писателя Денниса Лихэйна, получивший литературную премию в области криминального жанра Barry в 2002 году.

3. «Объединенная зона безопасности»

Страна, год выхода: Южная Корея, 2000;

Южная Корея, 2000; Рейтинг: Imdb — 7,7, Кинопоиск — 8,0;

Imdb — 7,7, Кинопоиск — 8,0; Режиссер: Пак Чхан-ук;

Пак Чхан-ук; В главных ролях: Ли Бен-хон, Сон Кан-хо, Ли Ен-э.

Действие фильма происходит в демилитаризированной зоне на границе Северной и Южной Кореи. В результате стрельбы погибли два северокорейских солдата и пострадал один южнокорейский военнослужащий. За расследование инцидента, грозящего обострением вооруженного конфликта, берется независимая комиссия нейтральных стран. У каждой из сторон своя версия событий, и в показаниях есть явные нестыковки.

Три причины посмотреть фильм

У картины большое количество наград, в том числе кинопремия «Голубой дракон» (ежегодная церемония награждения за выдающиеся достижения в области кино в Южной Корее) за лучший фильм, премия за режиссерскую работу, приз жюри «Золотой лотос» Азиатского кинофестиваля в Довиле, специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Сиэтле. Фильм к началу 2001 года был признан самым кассовым в истории корейского кино, пока боевик «Друг» не побил его рекорд. Квентин Тарантино назвал этот фильм одной из 20 своих любимых картин с 1992 года.

4. «Воспоминания об убийстве»

Страна, год выхода: Южная Корея, 2003;

Южная Корея, 2003; Рейтинг: Imdb — 8,1, Кинопоиск — 7,6;

Imdb — 8,1, Кинопоиск — 7,6; Режиссер: Пон Джун-хо;

Пон Джун-хо; В главных ролях: Сон Кан-хо, Ким Сан-ген, Пак Но-сик.

Серийный убийца нападает по ночам на жительниц города Хвасон. Расследование преступлений ведет детектив Пак Ду-ман, но методы следствия неэффективны, а криминалистическая экспертиза отсутствует. Подруга Пака дает ему наводку на умственно отсталого подростка Пэка Кван-хо, которого видели за несколько часов до убийства рядом с одной из жертв. Пак и его напарник силой заставляют парня взять на себя вину. Но столичный детектив Со Тхэ-юн сомневается в его причастности к делу. Появляется версия, что убийца перед тем, как совершить преступление, отправляет заявку на радиостанцию с просьбой включить песню «Грустное письмо».

Три причины посмотреть фильм

Режиссер картины — Пон Джун-хо — обладатель четырех наград «Оскар» за фильм «Паразиты». Фильм основан на реальных событиях: с 1986 по 1991 год в Южной Корее были убиты 10 женщин. Кстати, на момент выхода фильма убийца еще не был пойман. Его личность установили только в 2019 году. В картине также передана атмосфера того времени: митинги, нищета, жестокость и некомпетентность правоохранительных органов. У картины множество наград. Она была признана одним из лучших южнокорейских фильмов всех времен, находится на 193-м месте в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

5. «Зодиак»

Страна, год выхода: США, 2007;

США, 2007; Рейтинг: Imdb — 7,7, Кинопоиск — 7,3;

Imdb — 7,7, Кинопоиск — 7,3; Режиссер: Дэвид Финчер;

Дэвид Финчер; В главных ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни-младший.

1969 год. Серийный маньяк, который называет себя Зодиаком, расстреливает в машине парня с девушкой. В крупные газеты он направляет три письма с шифрами, в которых содержатся данные о нем. Преступник угрожает убить еще 12 человек, если его письма не будут опубликованы. Послания заинтересовали репортера Пола Эвери и карикатуриста Роберта Грейсмита, которые пытаются вычислить убийцу. Расследование также ведут детективы Дэйв Тоски и Билл Армстронг. Тем временем Зодиак совершает все новые и новые преступления.

Три причины посмотреть фильм

В основе сюжета — реальная история розыска серийного убийцы Зодиака, который орудовал в штате Калифорния в конце 1960-х. Личность маньяка так и не была установлена. В ходе работы над фильмом Дэвид Финчер, сценарист Джеймс Вандербилт и продюсер Брэд Фишер потратили 18 месяцев на собственное расследование убийств Зодиака. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса включила «Зодиак» в топ-10 лучших фильмов первого десятилетия XXI века.

6. «Мать»

Страна, год выхода: Южная Корея, 2009;

Южная Корея, 2009; Рейтинг: Imdb — 7,7, Кинопоиск — 7,4;

Imdb — 7,7, Кинопоиск — 7,4; Режиссер: Пон Джун-хо;

Пон Джун-хо; В главных ролях: Ким Хечжа, Вон Бин, Ку Чжин, Юн Чже-мун.

28-летний Юн До-чжун постоянно попадает в разные неприятности из-за психических отклонений. Однажды он напивается в баре и по дороге домой встречает школьницу. Девочку на следующий день находят мертвой, а главным подозреваемым становится До-чжун. Полиция выбивает из него признание и объявляет расследование оконченным. Но с этим не согласна престарелая мать арестованного парня. Она начинает свое расследование, чтобы установить настоящего убийцу.

Три причины посмотреть фильм

Еще одна картина от создателя «Паразитов» режиссера Пона Джун-хо. Шокирующий финал. У фильма большое количество наград, в том числе премия «Голубой дракон» за лучший фильм, премия Дубайского кинофестиваля за лучший сценарий и три премии Азиатского кинофестиваля, среди них — награда актрисе Ким Хе-джа, исполнившей главную роль.

7. «Золотые пауки»

Страна, год выхода: США, 2000;

США, 2000; Рейтинг: Imdb — 7,5, Кинопоиск — 7,5;

Imdb — 7,5, Кинопоиск — 7,5; Режиссер: Билл Дьюк;

Билл Дьюк; В главных ролях: Мори Чайкин, Тимоти Хаттон, Билл Смитрович, Мими Кузык, Колин Фокс.

A+E Networks, Jaffe/Braunstein Films, Pearson Television International

Легендарный сыщик Ниро Вульф и его верный помощник Арчи Гудвин ведут расследование крайне запутанного и сложного дела. Убийца безжалостно устраняет всех, кто хоть что-то знает о золотых серьгах в виде пауков. Жертвы гибнут под колесами роскошного кадиллака, за рулем которого каждый раз оказываются новые люди.

Три причины посмотреть фильм

Картина снята по роману знаменитого мастера детективов Рекса Стаута, опубликованному в 1953 году. Отлично передана атмосфера и антураж 1950-х — великолепные автомобили и мода того времени. Актерский дуэт Мори Чайкина и Тимоти Хаттона, остроумные диалоги Вульфа и Гудвина.

8. «Прощай, детка, прощай»

Страна, год выхода: США, 2007;

США, 2007; Рейтинг: Imdb — 7,6, Кинопоиск — 7,3;

Imdb — 7,6, Кинопоиск — 7,3; Режиссер: Бен Аффлек;

Бен Аффлек; В главных ролях: Кейси Аффлек, Мишель Монахэн, Морган Фриман, Эдд Харрис.

В пригороде Бостона пропадает четырехлетняя Аманда. Ее мать — безработная наркоманка. Полиция буксует с расследованием, и тогда тетя пропавшей девочки уговаривает двух частных детективов Патрика Кензи и Анджелу Дженнаро взяться за поиски ребенка вместе с полицейскими. Начав расследование, вряд ли частные сыщики предполагали, куда оно их заведет.

Три причины посмотреть фильм

Мрачная, отталкивающая атмосфера картины. Здесь нет никаких правил, законов и моральных устоев — настоящая изнанка жизни. В фильме много страшных сцен, которые заставят вжаться в кресло. Режиссерский дебют Бена Аффлека с участием звездных исполнителей. В роли Патрика Кензи он снял своего младшего брата Кейси Аффлека. Фильм — экранизация одноименного произведения известного американского писателя Денниса Лихейна, автора таких криминальных романов, как «Остров проклятых» и «Таинственная река».

9. «Помни»

Страна, год выхода: США, 2000;

США, 2000; Рейтинг: Imdb — 8,4, Кинопоиск — 7,9;

Imdb — 8,4, Кинопоиск — 7,9; Режиссер: Кристофер Нолан;

Кристофер Нолан; В главных ролях: Гай Пирс, Керри-Энн Мосс, Джо Пантолиано.

Сотрудник страховой компании Леонард Шелби разыскивает убийц своей жены. Все осложняется тем, что главный герой страдает редкой формой амнезии — в его памяти ничего не держится дольше пяти минут. Поэтому он вынужден постоянно делать пометки и фото, оставлять себе записки, чтобы сохранить полученную информацию. В расследовании ему помогают Тедд и Натали, но кто они и можно ли им доверять — неясно.

Три причины посмотреть фильм

Головоломка, в которой имеет значение каждая деталь. Чтобы зритель смог посмотреть на ситуацию глазами главного героя, Кристофер Нолан придумал интересный ход: он разбил картину на цветные и черно-белые сцены. Цветные пятиминутные отрезки показывают развитие сюжета в обратном порядке. Каждая следующая часть объясняет события предыдущей. Они перебиваются трехминутными черно-белыми вставками — здесь повествование ведется в обычном порядке. В финале обе сюжетные линии сходятся в одной точке. У фильма две номинации на премию «Оскар», премия «Сатурн» за лучший приключенческий фильм, боевик или триллер, премия «Выбор критиков» за лучший сценарий и большое количество других наград.

10. «Пожары»

Страна, год выхода: Канада, Франция, 2010;

Канада, Франция, 2010; Рейтинг: Imdb — 8,3, Кинопоиск — 8,0;

Imdb — 8,3, Кинопоиск — 8,0; Режиссер: Дени Вильнев;

Дени Вильнев; В главных ролях: Любна Азабаль, Мелисса Дезормо-Пулен, Максим Годетт, Реми Жирар.

Завещание арабской иммигрантки Наваль Марван, жившей в Канаде, ошеломляет ее детей — близнецов Жанну и Симона. В документе говорится, что Наваль отказывается от похорон и установки надгробия, если они не разыщут своего отца и брата, о существовании которого Жанна и Симон даже не подозревали. Отправившись на родину матери, они узнают страшную правду о ее прошлом и своем рождении.

Три причины посмотреть фильм

В основе сюжета — реальные события гражданской войны в Ливане и история активистки и писательницы Сухи Бешары. Фильм — экранизация одноименной пьесы канадского драматурга ливанского происхождения Важди Муавада. Картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. У фильма восемь наград канадской национальной кинопремии «Джинни». Глубокое проживание актерами своих ролей. Так, Максим Годетт, сыгравший Симона, перед съемками посетил лагерь палестинских беженцев недалеко от Аммана.

11. «Остров проклятых»

Страна, год выхода: США, 2009;

США, 2009; Рейтинг: Imdb — 8,2, Кинопоиск — 8,5;

Imdb — 8,2, Кинопоиск — 8,5; Режиссер: Мартин Скорсезе;

Мартин Скорсезе; В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли.

В 1954 году маршала США сотрудник подразделения министерства юстиции США, которое контролирует в том числе исполнение судебных приговоров и надзор за содержанием преступников Тедди Дэниелса и его напарника отправляют на остров Шаттер, где находится психиатрическая лечебница для преступников-психопатов. Маршалы расследуют исчезновение пациентки Рейчел Соландо, убийцы своих детей. Тедди глубоко погружается в мрачную и гнетущую атмосферу острова. Расследуя пропажу Соландо, он сталкивается с противоречивыми показаниями персонала и пациентов. Кроме того, его тяготят личные воспоминания о смерти жены и событиях Второй мировой войны, которые он пережил. Все эти моменты мешают ему разобраться, что на самом деле происходит на острове. В ходе расследования Дэниелс обнаруживает, что он вовсе не маршал.

Три причины посмотреть фильм

Картина от признанного мастера остросюжетных лент, обладателя «Оскара» и множества других наград Мартина Скорсезе. Большое количество деталей и намеков, которые дают подсказки к пониманию скрытого смысла фильма. Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо в главной роли. Это его четвертая совместная работа с Мартином Скорсезе.

12. «Погребенный заживо»

Страна, год выхода: Испания, США, Франция, 2010;

Испания, США, Франция, 2010; Рейтинг: Imdb — 7,0, Кинопоиск — 7,6;

Imdb — 7,0, Кинопоиск — 7,6; Режиссер: Родриго Кортес;

Родриго Кортес; В главных ролях: Райан Рейнольдс.

Главный герой фильма Пол Конрой приходит в себя и обнаруживает, что он лежит в гробу под землей. Кислород заканчивается. По мобильному телефону Пол пытается связаться с американскими службами. В ходе разговоров выясняется, что он водитель, который работает по контракту в Ираке. Его колонна была обстреляна, товарищи погибли или взяты в плен. Сам Пол потерял сознание и не знает, как оказался заживо закопанным. Террористы требуют за Пола выкуп — $5 млн. Но Госдепартамент США отказывается платить деньги и направляет Пола к Дэну Бренеру — главе отдела по борьбе с захватом заложников в Ираке. Вся надежда теперь на него.

Три причины посмотреть фильм

Захватывающая актерская игра Райана Рейнольдса. Полтора часа он держит зрителей в напряжении, показывая все моменты проживания безвыходной ситуации — от надежды до полного отчаяния и ужаса. Трагедия войны раскрывается через ситуацию, которая произошла с обычным человеком. При скромном бюджете в $2 млн и съемках, которые продолжались всего 17 дней, фильм собрал в прокате $19 млн.

13. «Бессонница»

Страна, год выхода: США, Великобритания, 2002;

США, Великобритания, 2002; Рейтинг: Imdb — 7,2, Кинопоиск — 7,4;

Imdb — 7,2, Кинопоиск — 7,4; Режиссер: Кристофер Нолан;

Кристофер Нолан; В главных ролях: Аль Пачино, Мартин Донован, Робин Уильямс, Хилари Суэнк, Пол Дули.

Опытный детектив Уилл Дормер вместе с напарником Хэпом Экхартом расследует убийство 17-летней Кей Коннелл в небольшом городке на Аляске. Им помогает местная полиция, в частности молодой детектив Элли Берр. Случайно во время преследования возможного убийцы Дормер смертельно ранит напарника. Ему удается представить это так, будто в Экхарта выстрелил преступник. Однако неизвестный по телефону сообщает ему, что он был свидетелем произошедшего. Дормер догадывается, что это и есть убийца. Под подозрением одинокий местный писатель Уолтер Финч. Тем временем у детектива развивается мучительная бессонница, которая до предела выматывает его и толкает на рискованные и необдуманные шаги.

Три причины посмотреть фильм

«Оскароносцы» Аль Пачино, Робин Уильямс и Хилари Суэнк в главных ролях. У фильма несколько номинаций на престижные награды. Картина является ремейком одноименного норвежского фильма Эрика Шелдбьерга, и, по отзывам критиков, смотрится как «новая постановка хорошей пьесы».

14. «Поцелуй на вылет»

Страна, год выхода: США, 2005;

США, 2005; Рейтинг: Imdb — 7,5, Кинопоиск — 7,2;

Imdb — 7,5, Кинопоиск — 7,2; Режиссер: Шейн Блэк;

Шейн Блэк; В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Вэл Килмер, Мишель Монаган.

Неудачная кража в магазине заставляет вора Гарри бежать с места преступления. От преследования полицейских он спасается, случайно попав на актерское прослушивание на роль частного детектива. Неожиданно он проходит кастинг и получает приглашение в Голливуд. Там Гарри встречает свою детскую любовь Хармони Лэйн, а также реального детектива-гея Перри ван Шрайка, консультирующего создателей будущего фильма. Он должен поделиться с Гарри опытом, чтобы на экране действия начинающего актера выглядели правдоподобно. Отрабатывая слежку, Перри и Гарри становятся свидетелями настоящего преступления. Вместе им предстоит расследовать темное дело.

Три причины посмотреть фильм

Черная детективная комедия по роману американского писателя Бретта Халлидея «Тела там, где ты их нашел». Харизматичные главные герои в исполнении Роберта Дауни-младшего и Вэла Килмера. Динамичный сюжет, остроумные диалоги.

15. «Тайна в его глазах»

Страна, год выхода: Аргентина, Испания, 2009;

Аргентина, Испания, 2009; Рейтинг: Imdb — 8,2, Кинопоиск — 7,4;

Imdb — 8,2, Кинопоиск — 7,4; Режиссер: Хуан Хосе Кампанелья;

Хуан Хосе Кампанелья; В главных ролях: Рикардо Дарин, Пабло Раго, Соледад Вильямиль, Хавьер Годино.

Действие разворачивается в двух временных периодах. В конце 1990-х бывший судебный служащий, а ныне почетный профессор университета Бенхамин Эспосито пишет книгу о событиях 25-летней давности, которые потрясли его до глубины души. Тогда он с напарниками расследовал в одном из районов Буэнос-Айреса дело о жестоком изнасиловании и убийстве Лилианы Колото де Моралес. В ходе следствия Эспосито познакомился с вдовцом убитой и пообещал ему найти преступника. Он держит слово, но ровно через год убийца оказывается на свободе.

Три причины посмотреть фильм

Картина — лауреат премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке 2009 года. У ленты много других престижных наград. В основе сценария — роман аргентинского писателя, профессора истории Эдуардо Сачери «Вопрос в их глазах». Многогранная история с драматичным финалом, который заставит задуматься о том, как непредсказуема наша жизнь.

16. «Перелом»

Страна, год выхода: Германия, США, 2007;

Германия, США, 2007; Рейтинг: Imdb — 7,2, Кинопоиск — 7,7;

Imdb — 7,2, Кинопоиск — 7,7; Режиссер: Грегори Хоблит;

Грегори Хоблит; В главных ролях: Энтони Хопкинс, Райан Гослинг, Дэвид Стрэтэйрн.

Богатый бизнесмен Теодор Кроуфорд хладнокровно стреляет в свою жену Дженнифер, обвиняя ее в измене. Женщине удается выжить, но она впадает в кому. Дело Кроуфорда поручают молодому амбициозному помощнику прокурора Уилли Бичуму. Преступник ведет себя странно: он отказывается от адвоката и демонстрирует полное спокойствие. Экспертиза показала, что из его пистолета не было сделано ни одного выстрела, на одежде нет крови, а на руках — следов пороха. Кроуфорд затеял хитрую игру с Бичумом и рассчитывает выйти сухим из воды.

Три причины посмотреть фильм

Дуэт Энтони Хопкинса и Райана Гослинга. Музыка к кинофильму канадских композиторов братьев Джеффа и Майкла Даннов отмечена призом Общества композиторов, авторов и музыкальных издателей Канады. В основе сюжета — захватывающий интеллектуальный поединок двух главных героев.

Детективные фильмы с 2011 по 2020 год

17. «Достать ножи»

Страна, год выхода: США, 2019;

США, 2019; Рейтинг: Imdb — 7,9, Кинопоиск — 8,2;

Imdb — 7,9, Кинопоиск — 8,2; Режиссер: Райан Джонсон;

Райан Джонсон; В главных ролях: Дэниел Крейг, Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер.

В особняке знаменитого автора детективов Харлана Тромби собираются его дети и внуки, чтобы отпраздновать 85-летие патриарха. Наутро писателя находят мертвым с перерезанным горлом. Полиция считает, что это самоубийство, но в доме появляется странноватый частный детектив Бенуа Бланк, чтобы расследовать обстоятельства смерти Тромби. Кто его нанял — неизвестно. И тут вскрываются многочисленные семейные тайны, ведь у покойного, как выяснилось, были натянутые отношения с родственниками. Бланка настигает удача в лице Марты, медсестры покойного писателя, которая физически не может лгать.

Три причины посмотреть фильм

Оригинальный сюжет и стильная атмосфера фильма. Райан Джонсон в одном из интервью признался, что решил объединить запутанные загадки в духе Агаты Кристи с саспенсом Альфреда Хичкока. Фильм получил номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. Образ Бенуа Бланка критики сочли пародией на вымышленных частных сыщиков, в частности Эркюля Пуаро, и уже включили Бланка в число самых прославленных детективов XXI века. Дэниел Крейг блестяще справился с этой ролью. Картина дала старт медиафраншизе о детективе Бенуа Бланке. В 2022 году вышел фильм «Достать ножи. Стеклянная луковица». В 2025 году готовится премьера третьего фильма.

18. «Девушка с татуировкой дракона»

Страна, год выхода: США, Швеция, Норвегия, 2011;

США, Швеция, Норвегия, 2011; Рейтинг: Imdb — 7,8, Кинопоиск — 7,8;

Imdb — 7,8, Кинопоиск — 7,8; Режиссер: Дэвид Финчер;

Дэвид Финчер; В главных ролях: Дэниел Крейг, Руни Мара, Кристофер Пламмер.

Журналист Микаэль Блумквист, проиграв в суде по делу о клевете, получает необычное предложение от крупного промышленника Хенрика Вангера. Он просит Микаэля расследовать исчезновение его племянницы Харриет, которая пропала 40 лет назад. Хенрик подозревает, что девушка была убита кем-то из членов семьи Вангеров. Микаэль ведет расследование, изучая архивы и опрашивая членов семьи Вангеров, каждый из которых имеет свои секреты. Ему помогает компьютерный хакер Лисбет Саландер. Это девушка с непростым характером, пережившая в прошлом физическое и эмоциональное насилие. Лисбет — гений в сфере технологий. С ее помощью Микаэлю удается получить доступ к закрытой информации, раскрывающей правду о семье промышленников.

Три причины посмотреть фильм

Напряженный и мрачный детективный триллер, снятый по роману-бестселлеру шведского писателя Стига Ларссона. Работа оператора Джеффа Кроненвета и художника-постановщика Дональда Грэма Берта. Перед тем, как приступить к съемкам, Берт отправился в месячную экспедицию по Швеции, чтобы пропитаться культурой страны и увидеть темы, которые повторяются в архитектуре, ландшафте, планировке городов и привычках людей. Звездный актерский состав. За роль Лисбет Саландер Руни Мара была номинирована на «Оскар».

19. «Дочь»

Страна, год выхода: Россия, 2012;

Россия, 2012; Рейтинг: Imdb — 7,4, Кинопоиск — 7,6;

Imdb — 7,4, Кинопоиск — 7,6; Режиссеры: Александр Касаткин, Наталья Назарова;

Александр Касаткин, Наталья Назарова; В главных ролях: Мария Смольникова, Олег Ткачев, Владимир Мишуков, Игорь Мазепа.

В тихом провинциальном городе орудует серийный убийца. Его жертвами уже стали несколько девушек. Среди них дочь священника Фомина и сестра помощника прокурора Титова. В школу, где учится сын Фомина Илья, приходит новенькая Маша Ветрова. Она заводит дружбу с Инной Крайновой, скромной девочкой, живущей с отцом и братом Вовой. Ее мать скончалась при непонятных обстоятельствах. Вместе девушки идут на дискотеку, теряют друг друга из виду, а наутро выясняется, что Маша стала новой жертвой маньяка.

Три причины посмотреть фильм

У картины полтора десятка наград. На фестивале «Кинотавр» в 2012 году фильм признан лучшим дебютом. Реалистичная атмосфера небольшого провинциального города. Точные психологические портреты героев и эмоциональность фильма.

20. «Воздушный маршал»

Страна, год выхода: Великобритания, Франция, США, Канада, 2014;

Великобритания, Франция, США, Канада, 2014; Рейтинг: Imdb — 6,9, Кинопоиск — 7,2;

Imdb — 6,9, Кинопоиск — 7,2; Режиссер: Жауме Кольет-Серра;

Жауме Кольет-Серра; В главных ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, Лупита Нионго.

Во время рейса самолета из Нью-Йорка в Лондон воздушный маршал США Билл Маркс, который находится на борту, получает несколько сообщений от террористов. Они грозятся убивать каждые 20 минут по одному человеку, находящемуся в самолете, если правительство не переведет им на счет $150 млн. Билл Маркс начинает расследование.

Три причины посмотреть фильм

Захватывающий экшн и интрига, которая сохраняется до финала. Неоднозначный главный герой со своими внутренними противоречиями: склонностью к алкоголизму, проблемами в личной жизни и ненавистью к полетам. Лиам Нисон в главной роли. Актер — обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. На момент съемок ему был 61 год, при этом Нисон был в отличной физической форме.

21. «Видимость»

Страна, год выхода: Индия, 2015;

Индия, 2015; Рейтинг: Imdb — 8,2, Кинопоиск — 7,3;

Imdb — 8,2, Кинопоиск — 7,3; Режиссер: Нишикант Камат;

Нишикант Камат; В главных ролях: Аджай Девган, Шрия, Табу, Раджат Капур, Ишита Дутта.

Виджай Салгаонкар — сотрудник сети кабельного телевидения в отдаленной деревне на Гоа. Он счастливый семьянин, который любит смотреть детективы и боевики. Но в жизни с ним происходят события покруче любого триллера. Виджая обвиняют в исчезновении подростка, сына сотрудницы полиции Миры. Влиятельная семья готова на все, чтобы установить истину. Знания, почерпнутые из боевиков и детективов, помогают Виджаю защитить свою семью.

Три причины посмотреть фильм

Интеллектуальный детективный триллер, где нет однозначно хороших героев. В фильме отсутствуют шаблоны традиционного индийского кино: танцы, песни и слезливые сцены. В главной роли звезда Болливуда Аджай Девган, лауреат Национальной кинопремии Индии и Filmfare Awards. Вечная тема справедливости и закона, который далеко не всегда на стороне правды.

22. «Монтаж»

Страна, год выхода: Южная Корея, 2013;

Южная Корея, 2013; Рейтинг: Imdb — 7,4, Кинопоиск — 7,2;

Imdb — 7,4, Кинопоиск — 7,2; Режиссер: Чон Гын-соп;

Чон Гын-соп; В главных ролях: Ом Чон-хва, Ким Сан-ген, Сон Ен-чхан, Чо Хи-бон.

15 лет назад похитителю и убийце семилетней девочки удалось уйти от правосудия. За пять дней до истечения срока давности дела на месте преступления кто-то оставляет цветок. А спустя несколько дней происходит аналогичное преступление с тем же почерком. Полиция прилагает все усилия, чтобы найти похитителя. Эти события объединяют мать девочки, убитой 15 лет назад, детектива, который расследовал то преступление, и дедушку, чью внучку украли у него на глазах.

Три причины посмотреть фильм

Актерская игра. Исполнительница роли матери Ом Чон-хва завоевала несколько наград в номинации «За лучшую женскую роль». Закрученный, динамичный сюжет с непредсказуемой развязкой. Если вы излишне впечатлительны и не приемлете жестокости на экране, то, вероятно, оцените, что в фильме нет кровавых сцен, столь характерных для корейских триллеров.

23. «Джек Ричер»

Страна, год выхода: США, 2012;

США, 2012; Рейтинг: Imdb — 7,0, Кинопоиск — 7,2;

Imdb — 7,0, Кинопоиск — 7,2; Режиссер: Кристофер Маккуорри;

Кристофер Маккуорри; В главных ролях: Том Круз, Пола Вагнер, Гэри Левинсон, Дана Голдберг.

На набережной убиты пять случайных прохожих. По делу арестовывают армейского снайпера Джеймса Барра — все улики указывают на него. На допросах обвиняемый молчит, единственное его требование — найти некоего Джека Ричера. Никто не знает, как разыскать этого Ричера, но неожиданно он появляется сам. Пообщаться с Джеймсом Барром у него не получается — тот пребывает в коме после избиения сокамерниками. Но Ричер встречает в больнице адвоката Хелен Родин, которая взялась защищать обвиняемого. Вместе они обнаруживают в деле много нестыковок.

Три причины посмотреть фильм

Детективный триллер снят по остросюжетному роману «Один выстрел» английского писателя Ли Чайлда. Это его девятая книга о Джеке Ричере. В 2016 году вышло продолжение фильма — «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся». Кроме того, на Amazon Prime вы найдете два сезона сериала о Джеке Ричере с Аланом Ричсоном в главной роли (выход третьего сезона планируется в 2025 году). Есть возможность сравнить две разных трактовки образа главного героя. Динамичный сюжет, эффектные сцены стрельбы и погони — поклонники боевиков наверняка оценят.

24. «Поиск»

Страна, год выхода: США, 2018;

США, 2018; Рейтинг: Imdb — 7,5, Кинопоиск — 7,5;

Imdb — 7,5, Кинопоиск — 7,5; Режиссер: Аниш Чаганти;

Аниш Чаганти; В главных ролях: Джон Чо, Дебра Мессинг, Джозеф Ли.

Детективный триллер о поисках пропавшего подростка. Дэвид Ким и его 16-летняя дочь Марго живут вдвоем в Сан-Хосе. Мать девочки, жена Дэвида, умерла два года назад от рака. В один из дней Марго внезапно исчезает. Пытаясь выяснить обстоятельства ее пропажи, Дэвид ищет хоть какие-то зацепки в ноутбуке дочери. Чем больше он погружается в это, тем больше понимает, что совершенно не знал, чем жила его дочь. По переписке и аккаунтам Марго он узнает о ней много нового.

Три причины посмотреть фильм

Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов, основоположник формата скринлайф — когда основные события в фильме происходят на экране компьютеров, планшетов и смартфонов. «Поиск» получил две награды на кинофестивале «Сандэнс» (национальный американский кинофестиваль независимого кино). Напряженный сюжет и неожиданная развязка.

25. «Исчезнувшая»

Страна, год выхода: США, 2014;

США, 2014; Рейтинг: Imdb — 8,1, Кинопоиск — 8,0;

Imdb — 8,1, Кинопоиск — 8,0; Режиссер: Дэвид Финчер;

Дэвид Финчер; В главных ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис, Тайлер Перри.

В день годовщины свадьбы Ник Данн обнаруживает, что его жена Эми пропала. В доме беспорядок, повсюду следы борьбы, но улик, указывающих на похищение, почти нет. Ник становится главным подозреваемым в глазах полиции и общественности. Через дневники Эми, казалось бы, счастливый брак супругов предстает в ином свете. Это отношения, полные недосказанности, взаимных обид и разочарования. По мере расследования всплывает все больше улик, которые указывают на причастность Ника к исчезновению жены. Но есть и цепочка стихотворных подсказок, оставленных Эми, которые приводят Ника к неожиданным открытиям.

Три причины посмотреть фильм

Картина снята по одноименному бестселлеру американской писательницы Гиллиан Флинн. Триллер вошел в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США. У картины множество наград и номинаций. Многослойный сюжет, который заставит задуматься о семейных отношениях, смысле любви и современных устоях.

26. «Линкольн для адвоката»

Страна, год выхода: США, 2011;

США, 2011; Рейтинг: Imdb — 7,3, Кинопоиск — 7,9;

Imdb — 7,3, Кинопоиск — 7,9; Режиссер: Брэд Фурман;

Брэд Фурман; В главных ролях: Мэттью Макконахи, Мариса Томей, Райан Филлипп, Уильям Мэйси, Брайан Крэнстон.

Успешный адвокат Микки Холлер берется за защиту риелтора Луиса Руле, который обвиняется в жестоком избиении проститутки. За ним стоит богатая семья, и для адвоката такое дело — золотая жила. Благодаря стараниям Холлера риелтора освобождают под залог. Однако, работая по делу, Холлер вспоминает о своем прежнем клиенте Хесусе Мартинесе, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство проститутки и сейчас отбывает наказание. Адвокат был уверен в его виновности и потому склонил Мартинеса к признанию, чтобы тот избежал смертной казни. Теперь Холлер понимает, что между нынешним преступлением и тем делом есть связь, и убийство проститутки совершил Руле, а не Мартинес. Поделиться своими доводами с судом ему не позволяет адвокатская тайна. Он продолжает защищать в суде Луиса Руле, но параллельно разрабатывает план, как добиться наказания реального убийцы.

Три причины посмотреть фильм

Звездный актерский состав. Юридический триллер снят по мотивам одноименного романа известного детективного писателя Майкла Коннелли. Кстати, автор остался очень доволен экранизацией. Несмотря на предсказуемый финал, фильм держит в напряжении.

27. «Тело»

Страна, год выхода: Испания, 2012;

Испания, 2012; Рейтинг: Imdb — 7,6, Кинопоиск — 7,3;

Imdb — 7,6, Кинопоиск — 7,3; Режиссер: Ориол Паоло;

Ориол Паоло; В главных ролях: Хосе Коронадо, Белен Руэда, Уго Сильва, Аура Гарридо.

Ночного сторожа морга Анхеля Торреса сбивает машина, и он впадает в кому. Происшествие расследует инспектор Хайме Пенья. Записи с камер видеонаблюдения говорят о том, что Торрес бежал со своего рабочего места. А позже выясняется, что из морга исчезло тело Майки Вильяверде. Ее овдовевший супруг молодой профессор-химик Алекс Ульоа узнает об этой новости в объятиях своей любовницы Карлы Миллер. Пенья подозревает в краже тела Алекса. Тем временем в морге начинают происходить странные события. К тому же из комы выходит сторож, который рассказывает, что именно напугало его в тот день.

Три причины посмотреть фильм

Детективный триллер с захватывающими сюжетными поворотами. Выдающаяся актерская работа исполнителей главных ролей. Напряженная и мрачная атмосфера картины.

28. «Невидимый гость»

Страна, год выхода: Испания, 2016;

Испания, 2016; Рейтинг: Imdb — 8,0, Кинопоиск — 7,9;

Imdb — 8,0, Кинопоиск — 7,9; Режиссер: Ориол Паоло;

Ориол Паоло; В главных ролях: Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо.

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы. Защищать его в суде берется известный адвокат Вирджиния Гудман. Это дело — последнее в ее карьере, и, как признается Вирджиния, для нее важно поставить красивую точку. Поэтому накануне суда она приезжает к Адриану, который находится под домашним арестом, чтобы побеседовать с ним и выработать линию защиты. Опытный адвокат вытягивает из обвиняемого все детали запутанной истории.

Три причины посмотреть фильм

Сложная головоломка, где главное событие разворачивается в комнате за столом. Многочисленные флешбэки, через которые мы узнаем новые факты, подробности, детали, все больше запутывают ситуацию. Ошеломляющая развязка — в лучших традициях жанра. Картина оказалась настолько успешной, что было снято три ремейка: в Италии под названием «Невидимый свидетель», в Индии — «Месть», в Южной Корее — «Кто».

Детективные фильмы после 2020 года

29. «Кривые линии Бога»

Страна, год выхода: Испания, Франция, 2021;

Испания, Франция, 2021; Рейтинг: Imdb — 7,1, Кинопоиск — 7,1;

Imdb — 7,1, Кинопоиск — 7,1; Режиссер: Ориол Паоло;

Ориол Паоло; В главных ролях: Барбара Ленни, Эдуард Фернандес, Лорето Маулеон.

Действие происходит в конце 1970-х. Частный детектив Алис Гульд решает проникнуть в психиатрическую клинику, чтобы разобраться в смерти сына своего клиента. Молодой человек находился в этом учреждении, и его смерть представили как самоубийство. Детективу делают поддельные документы, и она становится пациенткой клиники. Ведя расследование, Алис понимает, что медперсонал и пациенты многое скрывают о гибели парня. Но в один момент все переворачивается, и Алис сама оказывается душевнобольной пациенткой. Никто не верит, что она попала сюда фиктивно. И до конца неясно, где реальность, а где иллюзия.

Три причины посмотреть фильм

Психологический триллер, в котором интрига сохраняется на протяжении всего сюжета. Многие сравнивают эту картину с фильмом «Остров проклятых». Некоторое сходство, действительно, есть, но не более того. Открытый финал: однозначного ответа, что произошло, нет. Создатели картины оставили зрителям простор для размышлений и выводов.

30. «Да прольется свет»

Страна, год выхода: Индия, 2021;

Индия, 2021; Рейтинг: Imdb — 8,7, Кинопоиск — 7,6;

Imdb — 8,7, Кинопоиск — 7,6; Режиссер: Т.Дж. Гнанавел;

Т.Дж. Гнанавел; В главных ролях: Сурья Шивакумар, Маникандан, Пракаш Радж, Рао Рамеш.

Семейная пара Сенгани и Раджаканну — представители угнетаемой в Индии касты. Раджаканну — честный работяга, но на него вешают преступление, которое он не совершал. У Сенгани единственный шанс спасти мужа и доказать его невиновность — обратиться к адвокату Чандру, который имеет успешный опыт в делах против произвола и коррупции.

Три причины посмотреть фильм