Стало известно, когда покажут первый трейлер «Фантастической четверки»

Компания Marvel представит дебютный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» уже 4 февраля. Об этом стало известно из утренней передачи Good Morning America, которая быстро убрала упоминание проекта из своего расписания.

© Чемпионат.com

Таким образом, первый трейлер грядущего фильма Marvel выйдет примерно за полгода до премьеры — лента отправится в прокат 25 июля 2025 года. Судя по всему, это будет именно тизер, где зрителям покажут базовую сюжетную завязку и главных героев.

Сюжет фильма расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих суперспособностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах. Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).