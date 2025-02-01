Зрители оценили новое шоу от MrBeast — альтернативу «Игре в кальмара»

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон решил обсудить со своей аудиторией реалити-шоу «Игры Биста». Сериал запустился 19 декабря и описывается как вариация «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.

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Дональдсон опубликовал скриншот с оценками реалити-шоу в своих соцсетях — 90% зрителей оценили проект положительно, тогда как лишь 13% журналистов рекомендуют его к просмотру. Блогер выразил предположение, что многие критики составили мнение всего по первым нескольким эпизодам, поэтому они не оценили произведение по достоинству.

« З р и т е л и о ц е н и л и " И г р ы Б и с т а " н а 9 0 % , н о 8 к р и т и к о в о ц е н и л и е г о в с е г о н а 1 3 % … П о ч е м у т а к о й б о л ь ш о й р а з р ы в ? »

В комментариях под постом блогера многие зрители согласили с общим мнением аудитории, похвалив «Игры Биста» за захватывающие испытания и эмоции, которые дарит шоу. Однако не всем пришлось по вкусу то, что съёмочная команда почти не уделяет время личным историям участников, из-за чего в шоу «просто не за кого болеть».