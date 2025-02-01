К касту третьего сезона «Дома Дракона» присоединился новый актер

Джеймс Нортон («Война и мир», «Шпион, которого не было») присоединился к касту третьего сезона сериала «Дом Дракона». Как сообщает Variety, 39-летний британский актер сыграет Ормунда Хайтауэра. Официальное описание персонажа гласит, что он племянник Отто (Рис Иванс), двоюродный брат Алисент (Оливия Кук) и Гвейна (Фредди Фокс). В настоящее время он возглавляет войско Хайтауэра в походе на Королевскую Гавань, чтобы поддержать свой дом против Рейниры (Эмма Д'Арси). Ормунд ранее упоминался во втором сезоне «Дома дракона», но еще не появлялся на экране.

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Съемки третьего сезона фэнтези-сериала по мотивам книг Джорджа Р.Р. Мартина запланированы на 2025 год, дата выхода пока не объявлена. Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал на пресс-конференции в августе 2024 года сообщил, что у сериала будет четыре сезона, но телеканал HBO пока официально это не анонсировал.