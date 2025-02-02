«Злой город» может возглавить прокат уикенда

По подсчетам специалистов, лента об осаде Козельска во время монгольского нашествия XIII века собрала более 120 млн рублей в первые дни с момента появления на больших экранах.

© Постер

Новому историческому боевику «Злой город» пророчат неплохие сборы в прокате. Однако некоторые специалисты все же считают, что картина не сможет повторить успех российских фильмов-«миллиардеров».

Станет «миллиардером»?

Согласно прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», новый российский фильм «Злой город» может возглавить прокат в эти выходные. По подсчетам портала, касса ленты составит около 120 млн рублей всего за несколько дней после появления на больших экранах. При этом, по информации Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), лента режиссера Константина Буслова уже смогла заработать почти 125 млн рублей (124 млн 833 тысячи 587 рублей).

Судя по информации, размещенной на сайте «Бюллетень кинопрокатчика», «Злому городу» в этот уикенд уступят один из фильмов-«миллиардеров» 2025 года «Финист. Первый Богатырь», который лидировал в прокате несколько недель подряд, и турецкий ремейк «Холопа» со звездой дези Керемом Бюрсином в главной роли. Кстати, лента «Холоп: Великолепный век» возглавила российский кинопрокат в прошлые выходные.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН до этого предположил, что у исторического фильма «Злой город» есть шансы стать «миллиардером», однако, по мнению специалиста, картина не обойдет по популярности «Бременские музыканты» или «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

« Л ю д е й з а с т а в я т п о й т и в к и н о т е а т р с п е ц э ф ф е к т ы , и с т о р и ч е с к а я к а н в а , с х в а т к и , с т р е л ы , л ю б о в ь . Э т о в с е д а с т т у э м о ц и ю , к о т о р а я з а с т а в и т л ю д е й п о с м о т р е т ь , н а с к о л ь к о а у т е н т и ч н о и п р а в д и в о с д е л а н ф и л ь м о т н о с и т е л ь н о и с т о р и ч е с к о г о к о н т е к с т а . П о д о б н ы е ф и л ь м ы н е в ы х о д и л и с о в р е м е н " С е р д ц а п а р м ы " ( ф и л ь м Антона Мегердичева 2022 года – прим. НСН), поэтому мы надеемся, что лента действительно станет лидером уикенда и соберет достойные деньги. Однако говорить о том, что это будет какой-то уровень, сопоставимый с "Холопами", "Бременскими музыкантами", "Волшебником изумрудного города" или какими-то подобными фильмами, конечно, не приходится. У него есть потенциал стать "миллиардером", мы ему этого желаем», - сказал он.

Дочь Мантурова и Алексей Гуськов

Исторический фильм «Злой город» вышел в прокат 30 января. Лента рассказывает об осаде Козельска во время монгольского нашествия в XIII веке. Действия в картине происходят в 1238 году. По сюжету, войско Золотой Орды несколько месяцев пытается атаковать маленький городок Козельск, однако его жители не сдаются. После этого Хан Батый приказывает навсегда забыть его имя и отныне называть «Злым городом».

Известно, что для натурных съемок осады Козельска специально построили полномасштабный город с 40 строениями. Также сообщалось, что для проекта было сшито свыше тысячи костюмов с использованием натуральных тканей, мехов и исторически выверенных элементов.

Режиссером и продюсером «Злого города» выступил Константин Буслов, также известный по фильмам «1941. Крылья над Берлином», «Калашников» и «Пиковая дама. Зазеркалье». В исторической картине снимались Алексей Гуськов, Алексей Шевченков, Александр Метелкин и Виктор Супрун.

Одну из ролей также исполнила дочь вице-премьера России Дениса Мантурова Леонела Мантурова. Это не первая роль в кино для наследницы политика. В 2022 году она уже играла в ленте Константина Буслова о летчиках ВВС Балтийского флота «1941. Крылья над Берлином». Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН предположил, что привлечь зрителей на «Злой город» в кинотеатры все же сможет актер Алексей Гуськов, а не Леонела Мантурова.

« М ы п р е к р а с н о о т н о с и м с я к Л е о н е л е М а н т у р о в о й , о д н а к о у н е е н е д о с т а т о ч н о х а р и з м ы а к т р и с ы , ч т о б ы п р и в л е ч ь б о л ь ш у ю а у д и т о р и ю в к и н о т е а т р ы . С к о р е е э т о с д е л а е т н а р о д н ы й а р т и с т Р о с с и и А л е к с е й Г у с ь к о в , к о т о р ы й л ю б и м н е с к о л ь к и м и п о к о л е н и я м и р о с с и й с к и х з р и т е л е й » , - д о б а в и л о н .

Ранее Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России огромная фанатская аудитория турецкого актера Керема Бюрсина, поэтому в первые дни проката ремейк «Холопа» обошел российскую ленту «Василий» о мексиканских приключениях Александра Петрова.