Звезда «Шан-Чи» Симу Лю вызвался снять фильм по игре Sleeping Dogs

После отмены фильма по Sleeping Dogs фанаты игры пытаются возродить проект — один из них обратился за помощью к Симу Лю, известному по главной роли в фильме Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».

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Неожиданно актёр китайского происхождения заявил, что сейчас пытается получить права на франшизу, чтобы всё-таки снять экранизацию.

Р а б о т а е м с п р а в о о б л а д а т е л я м и , ч т о б ы в ы в е с т и S l e e p i n g D o g s н а б о л ь ш и е э к р а н ы !

В начале месяца актёр Донни Йен признал, что работа над экранизацией Sleeping Dogs фактически прекращена — хотя он сам вложил в проект много сил и средств, работа так и не сдвинулась с мёртвой точки.

О начале работы над фильмом по Sleeping Dogs заявляли ещё в 2018 году.