Наследники автора «Супермена» подали в суд на DC Comics и Warner Bros.

Наследники соавтора «Супермена» Джо Шустера подали в суд на DC Comics и Warner Bros., намереваясь вернуть себе авторские права на персонажа в нескольких странах мира.

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В последний раз подобный иск был отклонён в 2013-м: выяснилось, что сестра Шустера отказалась от прав на «Супермена» сразу после смерти автора в 1992 году. Однако теперь адвокаты наследников утверждают, что по законам Канады, Великобритании, Ирландии и Австралии права на супергероя вернулись к ним из-за срока давности — спустя 25 лет после смерти автора.

В свою очередь, в Warner Bros. с обвинениями не согласны и планируют отстаивать свою позицию в суде. Уже 11 июля в кино выйдет новый фильм «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли от режиссёра «Стражей Галактики» Джеймса Ганна.