«Ликвидация и воровство»: Есть ли будущее у «Ленфильма»

В последние годы киностудия «Ленфильм» пришла в упадок. В компании сменился ряд директоров. Некоторые представители киноиндустрии говорят, что на студии процветает воровство, и ее в скором времени могут закрыть. Другие выступают за сохранение легендарного «Ленфильма».

© nsn.fm

Передача «Ленфильма» и череда директоров

Накануне представители Союза кинематографистов Санкт-Петербурга попросил передать киностудию «Ленфильм» городу. С соответствующей просьбой они обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову. Кинематографисты предложили передать организацию в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Они отметили, что в последние годы киностудию возглавляли «присланные из Москвы начальники», которые не смогли вывести «Ленфильм» из кризиса.

Ответственный секретарь петербургского СК Александр Бабаян заявил, что в городе есть «достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы «"Ленфильм" снова стал большой кинофабрикой». В связи с этим он призвал передать 100% акций городу. Согласно подсчетам Союза кинематографистов, долги «Ленфильма» составили более 100 млн рублей.

На этой неделе из совета директоров «Ленфильма» решил выйти режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Пост председателя совета директоров он занимал с 2012 года. Представитель режиссера Мария Далакян заявила журналистам, что официальной причиной его ухода из киностудии стала занятость в других проектах. Однако, по данным РБК, Бондарчук сделал это якобы из-за смены директоров киностудии и нестабильного финансового состояния организации.

Действительно, в декабре 2024 года генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Суворов был уволен с должности. Издание сообщило, что он был снят распоряжением Росимущества. После Суворова руководителем киностудии была назначена Надежда Андрющенко.

Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как был объявлен в розыск по уголовной статье. Согласно материалам дела, его обвинили в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.

Воровство и ликвидация

На фоне происходящего представители киноиндустрии поспорили, возможно ли создать для «Ленфильма» успешное будущее. Например, режиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что передача «Ленфильма» в ведение Санкт-Петербурга будет бессмысленна, так как власти не хотят заниматься вопросами кинематографа. По его словам, сама киностудия брошена на произвол судьбы уже несколько лет, а «Мосфильму» не нужен дополнительный конкурент.

« Ш а г з а ш а г о м в т е ч е н и е д о л г и х л е т с т у д и я н е п о д д е р ж и в а л а с ь М и н к у л ь т у р ы , с т у д и я б ы л а б р о ш е н а . Н а с к о л ь к о я з н а ю , с е й ч а с н а ч и н а е т с я п р о ц е с с л и к в и д а ц и и с т у д и и . Я н е м о г у п у б л и ч н о г о в о р и т ь о б о в с е м , ч т о з н а ю . Н о т о , ч т о г о т о в и т с я л и к в и д а ц и я с т у д и и , н а с т у п а е т ф и н а н с о в ы й к р а х , э т о о ч е в и д н о . Н а с т у д и и о б э т о м в с е з н а ю т … Д о л г и е с т ь , п о д д е р ж к и н е т , н о в ы х и д е й д л я р а з в и т и я с т у д и и т о ж е н е т » , - с о о б щ и л о н .

В свою очередь кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова считает, что киностудию сознательно долгие годы банкротят, чтобы завладеть территорией в центре Санкт-Петербурга.

« У н а с у н и ч т о ж и л и г о с у д а р с т в е н н ы е к о м п а н и и . У н а с г о с у д а р с т в е н н а я к о м п а н и я — э т о , с о б с т в е н н о , м а р к а " М е д н ы й в с а д н и к " д л я " Л е н ф и л ь м а " , д л я " М о с ф и л ь м а " — с к у л ь п т у р а " Р а б о ч и й и к о л х о з н и ц а " , б о л ь ш е н и ч е г о . У н и х н е т с о б с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а . И х с о б с т в е н н о е п р о и з в о д с т в о н а " М о с ф и л ь м е " — К а р е н Ш а х н а з а р о в , а н а " Л е н ф и л ь м е " и т а к о г о н е т . Р а н ь ш е б ы л В и т а л и й М е л ь н и к о в ( р е ж и с с е р , с ц е н а р и с т , с к о н ч а в ш и й с я в 2 0 2 2 г о д у – п р и м . Н С Н ) , к о г д а о н с н и м а л к и н о , п о к а б ы л ж и в . М н е к а ж е т с я , ч т о к и н о с т у д и ю с о з н а т е л ь н о , у п о р н о м н о г о л е т б а н к р о т я т , ч т о б ы з а п о л у ч и т ь л а к о м ы й к у с о к т е р р и т о р и и в ц е н т р е г о р о д а » , - п р е д п о л о ж и л а о н а в б е с е д е с Н С Н .

К тому же, специалист заметила, что уход Бондарчука с поста председателя совета директоров «Ленфильма» ничего не поменяет для киностудии.

« Н а " Л е н ф и л ь м е " н е т ц е л е н а п р а в л е н н о й т в о р ч е с к о й п о л и т и к и … П р и э т о м п о с л е д н и е 1 5 л е т в с т у д и ю в б у х и в а л и с ь м и л л и а р д ы . Н о э т и д е н ь г и к у д а - т о р а с с а с ы в а л и с ь , к а ж д ы й н о в ы й д и р е к т о р о к а з ы в а л с я п о д с л е д с т в и е м и к у д а - т о и с ч е з а л . Т о е с т ь , в с е п о С а л т ы к о в у - Щ е д р и н у — в о р у ю т . Н а с к о л ь к о з а э т и м с л е д и л Ф е д о р С е р г е е в и ч ( Ф е д о р Б о н д а р ч у к – п р и м . Н С Н ) , я н е з н а ю . Т о , ч т о о н у ш е л и з с о в е т а д и р е к т о р о в , н а м о й в з г л я д , н и ч е г о д л я с т у д и и н е п о м е н я е т н и в л у ч ш у ю , н и в х у д ш у ю с т о р о н у . З д е с ь н у ж н о р е ш а т ь в о п р о с ы с о в е р ш е н н о и н а ч е : н у ж н о н а с т у д и ю д е й с т в и т е л ь н о з а в о д и т ь н е с т о л ь к о ф и н а н с о в ы е с р е д с т в а , с к о л ь к о х о р о ш и е г о л о в ы и у м ы , к о т о р ы х т а м д а в н о у ж е н е т » , - д о б а в и л а П а в л о в а .

При этом, по мнению Сокурова, сохранить «Ленфильм» важно, так как студия является профессиональным кинематографическим объектом, необходимым для развития национального кино.

« Т а к а я с т у д и я н у ж д а е т с я в п о д д е р ж к е , ч т о б ы е й р у к о в о д и л и п р о ф е с с и о н а л ы к и н о . К с о ж а л е н и ю , э т о н е в ы з ы в а е т и н т е р е с а у г о с о р г а н о в . Я д у м а ю , ч т о п е р е д а т ь с т у д и ю г о р о д у — э т о с е г о д н я о д и н и з в а р и а н т о в , н о я н е в и ж у у н а ш е г о г у б е р н а т о р а ( г у б е р н а т о р С а н к т - П е т е р б у р г а А л е к с а н д р Б е г л о в – п р и м . Н С Н ) н и к а к о г о ж е л а н и я з а н и м а т ь с я в о п р о с а м и к у л ь т у р ы , к и н е м а т о г р а ф а . Г о р о д и г о с у д а р с т в о п о в е р н у л и с ь с п и н о й к к и н о с т у д и и " Л е н ф и л ь м " . К н а м н е п р и с л у ш и в а ю т с я , а п р и с л у ш и в а ю т с я к т е м л ю д я м , к о т о р ы е г о т о в я т е е з а к р ы т и е » , - с к а з а л р е ж и с с е р в р а з г о в о р е с Н С Н .

Киностудия «Ленфильм» — это старейшая кинокомпания в России. Она была создана в 1918 году и изначально называлась «Петроградский кинокомитет». Организация находится в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте. За годы работы киностудия сняла сотни фильмов, в числе которых «Взятие Зимнего дворца» Бориса Светлова, «Чапаев» братьев Васильевых, «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, «Кортик» и «Два капитана» Владимира Венгерова, «Человек-амфибия» Геннадия Казанского и другие.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин пообещал продолжать системно поддерживать анимационную студию «Союзмультфильм», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».