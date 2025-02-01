Названы лучшие аниме января

Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» возглавил топ лучших аниме января
Сообщество Anime Flow подвело итоги первого месяца 2025 года, выделив восемь проектов с самыми высокими оценками пользователей.
Рейтинг возглавило продолжение сериала «Поднятие уровня в одиночку» о мире с опасными подземельями, далее идут второй сезон «Монолога фармацевта» в сеттинге имперской Японии и приквел драмы «Агент времени».
Топ-8 лучших аниме в январе 2025 года от Anime Flow:
- «Поднятие уровня в одиночку» (оценка 8,81)
- «Монолог фармацевта» (8,76)
- «Агент времени: Глава Инду» (8,73)
- «Кастлвания: Ноктюрн» (8,55)
- «Доктор Стоун: Научное будущее» (8,17)
- «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» (8,14)
- «Дни Сакамото» (7,94)
- «Dragon Ball: Драконий жемчуг Дайма» (7,76).