Названы лучшие аниме января

Сообщество Anime Flow подвело итоги первого месяца 2025 года, выделив восемь проектов с самыми высокими оценками пользователей.

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Рейтинг возглавило продолжение сериала «Поднятие уровня в одиночку» о мире с опасными подземельями, далее идут второй сезон «Монолога фармацевта» в сеттинге имперской Японии и приквел драмы «Агент времени».

Топ-8 лучших аниме в январе 2025 года от Anime Flow: