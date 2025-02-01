В Москве прошел показ фильма "О первой любви"

Народный артист РСФСР Лев Лещенко провел первый показ фильма "О первой любви" для друзей и близких в свой день рождения, в кинокартине он выступил в качестве продюсера, передает корреспондент ТАСС. Показ, который проходит в московском кинотеатре "Иллюзион", посетили народные артисты РФ Игорь Крутой, Николай Басков, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Наташа Королева, Алсу и другие звезды отечественной эстрады.

" В э т о м г о д у я п о д у м а л : " П о ч е м у б ы н е с д е л а т ь в о т т а к о й ф и л ь м ? " . В д е н ь с в о е г о р о ж д е н и я я д е л а ю с е б е п о д а р о к , п о т о м у ч т о я г о т о в и л с я к э т о м у в т е ч е н и е п я т и л е т . Э т о п л о д м о е г о ж е л а н и я , э т о н е п р и д у м а н н а я и с т о р и я " , - р а с с к а з а л Л е щ е н к о .

По его словам, в этот раз свой день рождения он решил провести без больших поздравлений, сделав выбор в пользу первого показа фильма "О первой любви" в кругу друзей и близких людей.

В беседе с журналистами Басков назвал Лещенко "эпохальной личностью, вызывающей невероятное восхищение".

" В ы п р е д с т а в л я е т е , к а к о е э т о п е р е п л е т е н и е и с п л е т е н и е в р е м е н . Э т о э п о х а л ь н ы й ч е л о в е к , к о т о р ы й п о м н и т с о в е т с к о е в р е м я , п о т о м п е р е л о м н о в о й Р о с с и и , т е п е р ь н о в у ю с т р а н у , и о н д о с и х п о р о с т а е т с я а к т у а л ь н ы м , л ю б и м ы м и у в а ж а е м ы м а р т и с т о м . Г л я д я н а н е г о , н е в о з м о ж н о п о в е р и т ь , ч т о е м у и с п о л н я е т с я 8 3 г о д а . З н а е т е , с о с т о я т ь с я а р т и с т у и п р о й т и п у т ь т а м в 5 , 1 0 и д а ж е 1 5 л е т - э т о у ж е п о б е д а , а п у т ь п о ч т и ч т о в 6 0 л е т т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и - э т о у ж е з а г р а н ь ю Б о г о м д а н н о й в о з м о ж н о с т и ч е л о в е к у т в о р и т ь " , - с к а з а л н а р о д н ы й а р т и с т Р Ф п е р е д п о к а з о м к а р т и н ы .

Басков также добавил, что Лещенко воплощает для него символ Победы:

" К а к с и м в о л О л и м п и а д ы 8 0 - х г о д о в - п е с н я о б у л е т а ю щ е м м и ш к е , т а к , н а д е ю с ь , ч т о и Л е в В а л е р ь я н о в и ч б у д е т з а к р ы в а т ь к а ж д ы й к о н ц е р т , п р и у р о ч е н н ы й к 8 0 - л е т и ю П о б е д ы в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е , и с п о л н я я н е т л е н н у ю п е с н ю " Д е н ь П о б е д ы " .

Певица Наташа Королева на дне рождении Льва Лещенко вспоминала, что единственный плакат артиста, который она в юношестве повесила у себя на стене, был с изображением Льва Валерьяновича. На нем, по ее словам, Лещенко написал:

" Ж е л а ю Н а т а ш е б о л ь ш о й у д а ч и , т ы с м о ж е ш ь , с п р а в и ш ь с я " . " П о ч е м у о н м н е т а к о е н а п и с а л ? М н е б ы л о т о г д а 1 2 л е т . В и д и м о , о н в и д е л н а п е р с п е к т и в у . Х о т я т о г д а н и к т о н е з н а л , ч т о и з м е н я м о ж е т п о л у ч и т ь с я . Т а к ч т о Л ь в а В а л е р ь я н о в и ч а я о ч е н ь л ю б л ю . И н е с м о т р я н а т о , ч т о у м е н я с е й ч а с о ч е н ь п л о т н ы й и з а г р у ж е н н ы й г р а ф и к , я б ы п р и ш л а е г о п о з д р а в л я т ь в л ю б о м с л у ч а е " , - п о д е л и л а с ь о н а .

О кинокартине

Музыкальный фильм снят по повести Ивана Тургенева "Первая любовь", действие фильма происходит в наши дни. Как рассказал артист, одной из главных задач было "сохранить атмосферу чистоты, порядочности, добра и нравственных принципов". Лещенко объяснил, что создатели фильма хотели раскрыть сюжет через песенные образы, поэтому фильм создан в клиповой форме и содержит 15 музыкальных номеров.

Режиссером-постановщиком фильма стал Александр Ковалев, автором сценария выступил Юрий Костин. В кинокартине прозвучит 15 оригинальных песен Владимира Бородина и Ирины Эйфории, которые авторы сочинили специально для фильма, с аранжировками также помогала Мария Бородина.

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года. Певческую карьеру он начал в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, и десятки других. По подсчетам самого исполнителя, он записал около 600 песен.