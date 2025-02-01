В Москве прошел показ фильма "О первой любви"
Народный артист РСФСР Лев Лещенко провел первый показ фильма "О первой любви" для друзей и близких в свой день рождения, в кинокартине он выступил в качестве продюсера, передает корреспондент ТАСС. Показ, который проходит в московском кинотеатре "Иллюзион", посетили народные артисты РФ Игорь Крутой, Николай Басков, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Наташа Королева, Алсу и другие звезды отечественной эстрады.
"В этом году я подумал: "Почему бы не сделать вот такой фильм?". В день своего рождения я делаю себе подарок, потому что я готовился к этому в течение пяти лет. Это плод моего желания, это не придуманная история", - рассказал Лещенко.
По его словам, в этот раз свой день рождения он решил провести без больших поздравлений, сделав выбор в пользу первого показа фильма "О первой любви" в кругу друзей и близких людей.
В беседе с журналистами Басков назвал Лещенко "эпохальной личностью, вызывающей невероятное восхищение".
"Вы представляете, какое это переплетение и сплетение времен. Это эпохальный человек, который помнит советское время, потом перелом новой России, теперь новую страну, и он до сих пор остается актуальным, любимым и уважаемым артистом. Глядя на него, невозможно поверить, что ему исполняется 83 года. Знаете, состояться артисту и пройти путь там в 5, 10 и даже 15 лет - это уже победа, а путь почти что в 60 лет творческой деятельности - это уже за гранью Богом данной возможности человеку творить", - сказал народный артист РФ перед показом картины.
Басков также добавил, что Лещенко воплощает для него символ Победы:
"Как символ Олимпиады 80-х годов - песня об улетающем мишке, так, надеюсь, что и Лев Валерьянович будет закрывать каждый концерт, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, исполняя нетленную песню "День Победы".
Певица Наташа Королева на дне рождении Льва Лещенко вспоминала, что единственный плакат артиста, который она в юношестве повесила у себя на стене, был с изображением Льва Валерьяновича. На нем, по ее словам, Лещенко написал:
"Желаю Наташе большой удачи, ты сможешь, справишься". "Почему он мне такое написал? Мне было тогда 12 лет. Видимо, он видел на перспективу. Хотя тогда никто не знал, что из меня может получиться. Так что Льва Валерьяновича я очень люблю. И несмотря на то, что у меня сейчас очень плотный и загруженный график, я бы пришла его поздравлять в любом случае", - поделилась она.
О кинокартине
Музыкальный фильм снят по повести Ивана Тургенева "Первая любовь", действие фильма происходит в наши дни. Как рассказал артист, одной из главных задач было "сохранить атмосферу чистоты, порядочности, добра и нравственных принципов". Лещенко объяснил, что создатели фильма хотели раскрыть сюжет через песенные образы, поэтому фильм создан в клиповой форме и содержит 15 музыкальных номеров.
Режиссером-постановщиком фильма стал Александр Ковалев, автором сценария выступил Юрий Костин. В кинокартине прозвучит 15 оригинальных песен Владимира Бородина и Ирины Эйфории, которые авторы сочинили специально для фильма, с аранжировками также помогала Мария Бородина.
Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года. Певческую карьеру он начал в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, и десятки других. По подсчетам самого исполнителя, он записал около 600 песен.