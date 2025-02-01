Почему насилие на экране становится все более популярным

Ученые бьют тревогу: за последние 50 лет фильмы стали более убийственными, жестокими. «Вечерняя Москва» вместе со своими экспертами разбиралась, почему современный зритель так жаждет крови.

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Специалисты нескольких зарубежных институтов проанализировали диалоги более чем 160 тысяч англоязычных кинолент на предмет упоминания в них насильственных действий. Подсчитали употребление глаголов, образованных от корней kill и murder, которые на русском означают «убить» и «уничтожить». Анализ показал, что число таких слов стабильно растет, причем в фильмах всех жанров, а не только в тех, сюжет которых связан с преступлениями.

Свой взгляд на эту проблему наверняка есть у любого киномана. Фильмы и правда с каждым годом становятся все более мрачными, и проявляется жестокость не только в диалогах.

В старых боевиках герой фильма мог бороться с одним злодеем полтора часа. А главный герой одной современной кинокартины за три части убил 299 человек — практически целую роту подготовленных наемников. Причем способы казни придумывал весьма изощренные. Шесть часов подряд кинозрители смотрели на хлещущую из разных частей тела кровь, слушали, как хрустят кости и хрипят в предсмертной агонии супостаты.

В детективах убитых людей тоже показывают, смакуя каждую деталь. Современные технологии позволяют сделать картинку очень сочной, натуральной. Только вот зачем? Если такие фильмы становятся популярными, вероятно, в обществе есть соответствующий запрос. Может, наш мир чем-то болен?

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Агрессивный зритель

Психиатр Владимир Соколов говорит, что по разным причинам у человека могут быть «агрессивные тенденции». Например, пациенты с расстройством личности, люди с нереализованными амбициями могут смотреть боевики и фильмы ужасов, получая особое удовольствие от сцен с насилием. Для них это способ направить свою агрессию и снять напряжение.

Р о с т и н т е р е с а к п о д о б н ы м к а р т и н а м к а к р а з г о в о р и т о в о з р а с т а ю щ е м н а п р я ж е н и и в о б щ е с т в е , о т о м , ч т о у в е л и ч и в а е т с я ч и с л о т р е в о ж н ы х р а с с т р о й с т в , р а с с т р о й с т в л и ч н о с т и . Б о л ь ш а я ч а с т ь л ю д е й с п с и х о п а т и я м и , д и с с о ц и а л ь н ы м р а с с т р о й с т в о м л и ч н о с т и о б ы ч н о д о п с и х о л о г о в н е д о х о д и т . Т р е в о ж н ы х р а с с т р о й с т в , к а к м ы з н а е м , д е й с т в и т е л ь н о с т а н о в и т с я в с е б о л ь ш е . Ж и з н ь у н а с б о л е е н а п р я ж е н н а я , н е р в н а я .

Специалист добавляет, что зрители обычно не воспринимают то, что происходит в кадре, всерьез. Они осознают, что это придуманный мир. Уже много лет, например, шутят о нелепом, неправдоподобном поведении героев фильмов ужасов. И к боевикам с непобедимыми смертоносными мачо относятся с легкой иронией.

П о п о в о д у ф и л ь м о в с н а с и л и е м ч а с т о г о в о р я т , б у д т о о н и м о г у т с п р о в о ц и р о в а т ь т р е в о г у , к а к о е - т о а с о ц и а л ь н о е п о в е д е н и е , — о т м е ч а е т С о к о л о в . — С к о р е е , э т о в с е - т а к и н е т а к . Т о е с т ь о н и м о г у т п о в л и я т ь н а д е т с к у ю п с и х и к у , н о э т о о б ы ч н о п р о и с х о д и т в к о м п л е к т е с д р у г и м и п р о б л е м а м и . В п е р в у ю о ч е р е д ь в к а к о м - т о д е в и а н т н о м п о в е д е н и и р е б е н к а в и н о в а т ы р о д и т е л и . У д е т е й и з г а р м о н и ч н о й , с ч а с т л и в о й с е м ь и п с и х о п а т и я , с к о р е е в с е г о , н е с ф о р м и р у е т с я , д а ж е е с л и о н и б у д у т е ж е д н е в н о с м о т р е т ь у ж а с т и к и .

Готовимся к худшему

Старший преподаватель кафедры социальной и политической философии РУДН Ольга Джавад полагает, что к насилию на экране нас приучают намеренно.

Н ы н е ш н и е с р е д с т в а м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и т а к с и л ь н о в о з д е й с т в у ю т н а у м ы н а с е л е н и я , ч т о л ю д и и с к у с с т в е н н о м е н я ю т с в о и у б е ж д е н и я . Н а с и л и я с е й ч а с т а к м н о г о , ч т о м ы и з м е н и л и с в о е о т н о ш е н и е к н е м у . Р а н ь ш е к т о - т о г о в о р и л : « У б е р и т е о т э к р а н о в д е т е й и б е р е м е н н ы х ж е н щ и н » , к о г д а п о к а з ы в а л и у б и т о г о ч е л о в е к а . Т е п е р ь н а м е р т в ы х б о е в и к о в и л и н а с т р а ш н ы е к а д р ы с м е с т а , г д е н а л ю д е й н а п а д а ю т т е р р о р и с т ы , н а м с м о т р е т ь к а к б у д т о п р о щ е . М ы к э т о м у п р и в ы к л и . Н о д л я ч е г о н а с к э т о м у п р и у ч а ю т ? П о ч е м у к р у т я т ф и л ь м ы п р о ж у т к и е у б и й с т в а ? З а ч е м п о к а з ы в а ю т к р о в а в ы е д о к у м е н т а л ь н ы е к а д р ы ? Н а в е р н о е , п о т о м у , ч т о л ю д е й г о т о в я т к т о м у , ч т о б у д у т в о й н ы , б у д е т н а с и л и е . К о н е ч н о , н а с и л и е н а к а р т и н к е в к и н о и н а в о й н е н е о д н о и т о ж е . Н о н а ш м о з г п р о х о д и т н е к у ю п о д г о т о в к у .

Ольга Джавад добавляет, что кино — катализатор, транслятор того, что происходит в обществе.

П о с л е О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы у н а с с н и м а л и о ч е н ь х о р о ш и е , д о б р ы е ф и л ь м ы . Н о к о г д а в о в с е м м и р е н а ч а л и в с п ы х и в а т ь л о к а л ь н ы е в о й н ы , п о я в и л о с ь м н о г о б о е в и к о в . С е й ч а с т е х н о л о г и и р а з в и в а ю т с я , и м о р д о б о й с т а н о в и т с я в с е б о л е е я р к и м , з р е л и щ н ы м . К и н о п р о к а ч и в а е т у р о в е н ь ж е с т о к о с т и . П у б л и к а с т а н о в и т с я б о л е е и с к у ш е н н о й — т а к ч т о н а д о с н и м а т ь ч т о - т о и з о щ р е н н о е . Д а ж е ф и л ь м ы 8 0 – 9 0 - х г о д о в с е г о д н я к а ж у т с я н а и в н ы м и . А в о т с о в р е м е н н ы е к а р т и н ы с о с п е ц э ф ф е к т а м и , с о т н я м и ж е р т в и м о р е м к р о в и т а к и е р е а л и с т и ч н ы е , ч т о х о ч е т с я п л а к а т ь .

Эксперт полагает, что в ближайшем будущем станут чаще снимать кино о войне. И крови, убийств в кадре будет еще больше.

О б ы ч н о в о й н а п о к а з а н а ж е с т о к о , н о н е т с т р а ш н о й и з н а н к и . В ф и л ь м а х н е с к а з а н о , ч т о л ю б а я п о б е д а , л ю б о й б о й — э т о , в о о б щ е - т о , н е о ч е н ь к р а с и в о . Н о м н е к а ж е т с я , м ы в ы х о д и м н а н о в ы й у р о в е н ь д е м о н с т р а ц и и н а с и л и я , п о т о м у ч т о с е й ч а с у н а с е с т ь д о к у м е н т а л ь н ы е к а д р ы . М ы в и д и м в с в о и х с м а р т ф о н а х т е у ж а с ы , к о т о р ы е т в о р я т с я н а ф р о н т е . Л ю д и н е п р о с т о к э т о м у п р и в ы к а ю т . Э т о с т а н о в и т с я н о р м о й ж и з н и .

Не только фильмы

2 0 л е т н а з а д в ы ш л а и г р а , к о т о р а я н а з ы в а е т с я « С т а л к е р » , — в с п о м и н а е т Д ж а в а д . — Я н е б ы л а г е й м е р о м . Н о д р у г п р е д л о ж и л п о и г р а т ь в м е с т е с н и м . П о м н ю , г е р о й и г р ы ш е л п о к а к о м у - т о п о л ю , и н а п у т и о к а з а л с я п е р с о н а ж , к о т о р о г о я д о л ж н а б ы л а у б и т ь . Я т а к и с д е л а л а . М е р т в ы й , о к р о в а в л е н н ы й ч е л о в е к л е ж а л н а з е м л е , и х о т я в т о т м о м е н т г р а ф и к а б ы л а н е т а к о й у б е д и т е л ь н о й , к а к с е й ч а с , я з а р ы д а л а . П о т о м у ч т о у б и л а ч е л о в е к а . П о с л е э т о г о я б о л ь ш е н и к о г д а н е и г р а л а .

Молодые ребята, которые сейчас сидят у компьютера и рубятся в игры, убивают врагов пачками.

Популярным у наших современников стал так называемый тру-крайм — документальный жанр, включающий в себя литературу, фильмы и сериалы, в которых автор исследует преступления и подробно описывает действия людей, связанных с этими событиями. Интерес к тому, как именно маньяк расправлялся со своими жертвами, кажется, мягко говоря, очень странным.

Я н е д а в н о п о д п и с а л а с ь н а к а н а л с 5 0 0 0 0 0 п о д п и с ч и к о в , — д е л и т с я О л ь г а Д ж а в а д . — С у д м е д э к с п е р т р а с с к а з ы в а е т о с в о е й р а б о т е , в ы к л а д ы в а е т с н и м к и и з м о р г а . М н е б ы л о л ю б о п ы т н о . Н е п о т о м у , ч т о я к а к а я - т о м а н ь я ч к а . П р о с т о м н е э т о б ы л о н у ж н о . М ы в с е о ч е н ь м н о г о р а б о т а е м , ж и в е м в п о с т о я н н о м с т р е с с е и и н о г д а х о т и м п р о с т о п о щ е к о т а т ь с е б е н е р в ы . З а ч е м н а м э т о ? Н а ш о р г а н и з м в с е г д а з а р я ж е н . Е с л и в ы в ы п и в а е т е п о п я т ь ч а ш е к к о ф е в д е н ь , к а к я , т о н а в е р н я к а в с е г д а в т о н у с е . Н а р а б о т е н а в а с д а в я т о б я з а н н о с т и . К а к ж и т ь в п е р е р ы в а х м е ж д у т а к и м и р а б о ч и м и д н я м и ? Р а с с л а б и т ь с я , п о с л у ш а т ь м е д и т а т и в н у ю м у з ы к у , в к л ю ч и т ь к о м е д и ю ? З а й д и т е в с о ц с е т и , п о с м о т р и т е , о ч е м т а м п и ш у т , ч т о п о к а з ы в а ю т . П р о м е д и т а ц и ю в ы т а м н е н а й д е т е н и ч е г о . М е д и т а ц и я н а ш м о з г н е ц е п л я е т . М о я в т о р а я п р о ф е с с и я — с и н х р о н н ы й п е р е в о д ч и к . К о г д а с и ж у и п е р е в о ж у т р и д н я п о д р я д , м о з г у н у ж н а п о д п и т к а . О н з а в о д и т с я и т р е б у е т е щ е б о л ь ш е р а б о т ы . Е м у н а ч и н а е т н р а в и т ь с я ж и т ь в э т о м д у р д о м е . Е м у н у ж н о в с е в р е м я о б р а б а т ы в а т ь к а к о й - т о о т р и ц а т е л ь н ы й к о н т е н т , п о т о м у ч т о м ы ж и в е м в о в р е м я н е г а т и в а . М ы б у к в а л ь н о с в и х н е м с я , е с л и б у д е м п о с т о я н н о п о г р у ж а т ь е г о и з г а р м о н и и , с п о к о й с т в и я в р а б о ч и е , б ы т о в ы е п р о б л е м ы .

Есть люди, которые живут в каких-нибудь островных государствах и не думают о войнах, кризисе, бедности, ипотеке. Попробуйте их на месяц отправить на работу в Москву. Вероятно, они сбегут намного раньше.

О д н а ж д ы я п о м е д и ц и н с к и м п р и ч и н а м т р и н е д е л и с и д е л а д о м а , — п р о д о л ж а е т Д ж а в а д . — Н и к у д а н е х о д и л а . П о т о м в с е ж е в с т а л а н а н о г и , н о м о г л а п е р е д в и г а т ь с я м е д л е н н о , п р и х р а м ы в а я . О к а з а в ш и с ь в м е т р о в ч а с п и к , я с о с т о р о н ы п о с м о т р е л а н а т о , к а к л ю д и б ы с т р о б е г у т . У в и д е л а , к а к в с е м ы в ы г л я д и м , к о г д а д в и ж е м с я в о б щ е м п о т о к е . Э т о ч т о - т о н е в е р о я т н о е и ж у т к о е . И в э т о м б е з у м н о м с т р е с с о в о м м и р е , в п о с т о я н н о й г о н к е , к с о ж а л е н и ю , е д и н с т в е н н ы м с п о с о б о м и з б а в л е н и я о т с т р е с с а с т а н о в и т с я е щ е о д и н с т р е с с . Н о д р у г о й .

Об ужасном

Фильмы ужасов — доступный и относительно безопасный способ получить прилив адреналина. Чаще всего ужастики нравятся зрителям с низким уровнем эмпатии: они не принимают близко к сердцу происходящее на экране, не испытывают сильных эмоций и могут очень спокойно наслаждаться сюжетом, но и получить облегчение в финале.