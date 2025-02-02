Начался кастинг на роль главной героини для приквела «Блондинки в законе»

Риз Уизерспун исполняющая главную роль в дилогии «Блондинка в законе», рассказала, что стриминг Prime Video одобрил производство сериала-приквела, для которого сейчас активно ведется кастинг на роль юной Эл Вудс.

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Уизерспун выступает продюсером и рассказала, что на создание приквела ее вдохновил успех сериала «Уэнсдэй» от Netflix.

« Я п о л ю б и л а е г о и п о с м о т р е л а к а ж д ы й э п и з о д , д у м а ю , о н п о т р я с а ю щ и й . Я п о д у м а л а : « Н а м н у ж н о п о к а з а т ь Э л В у д с в с т а р ш е й ш к о л е , п о т о м у ч т о м н е х о т е л о с ь у в и д е т ь , к а к о й о н а б ы л а д о к о л л е д ж а , д о ю р и д и ч е с к о г о ф а к у л ь т е т а . У м е н я п о я в и л о с ь м н о г о и д е й , а п о т о м з а м е ч а т е л ь н ы е с ц е н а р и с т ы п р е д л о ж и л и о т л и ч н у ю к о н ц е п ц и ю , и т е п е р ь Amazon снимает шоу под названием «Эл»», — рассказала Уизерспун.

По ее словам, теперь она и другие продюсеры отсматривают множество записей с пробами потенциальных исполнительниц.

« Я и х в с е х т а к л ю б л ю , о н и д е л а ю т т а к у ю о т л и ч н у ю р а б о т у » , — о т м е т и л а о н а , п о д ч е р к н у в , ч т о п р о ц е с с п р о с л у ш и в а н и я с и л ь н о и з м е н и л с я .

Раньше все кандидаты приезжали в кастинг-офисы, а сейчас все происходит удаленно и актерам самим приходится самостоятельно снимать, продюсировать и подбирать костюмы для своих проб.

« Н о о н и с п р а в л я ю т с я о т л и ч н о . Э т о б у д е т д е й с т в и т е л ь н о о ч е н ь с л о ж н о е р е ш е н и е » , — п о д ы т о ж и л а а к т р и с а .

По данным издания Deadline, сериал покажет жизнь Вудс в старшей школе, задолго до ее триумфа в Гарварде. Съемки начнутся в марте 2025 года. Проект разрабатывается параллельно с еще одним спин-оффом, а также полнометражным фильмом «Блондинка в законе 3».