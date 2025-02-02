Начался кастинг на роль главной героини для приквела «Блондинки в законе»

Начался кастинг на роль главной героини для сериала-приквела «Блондинки в законе»
Риз Уизерспун исполняющая главную роль в дилогии «Блондинка в законе», рассказала, что стриминг Prime Video одобрил производство сериала-приквела, для которого сейчас активно ведется кастинг на роль юной Эл Вудс.
Уизерспун выступает продюсером и рассказала, что на создание приквела ее вдохновил успех сериала «Уэнсдэй» от Netflix.
«Я полюбила его и посмотрела каждый эпизод, думаю, он потрясающий. Я подумала: «Нам нужно показать Эл Вудс в старшей школе, потому что мне хотелось увидеть, какой она была до колледжа, до юридического факультета. У меня появилось много идей, а потом замечательные сценаристы предложили отличную концепцию, и теперь Amazon снимает шоу под названием «Эл»», — рассказала Уизерспун.
По ее словам, теперь она и другие продюсеры отсматривают множество записей с пробами потенциальных исполнительниц.
«Я их всех так люблю, они делают такую отличную работу», — отметила она, подчеркнув, что процесс прослушивания сильно изменился.
Раньше все кандидаты приезжали в кастинг-офисы, а сейчас все происходит удаленно и актерам самим приходится самостоятельно снимать, продюсировать и подбирать костюмы для своих проб.
«Но они справляются отлично. Это будет действительно очень сложное решение», — подытожила актриса.
По данным издания Deadline, сериал покажет жизнь Вудс в старшей школе, задолго до ее триумфа в Гарварде. Съемки начнутся в марте 2025 года. Проект разрабатывается параллельно с еще одним спин-оффом, а также полнометражным фильмом «Блондинка в законе 3».