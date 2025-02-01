Что известно о новом фильме Дэвида Эйра с Брэдом Питтом

Совсем недавно мы писали о предстоящем фильме «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом. И снова возвращаемся с новостями о режиссере. Дэвид Эйр работает над картиной «Сердце зверя».

Главную роль в этом проекте исполнит Брэд Питт. Хороший повод вспомнить «Ярость» — предыдущую совместную работу Питта и Эйра. Интересно, как творческий тандем актера и режиссера покажет себя спустя десятилетие.

В этот раз сценарий напоминает не о Второй мировой войне, а, скорее, о фильме «Выживший». Брэд Питт сыграет ветерана спецназа, который чудом уцелел после авиакатастрофы где-то над Аляской. Вместе с верным псом мужчина должен выжить в суровом климате и выстоять перед силами дикой природы.