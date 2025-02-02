Лунгин сообщил о планах снять фильм о Лермонтове

Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин сообщил, что планирует в конце 2025 года приступить к съемкам киноленты о Михаиле Лермонтове. Об этом сам режиссер рассказал в беседе с ТАСС.

" П р о ц е с с е щ е в с т а н о в л е н и и , н о , н а д е ю с ь , ч т о в к о н ц е г о д а н а ч н у с н и м а т ь х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м о Л е р м о н т о в е " , - п о д е л и л с я р е ж и с с е р , о т м е т и в , ч т о н е з н а е т , к о г о и з а к т е р о в х о т е л б ы в и д е т ь в г л а в н о й р о л и . " Н е з н а ю , э т о с л о ж н о . Л е р м о н т о в а н а д о и с к а т ь и и с к а т ь . Ю р а Б о р и с о в у ж е с ы г р а л П у ш к и н а , п о э т о м у Лермонтова он играть не может", - сказал Лунгин.

Ранее в ноябре режиссер сообщил ТАСС, что съемки документального фильма про основателя группы "Звуки му", поэта и актера Петра Мамонова стартовали и будут длиться около года. Он также уточнил, что съемки пройдут в Москве, Суздале, где снималась картина "Царь", и в Кеми, где снималась картина "Остров".

Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии "Свадьба" (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля "За лучший актерский ансамбль", а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля "Окно в Европу" (Выборг). Его картина "Бедные родственники" (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля "Кинотавр". Драма "Остров" (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина "Братство", посвященного выводу советских войск из Афганистана.

Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник "Такси-блюз и другие киносценарии". С 2010 по 2018 годы он был президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало".