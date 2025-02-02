Лунгин сообщил о планах снять фильм о Лермонтове

Лунгин сообщил о планах в конце 2025 года снять фильм о Лермонтове
Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин сообщил, что планирует в конце 2025 года приступить к съемкам киноленты о Михаиле Лермонтове. Об этом сам режиссер рассказал в беседе с ТАСС.
"Процесс еще в становлении, но, надеюсь, что в конце года начну снимать художественный фильм о Лермонтове", - поделился режиссер, отметив, что не знает, кого из актеров хотел бы видеть в главной роли. "Не знаю, это сложно. Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может", - сказал Лунгин.
Ранее в ноябре режиссер сообщил ТАСС, что съемки документального фильма про основателя группы "Звуки му", поэта и актера Петра Мамонова стартовали и будут длиться около года. Он также уточнил, что съемки пройдут в Москве, Суздале, где снималась картина "Царь", и в Кеми, где снималась картина "Остров".
Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии "Свадьба" (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля "За лучший актерский ансамбль", а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля "Окно в Европу" (Выборг). Его картина "Бедные родственники" (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля "Кинотавр". Драма "Остров" (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина "Братство", посвященного выводу советских войск из Афганистана.
Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник "Такси-блюз и другие киносценарии". С 2010 по 2018 годы он был президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало".