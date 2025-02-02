Пять фильмов, которые стоит посмотреть на выходных

Найти хороший фильм порой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если ты любишь посмотреть кино, то наверняка уже видел многие культовые картины. Не помогает также и обилие выбора — в огромном количестве красочных постеров и описаний так легко ошибиться и разочароваться в потраченном времени. Поэтому советуем тебе присмотреться к нашей еженедельной подборке: здесь тебя ждут только лучшие образцы жанра, неограненные алмазы, которые привнесут в твою жизнь незабываемые впечатления.

© кадр из фильма «Опасный город»

«Операция «Колибри» (The Hummingbird Project), 2018

Драматический триллер с элементами комедии от канадского режиссера Кима Нгуена («Наблюдение за Джульеттой», «Ведьма войны»).

Винсент (Джесси Айзенберга) и Антон Залески (Александр Скарсгард) — двоюродные братья, одержимые идеей высокочастотного трейдинга. Мечтая заработать миллионы на бирже, они приступают к реализации своего плана: протягивают кабель от Канзаса до Нью-Джерси. Неожиданно в их дела вмешивается бывший босс ребят — Ева Торрес (Сальма Хайек).

Картина раскрывает зрителю мир высоких технологий и биржевых махинаций. Основной темой фильма становится понятие скорости как современного эквивалента власти и богатства. Каждый из героев старается сократить время для проведения сделок, но каждый подходит к этому вопросу по-своему.

На первый взгляд «Операция «Колибри» может показаться технически сложной для понимания, если ты далек от темы, но истинный смысл фильма все-таки не в высоких технологиях, а в человеческих взаимоотношениях. Интересно наблюдать за игрой актеров, их подходом к решению проблем и взаимодействием друг с другом. Так что фильм вполне зайдет и тем, кто просто хочет посмеяться над шутками, и тем, кто ждет напряженных моментов.

«Поверьте мне. Похищение Лизы МакВей» (Believe Me: The Abduction of Lisa McVey), 2018

Криминальная биографическая драма от канадского режиссера Джима Донована («Смотритель», «Любимый учитель»). Сюжет картины основан на реальных событиях.

3 ноября 1984 года 17-летняя Лиза МакВей (Кэти Дуглас) была похищена. Неизвестный схватил ее, когда девочка ехала домой на велосипеде. Вместо того чтобы смириться с ужасными обстоятельствами, Лиза проявляет стойкость и решительность, что помогает ей уйти от похитителя. Когда подросток возвращается домой и пытается убедить взрослых, что она вырвалась из лап убийцы, ей никто не верит. Только один детектив соглашается выслушать девочку и проверить детали, которые ей удалось запомнить.

Стоит отметить талантливую игру актрисы, исполнившей главную роль, — Кэти Дуглас вживается в своего персонажа, поражая глубиной переживаний и искренностью. Второстепенные персонажи тоже хорошо проработаны, каждый из них играет важную роль в развитии сюжета, за их взаимодействием интересно наблюдать.

Режиссерская работа достойна отдельной похвалы: происходящее на экране создает атмосферу, в которой невозможно расслабиться. Камера мастерски передает как физические, так и эмоциональные испытания, через которые проходит Лиза.

Фильм поднимает важные социальные темы, такие как домашнее насилие и равнодушие окружающих, а также напоминает зрителю о том, как важно верить в себя и оставаться сильным в самых стрессовых и, казалось бы, безнадежных ситуациях.

«Ограбление по правилам» (Think as Thieves), 2009

Криминальный боевик от канадского режиссера Томаса Эллиотта.

Группа старых друзей собирается на мальчишник и в ходе разговоров по душам приходит к неутешительному выводу: они прожигают жизнь бездарно. Работа в офисе отнимает у них годы и не дает взамен ничего, кроме жалких копеек. Тогда после очередного стакана в голову героев приходит неожиданная мысль: им нужно ограбить банк. Проблема в том, что никто из собравшихся ни разу не нарушал закон и ничего не крал. Друзьям предстоит придумать четкие правила, которые помогут им добиться поставленной цели.

Этот фильм — захватывающий криминальный триллер, который увлечет тебя своим сюжетом и его мастерской реализацией с первых минут. В первую очередь восхищает игра актеров: каждый персонаж на экране имеет свою предысторию, свой характер и мотивацию, так что за их взаимодействием интересно наблюдать. Во-вторых, радует динамика происходящего, быстрое развитие событий, неожиданные повороты сюжета и экшен.

Создатели фильма искали вдохновение в лучших образцах жанра, что заметно в виртуозном воплощении сценария. Ну и в-третьих, в картине шикарные диалоги. Каждый найдет для себя какие-то вдохновляющие фразы или шутки, которые запомнятся надолго и будут мотивировать пересмотреть фильм спустя некоторое время.

«Опасный город» (Mondocane), 2021

Постапокалиптический фантастический боевик от итальянского режиссера Алессандро Челли («Монтесакро»).

Таранто — город-призрак, который объезжают стороной даже стражи закона. В нем царит анархия, а шансы выжить во всем этом хаосе есть только у тех, кто сможет присоединиться к одной из враждующих банд. Пьетро (Деннис Протопапа) и Кристиан (Джулиано Сопрано) — друзья детства, мечтающие стать частью бандитской группировки. Обстоятельства постепенно меняют их отношение друг к другу, заставляя подростков превратиться в заклятых врагов.

Беспорядки, политические потрясения, экологическая катастрофа — все это рисует картину антиутопического города. Переплетение личных переживаний героев с масштабными социальными проблемами позволяет отнести экшен-боевик также к жанру драмы.

Каждая сцена наполнена напряжением, поэтому у зрителя не остается сомнений в том, что мир на экране непредсказуем и очень опасен. Визуально картина шикарна, любители постапокалиптики и антиутопии не будут разочарованы разрушенными городскими пейзажами и образами героев.

В общем, смотреть можно и нужно не только поклонникам жанра, но и всем, кому нравятся истории о дружбе, предательстве, человеческой жестокости и сложном моральном выборе.

«Они» (Ils), 2006

Фильм ужасов от французских режиссеров Давида Моро («Глаз», «Одержимые») и Ксавье Палю («Слепой», «Налет»). Данные из титров и интервью съемочной группы картины свидетельствуют о том, что в основе сюжета лежит реальная история убийства румынскими подростками пары из Австрии.

Клементина (Оливия Бонами) и Лукас (Микаэль Коэн) — семья французов, которые живут в загородном доме в Румынии. Им нравится спокойствие и размеренность, поэтому они выбрали уединенный участок земли в лесу. Жизнь героев внезапно превращается в кошмар, когда в их же доме на них начинают охотиться неизвестные.

Фильм покоряет своей атмосферой и напряжением с самых первых кадров. Режиссеры создают пугающую историю, придерживаясь минимализма в визуальном и звуковом сопровождении. Но именно камерность позволяет зрителю прочувствовать отчаяние и обреченность в полной мере, искренне разделить переживания персонажей.

Камера часто остается неподвижной или очень медленно скользит, как будто показывая происходящее глазами налетчиков. Вместо навязчивого музыкального сопровождения внимание акцентируется на шорохах, звуках шагов и вздохах героев, что погружает в фильм целиком.

Главное достоинство картины — это ее простота и правдоподобность. Рекомендуем к просмотру любителям ужасов, которые ценят подобный жанр вовсе не за грим или спецэффекты.