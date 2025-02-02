Кинокритик назвал ключ к понимаю фильма «Мегалополис»

Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, а на экранах отечественных кинотеатров появился 9 января 2025 года. По данным сервиса ЕАИС, за 17 дней российского проката "Мегалополис" собрал 40 млн рублей и не вошел даже в десятку наиболее востребованных картин в стране за месяц. Не получила наград работа Копполы и на фестивале в Канне — необычайно холодный прием для такого именитого режиссера. В чем причина споров вокруг "Мегалополиса" и как найти ключик к пониманию картины — ТАСС помогли разобраться кинокритик Сергей Сычев и главный редактор проекта "Такое кино", кинообозреватель Вероника Скурихина.

© кадр из фильма «Мегалополис»

Сюжет

Место действия "Мегалополиса" — вымышленный город Нью-Рим, в чертах которого угадывается американский Нью-Йорк с элементами древнеримской эстетики. Анахронизм заметен и в бытовых деталях: фраки и откровенные женские наряды соседствуют с римскими тогами и золотыми лавровыми венками, а в Колизее проходят современные цирковые представления.

В атмосфере гедонизма, сумасшествия и вакханалий разыгрывается политический конфликт между героем Адама Драйвера, амбициозным архитектором Цезарем Катилиной, и мэром Нью-Рима Франклином Цицероном в исполнении Джанкарло Эспозито. Первый грезит о создании города-утопии для блага всех людей, второго же устраивает существующий порядок вещей.

В основе противостояния лежит аллюзия на события I века до н.э. — мятежа под предводительством Луция Катилины. По одной из версий, он мечтал превратить Рим, где правила аристократия, в демократическую республику. Сюжетная линия, однако, теряется за обилием не относящихся к основной нити повествования сцен и философских рассуждений, за что картина и получила ряд критических замечаний. Во время работы над "Мегалополисом" Коппола черпал вдохновение из разных источников: из творчества Шекспира, романов Айн Рэнд, трудов западных философов, истории Древнего Рима и многих других — картина пестрит афоризмами и культовыми цитатами.

Гений имеет право на свое видение

" П о ч е м у я в с е е щ е э т о с м о т р ю ? " — т а к к и н о к р и т и к С е р г е й С ы ч е в о х а р а к т е р и з о в а л в р а з г о в о р е с Т А С С г л а в н у ю м ы с л ь , к о т о р а я , п о е г о м н е н и ю , п о с е щ а е т з р и т е л е й ф и л ь м а " М е г а л о п о л и с " . " К а р т и н а н а с т о л ь к о н е л о г и ч н а я , с т р а н н а я и п л о х о с д е л а н н а я с т о ч к и з р е н и я т р а д и ц и о н н о г о п р е д с т а в л е н и я о т о м , ч т о т а к о е р а с с к а з и с т о р и и , л о г и к а в н у т р и э т о и ̆ и с т о р и и , о т о м , к а к а я д о л ж н а б ы т ь к а р т и н к а и к а к в с е д о л ж н о б ы т ь с м о н т и р о в а н о . . . З а с ч е т э т о и ̆ с т р а н н о и ̆ н е л о г и ч н о с т и , з а т я н у т о с т и , а б с у р д а п о я в л я е т с я о щ у щ е н и е , ч т о х р о н о м е т р а ж ф и л ь м а — ч а с а ч е т ы р е " , — с к а з а л о н , п о д ч е р к н у в , ч т о м н о г и е з р и т е л и м о г л и н е с п р а в и т ь с я с и с к у ш е н и е м у й т и с п о к а з а .

Сычев добавил, что также трудно определить жанр "Мегалополиса": это может быть и научная фантастика со своими законами, и фэнтези, где возможно все, или вовсе притча, хотя кажется, что в картине нет никакой морали, свойственной последней. До конца зритель не может проникнуться и образом главного героя Катилины, замечает кинокритик: Коппола не дает четкого ответа, кто он такой, что за волшебный материал создал, чего хочет добиться и что случилось с его женой.

" М о ж е т б ы т ь , э т о к а к о е - т о а л ь т е р э г о с а м о г о К о п п о л ы , а т о в е щ е с т в о , к о т о р о е о н и з о б р е л , — к а к б ы т в о р ч е с к а я э н е р г и я р е ж и с с е р а , с к о т о р о и ̆ м о ж н о д о б и т ь с я в с е г о , ч т о у г о д н о " , — п р е д п о л о ж и л о н .

Вместе с тем критик считает, что есть две вещи, которые могут удерживать зрителей у экранов. Первая из них — любовь к режиссеру. Фанаты Копполы, которые могут проследить его творческую эволюцию, начиная с "Разговоров", "Крестного отца" и заканчивая последними малобюджетными фильмами, и есть целевая аудитория картины. Им "радостно" от того, что на свои собственные, честно заработанные деньги Коппола делает то, что хочет, явно получая удовольствие от процесса.

" Т а к о е о щ у щ е н и е , ч т о о н т в о р и т н е с ц е л ь ю р а с с к а з а т ь и с т о р и ю , а п о т о м у , ч т о е м у , у ж е п о ж и л о м у ч е л о в е к у , н р а в и т с я с н и м а т ь к и н о . И н р а в и т с я , ч т о б ы в э т о м к и н о б ы л о с р а з у м н о г о в с е г о — о н д е л а е т в с е , ч т о е м у п р и х о д и т в г о л о в у " , — с к а з а л Сычев, подчеркнув, что это абсолютная творческая свобода, при которой не требуется отчетности, — гений имеет право на свое видение.

Вторая причина, по которой зрители продолжают просмотр киноленты, — "синефильское желание" найти точки соприкосновения картины с фильмом "Метрополис" Фрица Ланга — "иконой для любого кинолюба". В то же время, по мнению Сычева, визуально и эстетически "Мегалополис" напоминает скорее фильмы "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин" режиссера Джоэла Шумахера. По его мнению, город, который мы видим в "Мегалополисе", похож на Готэм, показанный Шумахером.

" Э т о т г о р о д т о ж е п р и ч у д л и в ы й , с о в е р ш е н н о г р о т е с к н ы й . Н е п о н я т н о , ч т о в н е м т в о р и т с я . П о л н о е з а п у т ы в а н и е с и с т е м ы к о о р д и н а т " , — з а к л ю ч а е т к и н о к р и т и к , о б р а щ а я в н и м а н и е н а т о , ч т о н а й т и д р у г и е п р и ч и н ы д л я п р о с м о т р а " М е г а л о п о л и с а " е м у б у д е т с л о ж н о .

Это картина, неудобная ни для просмотра, ни для рецензирования

Кинообозреватель Вероника Скурихина в беседе с ТАСС отметила, что, несмотря на всю красочность и звездный актерский состав, "Мегалополис" — кино не выходного дня, а сложная авторская работа с маркировкой "олдскул". Вместе с тем это картина безусловного масштаба, созданная признанным мэтром, которому, по словам Скурихиной, позволено снимать все.

По мнению собеседницы агентства, кинолента представляет собой смесь "стариковского ворчания" на кухне о вечном противостоянии чиновников и олигархов с творцами и визионерами и смелой фантазии, экранизировать которую может лишь человек, не боящийся уже ни чиновников, ни олигархов. Кинообозреватель заметила, что первая реакция зрителя на "Мегалополис" может быть такой:

" С л и ш к о м п а т е т и ч н о , с л и ш к о м т е а т р а л ь н о " .

После просмотра же наверняка возникает удивление от того, что Коппола смог придумать подобное, поставить и снять, а потом давать интервью и спокойно рассуждать о неизбежной гибели империи под названием "Современность".

Скурихина замечает, что это кино действительно можно считать претенциозным, так как "Мегалополис" говорит о гибели старой империи "слишком в лоб". Она провела параллель с современными физиками, которые прогнозируют в своих подкастах появление технологической сингулярности: мы слушаем их с интересом, активно кивая экрану.

" Э т а ж е п р е т е н ц и о з н о с т ь в к у п е с д е й с т в и т е л ь н о у с т а р е в ш е й , п р а к т и ч е с к и м у л ь т я ш н о й г р а ф и к о й , в ы ч у р н о с т ь п р я м о л и н е й н ы х о б р а з о в , з а и г р ы в а н и е с и с т о р и е й , м и ф о л о г и е й и л и т е р а т у р н о й к л а с с и к о й и о щ у щ е н и е в с е д о з в о л е н н о с т и , о т с у т с т в и е с о в р е м е н н о г о ю м о р а и с о б л ю д е н и е с о в р е м е н н ы х н о р м а т и в о в т о л е р а н т н о с т е й в с е х м а с т е й в ы з ы в а е т н е ч т о и н о е , к а к р а з д р а ж е н и е и р е а к ц и ю в д у х е " а ч т о , н о р м а л ь н о в о т в с е т о ж е с а м о е н е л ь з я б ы л о р а с с к а з а т ь ? " , — п о я с н и л а о н а .

Кинообозреватель уверена, что фильм Копполы — картина, неудобная ни для просмотра, ни для рецензирования. Чтобы это кино было понятным, необходимо знать фильмографию, философию и "житейскую историю" автора. К тому же фильм совершенно точно не даст того удовольствия, какое получают эстеты от пересмотра режиссерской версии "Крестного отца".

Ключом к пониманию фильма, поясняет Скурихина, могут послужить интервью самого Копполы, который объясняет заигрывание с понятием времени, факт посвящения киноленты супруге и свою увлеченность Римской империей. Она добавила, что перед просмотром необходимо принять, что Коппола покажет зрителям свои настоящие мысли — это не экранизация популярного романа и не болезненная тема войны во Вьетнаме. В заключение кинообозреватель подчеркнула, что это "подзабытое искусство бытового обсуждения мироздания". Но понять это зритель сможет, только перешагнув через свои предрассудки и посмотрев картину.