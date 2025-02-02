Кинокритик назвал ключ к понимаю фильма «Мегалополис»

Спорный opus magnum Фрэнсиса Копполы. Ключ к понимаю фильма "Мегалополис"
Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, а на экранах отечественных кинотеатров появился 9 января 2025 года. По данным сервиса ЕАИС, за 17 дней российского проката "Мегалополис" собрал 40 млн рублей и не вошел даже в десятку наиболее востребованных картин в стране за месяц. Не получила наград работа Копполы и на фестивале в Канне — необычайно холодный прием для такого именитого режиссера. В чем причина споров вокруг "Мегалополиса" и как найти ключик к пониманию картины — ТАСС помогли разобраться кинокритик Сергей Сычев и главный редактор проекта "Такое кино", кинообозреватель Вероника Скурихина.
Сюжет
Место действия "Мегалополиса" — вымышленный город Нью-Рим, в чертах которого угадывается американский Нью-Йорк с элементами древнеримской эстетики. Анахронизм заметен и в бытовых деталях: фраки и откровенные женские наряды соседствуют с римскими тогами и золотыми лавровыми венками, а в Колизее проходят современные цирковые представления.
В атмосфере гедонизма, сумасшествия и вакханалий разыгрывается политический конфликт между героем Адама Драйвера, амбициозным архитектором Цезарем Катилиной, и мэром Нью-Рима Франклином Цицероном в исполнении Джанкарло Эспозито. Первый грезит о создании города-утопии для блага всех людей, второго же устраивает существующий порядок вещей.
В основе противостояния лежит аллюзия на события I века до н.э. — мятежа под предводительством Луция Катилины. По одной из версий, он мечтал превратить Рим, где правила аристократия, в демократическую республику. Сюжетная линия, однако, теряется за обилием не относящихся к основной нити повествования сцен и философских рассуждений, за что картина и получила ряд критических замечаний. Во время работы над "Мегалополисом" Коппола черпал вдохновение из разных источников: из творчества Шекспира, романов Айн Рэнд, трудов западных философов, истории Древнего Рима и многих других — картина пестрит афоризмами и культовыми цитатами.
Гений имеет право на свое видение
"Почему я все еще это смотрю?" — так кинокритик Сергей Сычев охарактеризовал в разговоре с ТАСС главную мысль, которая, по его мнению, посещает зрителей фильма "Мегалополис". "Картина настолько нелогичная, странная и плохо сделанная с точки зрения традиционного представления о том, что такое рассказ истории, логика внутри этой истории, о том, какая должна быть картинка и как все должно быть смонтировано... За счет этой странной нелогичности, затянутости, абсурда появляется ощущение, что хронометраж фильма — часа четыре", — сказал он, подчеркнув, что многие зрители могли не справиться с искушением уйти с показа.
Сычев добавил, что также трудно определить жанр "Мегалополиса": это может быть и научная фантастика со своими законами, и фэнтези, где возможно все, или вовсе притча, хотя кажется, что в картине нет никакой морали, свойственной последней. До конца зритель не может проникнуться и образом главного героя Катилины, замечает кинокритик: Коппола не дает четкого ответа, кто он такой, что за волшебный материал создал, чего хочет добиться и что случилось с его женой.
"Может быть, это какое-то альтер эго самого Копполы, а то вещество, которое он изобрел, — как бы творческая энергия режиссера, с которой можно добиться всего, что угодно", — предположил он.
Вместе с тем критик считает, что есть две вещи, которые могут удерживать зрителей у экранов. Первая из них — любовь к режиссеру. Фанаты Копполы, которые могут проследить его творческую эволюцию, начиная с "Разговоров", "Крестного отца" и заканчивая последними малобюджетными фильмами, и есть целевая аудитория картины. Им "радостно" от того, что на свои собственные, честно заработанные деньги Коппола делает то, что хочет, явно получая удовольствие от процесса.
"Такое ощущение, что он творит не с целью рассказать историю, а потому, что ему, уже пожилому человеку, нравится снимать кино. И нравится, чтобы в этом кино было сразу много всего — он делает все, что ему приходит в голову", — сказал Сычев, подчеркнув, что это абсолютная творческая свобода, при которой не требуется отчетности, — гений имеет право на свое видение.
Вторая причина, по которой зрители продолжают просмотр киноленты, — "синефильское желание" найти точки соприкосновения картины с фильмом "Метрополис" Фрица Ланга — "иконой для любого кинолюба". В то же время, по мнению Сычева, визуально и эстетически "Мегалополис" напоминает скорее фильмы "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин" режиссера Джоэла Шумахера. По его мнению, город, который мы видим в "Мегалополисе", похож на Готэм, показанный Шумахером.
"Этот город тоже причудливый, совершенно гротескный. Непонятно, что в нем творится. Полное запутывание системы координат", — заключает кинокритик, обращая внимание на то, что найти другие причины для просмотра "Мегалополиса" ему будет сложно.
Это картина, неудобная ни для просмотра, ни для рецензирования
Кинообозреватель Вероника Скурихина в беседе с ТАСС отметила, что, несмотря на всю красочность и звездный актерский состав, "Мегалополис" — кино не выходного дня, а сложная авторская работа с маркировкой "олдскул". Вместе с тем это картина безусловного масштаба, созданная признанным мэтром, которому, по словам Скурихиной, позволено снимать все.
По мнению собеседницы агентства, кинолента представляет собой смесь "стариковского ворчания" на кухне о вечном противостоянии чиновников и олигархов с творцами и визионерами и смелой фантазии, экранизировать которую может лишь человек, не боящийся уже ни чиновников, ни олигархов. Кинообозреватель заметила, что первая реакция зрителя на "Мегалополис" может быть такой:
"Слишком патетично, слишком театрально".
После просмотра же наверняка возникает удивление от того, что Коппола смог придумать подобное, поставить и снять, а потом давать интервью и спокойно рассуждать о неизбежной гибели империи под названием "Современность".
Скурихина замечает, что это кино действительно можно считать претенциозным, так как "Мегалополис" говорит о гибели старой империи "слишком в лоб". Она провела параллель с современными физиками, которые прогнозируют в своих подкастах появление технологической сингулярности: мы слушаем их с интересом, активно кивая экрану.
"Эта же претенциозность вкупе с действительно устаревшей, практически мультяшной графикой, вычурность прямолинейных образов, заигрывание с историей, мифологией и литературной классикой и ощущение вседозволенности, отсутствие современного юмора и соблюдение современных нормативов толерантностей всех мастей вызывает не что иное, как раздражение и реакцию в духе "а что, нормально вот все то же самое нельзя было рассказать?", — пояснила она.
Кинообозреватель уверена, что фильм Копполы — картина, неудобная ни для просмотра, ни для рецензирования. Чтобы это кино было понятным, необходимо знать фильмографию, философию и "житейскую историю" автора. К тому же фильм совершенно точно не даст того удовольствия, какое получают эстеты от пересмотра режиссерской версии "Крестного отца".
Ключом к пониманию фильма, поясняет Скурихина, могут послужить интервью самого Копполы, который объясняет заигрывание с понятием времени, факт посвящения киноленты супруге и свою увлеченность Римской империей. Она добавила, что перед просмотром необходимо принять, что Коппола покажет зрителям свои настоящие мысли — это не экранизация популярного романа и не болезненная тема войны во Вьетнаме. В заключение кинообозреватель подчеркнула, что это "подзабытое искусство бытового обсуждения мироздания". Но понять это зритель сможет, только перешагнув через свои предрассудки и посмотрев картину.