Пять теорий заговора о советских мультфильмах

Возможно, неожиданное открытие, но многие взрослые в милых советских мультфильмах усмотрели теории заговора. NGS.RU насчитал их больше пяти, одна безумнее другой. Наш список — лишь верхушка айсберга. Заодно мы обратились к читателям и узнали, как они относятся к советским мультфильмам, видят ли в них угрозу, показывают ли их детям. О том, могут ли навредить мультфильмы (любые) ребенку, мы узнали и у психологов.

© кадр из мультфильма «Ежик в тумане»

«Трое из Простоквашино» (0+)

Казалось бы, вполне безобидный мультфильм, который учит детей ответственности и самостоятельности. Главные герои показывают, что природу нужно беречь, а животных — любить. Но не всё так гладко, как видится на первый взгляд.

Современный зритель ругает мультик за чрезмерное курение — папа Дяди Федора не выпускал из рук трубку. Курить действительно нехорошо, но давайте посмотрим правде в глаза: наши папы дымили еще похлеще. Отругали зрители и пропаганду бродяжничества, а еще незаконное проникновение в чужой дом — не главный герой, а мелкий преступник какой-то.

В Сети также гуляют сумасшедшие теории о личности Дяди Федора. Например, есть предположение, что кота Матроскина и пса Шарика не существует — мальчик слышит их голоса в своей голове. И вообще никакой он не мальчик, а взрослый дядя (разве есть у него племянники? То-то и оно), к тому же социопат, возможно, с шизофренией. А теперь подумайте, что (или кто?) было в сундуке, который Федор называл кладом.

«Бременские музыканты» (6+)

На поверхности тут мысль о том, что не стоит сдаваться — верим в себя до последнего. Нет ничего важнее дружбы, и трудности нипочем, если их преодолевать вместе. Прекрасные посылы, но давайте посмотрим на мультфильм с другой стороны.

Снова бродяжничество, герои перебиваются случайными заработками, живут одним днем, к тому же у Принцессы и Трубадура явно созависимые отношения. Да и платье у принцессы неприлично короткое.

Отругали и инфантилизм короля — совершенно несерьезный родитель. И как такой мультфильм показывать детям? Срочно поднять возрастное ограничение.

Незатейливый детский мультик о том, как важно уметь радоваться мелочам. Это история о дружбе, отзывчивости, взаимовыручке. Забавные персонажи поют веселые песенки и ходят в гости по утрам.

Посмотрим на мультфильм глазами взрослого? Это же рай для психотерапевта. Тунеядец и любитель халявы Винни-Пух — медведь, зависимый от меда, явно с расстройством пищевого поведения. У поросенка Пятачка тревожное расстройство, ослик в тяжелой стадии депрессии, кролик с ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), а сова страдает манией величия. Логично, что ребенок всего этого не увидит, но мультфильм — методичка о том, как делать не надо, а не набор примеров для подражания.

«Мойдодыр» (0+)

Этому мультфильму досталось больше всех, хотя, казалось бы, за что? Посыл самый прямой: умывайтесь, чистите зубы, не забывайте о гигиене, и будет вам счастье. Но нет! Особо дотошные зрители увидели в мультфильме скрытый религиозный подтекст.

Одна версия гласит, что речь идет об очищении души ребенка и Мойдодыр выступает в образе Бога, другая — о том, что умывальник не кто иной, как приспешник Люцифера, который заманивает детей служить Сатане. Как вам такое?

В Сети одно время ходили слухи, что «Мойдодыра» требовали запретить, но, судя по всему, авантюра не удалась. Мультик по-прежнему в доступе, его так же смотрят дети и (мы надеемся) видят в первую очередь то, что хотел сказать Корней Чуковский в сказке: «Надо, надо умываться. По утрам и вечерам».

«Ежик в тумане» (0+)

Трогательная история Юрия Норштейна рассказывает о дружбе ежика и медвежонка — мультик искренне любят и дети, и взрослые. Сюжет как олицетворение чего-то вечного, настоящего, искреннего и доброго. Но и тут конспирологи нашли скрытые смыслы.

На самом деле (тут должен быть зловещий шепот) это история о путешествии в страну мертвых. Об этом, как утверждают знатоки, кричат символы, встречающиеся на пути героя. Лошади, улитки и бабочки в некоторых культурах символизируют смерть, а туман — переход в мир бесконечности.

Кто-то видит в мультике отсылки к фильму Андрея Тарковского «Солярис» (12+), а кто-то — и еще одну интерпретацию «Божественной комедии» Алигьери Данте (16+). Сам Юрий Норштейн действительно цитировал Данте в контексте своей работы: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».

Что думают читатели

— С о в е т с к и е м у л ь т ф и л ь м ы — п е р е ж и т о е п р о ш л о е . Н е н у ж н о о с т а в а т ь с я в п р о ш л о м , н у ж н о с м о т р е т ь в б у д у щ е е , — п и ш е т ч и т а т е л ь н и ц а . П о е е м н е н и ю , с о в р е м е н н ы е а н и м а ц и о н н ы е л е н т ы д л я д е т е й г о р а з д о л у ч ш е и и н т е р е с н е е .

Стоит отметить, что наследие советской мультипликации, разумеется, не ограничивается пятью названными мультфильмами — они лишь одни из самых популярных. Существует масса других, сюрреалистичных, если хотите, психоделических, например чукотская сказка «Келе» (0+) или «Пиф-паф ой-ой-ой» (0+). Вряд ли они понравятся ребенку — скорее, напугают его.

— Р и с о в к а с о в е т с к и х м у л ь т ф и л ь м о в з а м е т н о п р о и г р ы в а е т я р к о й и к р а с о ч н о й [ р и с о в к е ] о т D i s n e y и л и д р у г и х к о м п а н и й , п о э т о м у д е т и 9 0 - х т а к л ю б я т м у л ь т и к и « З о л у ш к а » ( 6 + ) и л и « Б е л о с н е ж к а » ( 1 2 + ) , « Т о м и Д ж е р р и » ( 0 + ) и м б л и ж е , ч е м « Н у , п о г о д и » ( 0 + ) . С о в е т с к и е м у л ь т ф и л ь м ы в б о л ь ш и н с т в е с в о е м у р о д с к и е и п у г а ю щ и е , — с ч и т а е т ч и т а т е л ь н и ц а К р и с т и н а . — Н и к о г д а н е з а б у д у г о р ь к и е с л е з ы , к о г д а в м е с т о « К р а с а в и ц ы и ч у д о в и щ а » ( 6 + ) р о д и т е л и п о д а р и л и м н е с б о р н и к с о в е т с к и х м у л ь т и к о в н а к а с с е т е . Х о р о ш о , т о ч к а с в и д е о п р о к а т о м н а х о д и л а с ь р я д о м : б ы с т р о з а м е н и л и и п р и н е с л и « Б э м б и » ( 0 + ) .

— « Д у ш а » ( 6 + ) — о т л и ч н ы й м у л ь т и к , с о в р е м е н н ы й , к р а с и в ы й , с г л у б о к и м с м ы с л о м . П р а к т и ч е с к и н е п о к а з ы в а ю д е т я м с о в е т с к о е , з а и с к л ю ч е н и е м к л а с с и к и — « П р о с т о к в а ш и н о » ( 0 + ) , « Д о м о в е н о к К у з я » ( 6 + ) и л и « Н у , п о г о д и » ( 0 + ) . К с т а т и , д о ч ь р а с п л а к а л а с ь , к о г д а я в к л ю ч и л а е й « П р и к л ю ч е н и я к о т а Л е о п о л ь д а » ( 0 + ) , — д о б а в л я е т ч и т а т е л ь н и ц а И р и н а .

Читатель Ник рассказал, что в шоке от мультиков, которые показывают на телеканале 2x2, особенно его возмутили «Хлебоутки» (6+).

— П л е в а л с я п о л г о д а ! С о в е т с к и е м у л ь т ф и л ь м ы л у ч ш е ! — э м о ц и о н а л ь н о в ы с к а з ы в а е т с я о н .

Кто-то выбирает «Смешариков» (0+), а кому-то заходит современное продолжение приключений белого медвежонка Умки (0+). При этом большая часть читателей всё же вступилась за советскую мультипликацию, отметив, что в мультиках прошлых лет больше смысла, они добрее и смешнее, чем современные ленты, где все персонажи им кажутся одинаковыми.

Что говорят эксперты

Психоаналитик и клинический психолог Юлия Деревяга объясняет: детская психика незрелая, поэтому уязвима для восприятия новой информации, но предугадать невозможно, что может оказаться причиной травмы. Сами по себе мультфильмы не оказывают такого воздействия.

Взрослые воспринимают мультфильмы иначе за счет уже накопленного багажа знаний, во многом опираясь на собственную чувственную область. У ребенка такой обширной подготовки еще нет, поэтому многие смыслы ускользают при просмотре, но оказываются замечены взрослым.

— П р и д а в а т ь э т о м у о г р о м н о е з н а ч е н и е н е ц е л е с о о б р а з н о , н о в а ж н о п р о я в и т ь у ч а с т и е , е с л и п о т р е б у е т с я о б ъ я с н е н и е п о к а з а н н ы х я в л е н и й и ф о р м ы о т н о ш е н и й г е р о е в . В с е - т а к и о т ч а с т и т а к и м с п о с о б о м р е б е н о к у з н а е т н о р м ы и п р а в и л а э т о г о м и р а , — г о в о р и т э к с п е р т .

Советские мультфильмы — часть наследия русскоязычного населения, и это важный компонент социокультурного образования. Что именно показывать, а что нет, родитель выбирает сам, ориентируясь на уровень психического развития ребенка.

Юлия Деревяга добавляет, что Московский государственный университет определил мультфильмы, которые не рекомендует к просмотру для детей. В список входят преимущественно современные анимационные ленты: «Губка Боб Квадратные Штаны» (12+) «Миньоны» (6+), Monster High (6+), «Свинка Пеппа» (0+), «Маша и Медведь» (0+), «Том и Джерри» (12+).

Несколько советских мультиков тоже считаются не рекомендованными к просмотру. К примеру, «Цветок папоротника» (12+) отругали за резкую смену картинок, грубую технику рисунка и некоторые нежелательные эпизоды, не предназначенные для детской психики. В нежелательном списке также оказались мультфильмы «До свидания, овраг» (6+), «Страсти-Мордасти» (12+) и «Северная сказка» (0+).

Детский психолог Татьяна Жеребная не видит в советских мультфильмах ничего плохого. Она считает, что они сделаны просто и ребенку их легко воспринимать, в них нет сложных характеров. Советский стиль рисовки, по мнению психолога, благоприятнее для детской психики: чрезмерно яркая современная анимация может действовать на нервную систему возбуждающе.

— Д л я с о в р е м е н н ы х д е т е й с о в е т с к и е м у л ь т и к и н е п р и в л е к а т е л ь н ы е , п о т о м у ч т о о н и н е т а к и е к р а с о ч н ы е , к а к с о в р е м е н н ы е . Н о в с ё з а в и с и т о т т о г о , к а к р о д и т е л ь б у д е т и х п р е з е н т о в а т ь . М о ж н о р а с с к а з а т ь п р о о т л и ч и я , о б с у д и т ь с ю ж е т н у ю л и н и ю , с п р а ш и в а т ь , ч т о п о н я т н о , и т е м с а м ы м п р и у ч а т ь к о с м ы с л е н и ю , — г о в о р и т Т а т ь я н а Ж е р е б н а я .

Через мультики ребенок познает новые ценности, сценарии жизни, нормы поведения, взаимоотношения с друзьями, близкими, узнает и полезную информацию. Часто ребенок отождествляет себя с главным персонажем, копирует его поведение, проигрывает сюжетные линии, переносит фразы из мультиков в жизнь. Вреда в этом нет — за исключением тех сюжетов, когда понятия «хорошо» и «плохо» искажены.

— Н е г а т и в н ы е п о с л е д с т в и я м о г у т б ы т ь о т т е х м у л ь т ф и л ь м о в , к о т о р ы е н е п о н я т н о ч е м у у ч а т , в к о т о р ы х п р и с у т с т в у ю т с ц е н ы н а с и л и я , н е н о р м а т и в н а я л е к с и к а , г д е п р и с у т с т в у е т ю м о р , н о и с к а ж е н н о г о ф о р м а т а . К п р и м е р у , у д а р к у л а к о м п о г о л о в е : н а э к р а н е в е с е л о , а в р е а л ь н о с т и н и к т о н е с м е е т с я . У р е б е н к а и с к а ж а е т с я в о с п р и я т и е — п о ч е м у т а к ? — о б ъ я с н я е т Т а т ь я н а Ж е р е б н а я .

Психолог рекомендует родителям следить за тем, что смотрят их дети, разговаривать с ними в процессе просмотра, задавать вопросы. Можно давать задания, ориентируясь на возраст: что хорошее есть в мультике, а что плохое, какой персонаж главный и чему он учит.