Фильму «Миссия невыполнима: Финальная расплата» потребовались досъемки

Производственную команду восьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» регулярно собирают для дополнительных съемок, так как фильм до сих пор находится в производстве, несмотря на скорую премьеру в мае этого года. Как рассказала актриса Хейли Этвелл, ее в любой момент могут вызвать на площадку, даже несмотря на работу в театре.

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« М ы д о с и х п о р п е р е с н и м а е м с ц е н ы , д о п о л н я е м и х и л и м е н я е м ч т о - т о . О н и в с е г д а ч т о - т о д о р а б а т ы в а ю т , с т р е м я т с я с д е л а т ь л у ч ш е . Т а к ч т о д а ж е р а б о т а я н а д с п е к т а к л е м «Много шума из ничего», я могу в любой момент получить звонок», — рассказала актриса в интервью Guardian.

Этвелл исполняет роль Грейс — искусной воровки с неоднозначной моралью, которая оказывается втянутой в новую миссию Итана Ханта. Впервые она появилась в «Смертельной расплате. Часть первая», производство которой, а затем и релиз неоднократно задерживались из-за ковида.

« « М и с с и я » з а х в а т и л а в с ю м о ю ж и з н ь . Я п р о в е л а в э т о м п р о е к т е п я т ь с п о л о в и н о й л е т — д л я м е н я э т о н е м ы с л и м о . Н о , с л а в а б о г у , я е г о о б о ж а л а » , — п о я с н и л а а к т р и с а .

Она также рассказала, что съемочный процесс оказался для нее не только долгим, но и требовательным.

« К о г д а я п р и ш л а н а п р о е к т , б ы л о с р а з у п о н я т н о , ч т о з д е с ь р а б о т а ю т н е п о с ц е н а р и ю . Н а с п о о щ р я ю т и м п р о в и з и р о в а т ь — т а к , и д е я т о г о , ч т о Г р е й с о к а ж е т с я к а р м а н н и ц е й , п р и н а д л е ж и т м н е . Т о м ( К р у з ) с д е т с т в а м е ч т а л п р ы г н у т ь с м о т о ц и к л о м с у т е с а — о н в о п л о щ а е т с в о ю м е ч т у , а о с т а л ь н о е п р и д у м ы в а е т с я н а х о д у . Н а п р о б а х м н е с р а з у с к а з а л и , ч т о т а к о й п о д х о д п о д х о д и т н е в с е м . К р о м е т о г о , н у ж н о б ы л о б ы т ь г о т о в о й к п я т и м е с я ц а м и н т е н с и в н ы х т р е н и р о в о к : р у к о п а ш н ы й б о й , в о ж д е н и е , в л а д е н и е о р у ж и е м и н о ж а м и » , — п о д е л и л а с ь Этвелл.

Актриса также высоко оценила работу с Крузом.

« К о г д а я п р и ш л а в п р о е к т , я п о н и м а л а , ч т о о н — ч е л о в е к р е д к о й в е л и ч и н ы , т а к и х , к а к о н , б о л ь ш е н е д е л а ю т . О н — к и н о с т у д и я в о д н о м л и ц е . И п р и э т о м о ч е н ь д о б р ы й и п р о ф е с с и о н а л ь н ы й . Б л а г о д а р я э т о м у я м о г л а п р о б о в а т ь ч т о - т о н о в о е , н е б о я с ь п р о в а л а . Т о м л ю б и т , к о г д а н а п л о щ а д к е в с е р а с к р ы в а ю т с я н а м а к с и м у м » , — о т м е т и л а Этвелл.

Окончательно ли это завершение франшизы? Этвелл оставила этот вопрос открытым.

« Н у , в н а з в а н и и е с т ь с л о в о « Ф и н а л ь н а я » . Н о Т о м К р у з и « ф и н а л » — э т о п р о т и в о р е ч и е , т а к ч т о я б ы н е у д и в и л а с ь , е с л и б ы о н с к а з а л : « А м о ж е т , е щ е о д н у ? » . Х о т я у н е г о т а к м н о г о п р о е к т о в , ч т о я н е п р е д с т а в л я ю , к а к е щ е о д н а « М и с с и я » в н и х у м е с т и т с я » , — с к а з а л а а к т р и с а .

В ноябре 2024 года THR сообщил, что основные съемки восьмого фильма «Миссии невыполнима: Финальная расплата» уже завершены, а его бюджет достиг колоссальных $400 млн. Производственный процесс также столкнулся с многочисленными сложностями, в том числе задержками из-за забастовок в Голливуде в 2023 году. Премьера фильма запланирована на 23 мая 2025 года.