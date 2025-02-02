Фильму «Миссия невыполнима: Финальная расплата» потребовались досъемки
Производственную команду восьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» регулярно собирают для дополнительных съемок, так как фильм до сих пор находится в производстве, несмотря на скорую премьеру в мае этого года. Как рассказала актриса Хейли Этвелл, ее в любой момент могут вызвать на площадку, даже несмотря на работу в театре.
«Мы до сих пор переснимаем сцены, дополняем их или меняем что-то. Они всегда что-то дорабатывают, стремятся сделать лучше. Так что даже работая над спектаклем «Много шума из ничего», я могу в любой момент получить звонок», — рассказала актриса в интервью Guardian.
Этвелл исполняет роль Грейс — искусной воровки с неоднозначной моралью, которая оказывается втянутой в новую миссию Итана Ханта. Впервые она появилась в «Смертельной расплате. Часть первая», производство которой, а затем и релиз неоднократно задерживались из-за ковида.
««Миссия» захватила всю мою жизнь. Я провела в этом проекте пять с половиной лет — для меня это немыслимо. Но, слава богу, я его обожала», — пояснила актриса.
Она также рассказала, что съемочный процесс оказался для нее не только долгим, но и требовательным.
«Когда я пришла на проект, было сразу понятно, что здесь работают не по сценарию. Нас поощряют импровизировать — так, идея того, что Грейс окажется карманницей, принадлежит мне. Том (Круз) с детства мечтал прыгнуть с мотоциклом с утеса — он воплощает свою мечту, а остальное придумывается на ходу. На пробах мне сразу сказали, что такой подход подходит не всем. Кроме того, нужно было быть готовой к пяти месяцам интенсивных тренировок: рукопашный бой, вождение, владение оружием и ножами», — поделилась Этвелл.
Актриса также высоко оценила работу с Крузом.
«Когда я пришла в проект, я понимала, что он — человек редкой величины, таких, как он, больше не делают. Он — киностудия в одном лице. И при этом очень добрый и профессиональный. Благодаря этому я могла пробовать что-то новое, не боясь провала. Том любит, когда на площадке все раскрываются на максимум», — отметила Этвелл.
Окончательно ли это завершение франшизы? Этвелл оставила этот вопрос открытым.
«Ну, в названии есть слово «Финальная». Но Том Круз и «финал» — это противоречие, так что я бы не удивилась, если бы он сказал: «А может, еще одну?». Хотя у него так много проектов, что я не представляю, как еще одна «Миссия» в них уместится», — сказала актриса.
В ноябре 2024 года THR сообщил, что основные съемки восьмого фильма «Миссии невыполнима: Финальная расплата» уже завершены, а его бюджет достиг колоссальных $400 млн. Производственный процесс также столкнулся с многочисленными сложностями, в том числе задержками из-за забастовок в Голливуде в 2023 году. Премьера фильма запланирована на 23 мая 2025 года.