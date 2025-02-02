Что известно о премьере фильма «После. Навсегда»

Фильм «После. Навсегда» покажет СТС
Российская телевизионная премьера фильма «После. Навсегда» состоится на СТС 6 февраля 2025 года. Главные роли в пятой части популярной романтической кинофраншизы исполнили Хиро Файнс Тиффин и Джозефина Лэнгфорд, а также снялись Луиза Ломбард, Мими Кин, Бенжамин Масколо, Кора Кирк, Роза Эскода, Стивен Мойер, Джессика Веббер, Пол С. Трэйси
- Бестселлер об отношениях с Тессой (Лэнгфорд) принес Хардину (Тиффин) деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин накануне Рождества отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но встречает там старых знакомых – Натали и Себастьяна - и попадает в новый водоворот страстей и неприятностей, - сообщается в синопсисе. - Когда же судьба дарит Хардину и Тессе (Лэнгфорд) шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.
В российский прокат «После. Навсегда» вышел в сентябре 2023 года.