Что известно о премьере фильма «После. Навсегда»

Российская телевизионная премьера фильма «После. Навсегда» состоится на СТС 6 февраля 2025 года. Главные роли в пятой части популярной романтической кинофраншизы исполнили Хиро Файнс Тиффин и Джозефина Лэнгфорд, а также снялись Луиза Ломбард, Мими Кин, Бенжамин Масколо, Кора Кирк, Роза Эскода, Стивен Мойер, Джессика Веббер, Пол С. Трэйси

© кадр из фильма «После. Навсегда»

- Б е с т с е л л е р о б о т н о ш е н и я х с Т е с с о й ( Л э н г ф о р д ) п р и н е с Х а р д и н у ( Т и ф ф и н ) д е н ь г и и у с п е х , н о о с т а в и л с р а з б и т ы м с е р д ц е м . В п о п ы т к а х и с п р а в и т ь о ш и б к и д а в н е г о п р о ш л о г о Х а р д и н н а к а н у н е Р о ж д е с т в а о т п р а в л я е т с я и з Л о н д о н а в з н о й н ы й Л и с с а б о н , н о в с т р е ч а е т т а м с т а р ы х з н а к о м ы х – Н а т а л и и С е б а с т ь я н а - и п о п а д а е т в н о в ы й в о д о в о р о т с т р а с т е й и н е п р и я т н о с т е й , - с о о б щ а е т с я в с и н о п с и с е . - К о г д а ж е с у д ь б а д а р и т Х а р д и н у и Т е с с е ( Л э н г ф о р д ) ш а н с н а с ч а с т л и в ы й ф и н а л , т о л ь к о о т н и х з а в и с и т , к а к о й с т а н е т п о с л е д н я я г л а в а и х и с т о р и и л ю б в и .

В российский прокат «После. Навсегда» вышел в сентябре 2023 года.