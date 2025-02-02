Фильм по Sleeping Dogs запустили в работу

В разработку запустили фильм по мотивам игры Sleeping Dogs: как оказалось, актёр Симу Лю действительно занимался этим направлением, а его работа прошла достаточно далеко. Об этом сообщают источники издания IGN.

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Главную роль детектива под прикрытием Вэй Шена сыграет сам Симу Лю, также он выступит продюсером экранизации. Остальные детали проекта неизвестны, в том числе какая студия взялась за кино, кто выступит режиссёром и кто напишет сценарий.

Sleeping Dogs вышла в 2012 году и со временем стала культовой игрой: это гонконгский экшен в открытом мире, где большой упор сделан на рукопашные сражения, а не на перестрелки. По сюжету главный герой под прикрытием внедряется в банды.

Актёр Симу Лю ранее сообщил, что его мечта — снять фильм, а затем получить «зелёный свет» на создание второй части игры.