Вышел трейлер японского боевика Demon City: премьера 27 февраля
Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер японского боевика Demon City. В ролике показали кровавые экшен-сцены, центральных героев истории и завязку сюжета.
Картина основана на экранизации манги Oni Goroshi. Согласно синопсису, криминальная организация убивает жену и дочь киллера Шухей Саката, а ему самому пускают пулю в голову. Однако герой выживает после 12 лет в коме и отправляется мстить.
В актёрский состав ленты вошли Тома Икута, Масахиро Хигасиде, Миоу Танака, Ами Тоума, Таро Суруга, Маи Кирю, Наото Такенака, Такума Отоо, Масанобу Такасима и другие. Кресло режиссёра занял Сэидзи Танака («Меланхолик»).
Премьера ленты состоится 27 февраля в стриминговом сервисе Netflix.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix Asia. Права на видео принадлежат Netflix.