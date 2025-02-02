Экспериментальный боевик «Провал!» с Тедом Рэйми вышел в онлайне

2 февраля экспериментальный боевик «Провал!» с Тедом Рэйми («Человек-паук», «Зловещие мертвецы 2») вышел в онлайне. Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стриминговых сервисах.

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Главная особенность картины заключается в том, что она снята без монтажных склеек. Рэйми исполнил Джеймса — преданного семьянина и могущественного бизнесмена, которому предстоит выполнить смертельный ультиматум: у него есть всего час, чтобы погасить огромный банковский долг, иначе он потеряет своё дело.

Также в актёрский состав вошли Меррик МакКарта, Мелисса Диас, Кристин Муули, Дэниел Кулман, Левар Майкл, Спенсер Лэнгстон, Джон Пол Медрано и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Кахуам (хоррор Red Light)

Видео доступно на YouTube-канале Geek Legion of Doom. Права на видео принадлежат Promotora NAE.