Текст: Вышел русский трейлер исторического фильма «Леопард». В ролике показали центральных героев ленты, завязку сюжета и завораживающие пейзажи Сицилии.

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Фильм основан на одноимённом романе писателя Джузеппе Томази ди Лампедуза. События разворачиваются на Сицилии XIX века. Лента расскажет историю принца Салины и его семьи на фоне исторических и социальных потрясений.

В актёрский состав вошли Коррадо Инверницци, Бенедетта Поркароли, Дева Кассель, Ким Росси Стюарт, Сол Нанни, Франческо Колелла, Астрид Мелони, Маркус Марчелли и другие. Режиссёрами выступили Том Шэнклэнд, Джузеппе Капотонди и Лаура Лукетти.

Премьера картины состоится 5 марта в стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Indiana Production.