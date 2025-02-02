Прокат в США возглавили мультфильм и хоррор

Анимационный фильм «Догмен: Пушистая справедливость» открылся с внушительными $36 млн в США. Это второй результат среди январских анимационных релизов после «Кунг-фу Панды 3» ($41,8 млн). Несмотря на слабый старт за пределами США ($4,2 млн в 29 странах), лента DreamWorks Animation может надеется на неплохой итоговый результат, так как прокат планируется долгим за счет хороших отзывов зрителей.

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Хоррор «Компаньон» от New Line собрал $9,5 млн в США и еще $5,5 млн за рубежом, доведя общую кассу до $15 млн. При бюджете менее $10 млн и хороших отзывах у фильма есть шансы на крепкий «сарафан» в последующие недели.

«Муфаса: Король-Лев» продолжает показывать стабильность, добавив еще $6,6 млн в США. Общая касса фильма выросла до $653 млн, из которых $230 млн приходится на домашний прокат, а $423 млн – на международный.

«Моана 2» за десять недель достигла $1,037 млрд в мировом прокате, а «Соник 3», — $446 млн по всему миру. Оба уже доступны в цифре.

«Носферату» Роберта Эггерса, также вышедший на стримингах, еще немного добавил к кассе и теперь может похвастать $166 млн, из которых $94,7 млн пришлось на США.

«Особо опасный пассажир» Мэла Гибсона после сильного падения во второй уикенд собрал $5,6 млн. Общая касса фильма в США составила $20,9 млн. Это не дотягивает до его бюджета в $25 млн и уже может считаться провалом.