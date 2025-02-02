«Рен ТВ» покажет боевик «Джейд» с Шейной Уэст и Микки Рурком

Российская телевизионная премьера фильма «Джейд» состоится на «Рен ТВ» 7 февраля 2025 года. Главные роли в боевике режиссера Джеймса Бэмфорда сыграли Шейна Уэст, Микки Рурк, Марк Дакаскос, Кэтрин Макнамара, Стивен Майкл Кесада, Кит Джардин, Крис Бруно, Эмили Руравиель, Шон Макнэбб, Мэтью Янагия.

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Главная героиня Джейд (Уэст) поклялась больше никогда не использовать оружие после того, как она случайно убила своего брата. Но у нее не осталось выбора, поскольку могущественный бизнесмен Торк (Рурк) и лидер местной банды Ортис отправляются на поиски ценного жесткого диска, который может нанести ущерб деятельности Интерпола.

В российский прокат фильм вышел в апреле 2024 года.

Эфир в 23.45.