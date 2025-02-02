«Рен ТВ» покажет боевик «Джейд» с Шейной Уэст и Микки Рурком

Боевик «Джейд» с Шейной Уэст и Микки Рурком покажет «Рен ТВ»
Российская телевизионная премьера фильма «Джейд» состоится на «Рен ТВ» 7 февраля 2025 года. Главные роли в боевике режиссера Джеймса Бэмфорда сыграли Шейна Уэст, Микки Рурк, Марк Дакаскос, Кэтрин Макнамара, Стивен Майкл Кесада, Кит Джардин, Крис Бруно, Эмили Руравиель, Шон Макнэбб, Мэтью Янагия.
Главная героиня Джейд (Уэст) поклялась больше никогда не использовать оружие после того, как она случайно убила своего брата. Но у нее не осталось выбора, поскольку могущественный бизнесмен Торк (Рурк) и лидер местной банды Ортис отправляются на поиски ценного жесткого диска, который может нанести ущерб деятельности Интерпола.
В российский прокат фильм вышел в апреле 2024 года.
Эфир в 23.45.