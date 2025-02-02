Мелодраму «Дашкина любовь» покажет «Россия»

Премьера фильма «Дашкина любовь» состоится на телеканале «Россия» 8 февраля 2025 года. Главные роли в мелодраме режиссёра Мирослава Малича исполнили Александра Новгородова, Артём Зеленин, Екатерина Ратникова, Елена Панова, Раиса Рязанова, Александр Пашков и другие.

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Даша Демьянова (Новгородова) давно и безнадёжно влюблена в Диму Захарова (Зеленин) - парня своей родной сестры Ольги (Ратникова). И пока Даша пытается выбросить его из своей головы, Ольга уже в третий раз отказывается выходить за Диму замуж, хотя отношения не разрывает. На дне рождения Димы происходит непредвиденная ситуация, он проводит ночь с Дашей. Утром они решают всё забыть и сохранить произошедшее в тайне. Но слухи быстро доходят до Ольги, и Даша становится позором семьи. При поддержке матери, строгой учительницы Евгении (Панова), Ольга выгоняет сестру из дома. Бабушка Таисия Афанасьевна (Рязанова) пытается предотвратить раскол семьи, но безуспешно. А Даша решает начать новую жизнь и отправляется в город Ивкино, где знакомится с художником Ильёй Переваловым (Пашков), а вскоре понимает, что беременна…

Эфир в 21.00.