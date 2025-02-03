В работу запущено продолжение мультсериала «Джимми Нейтрон»

В Linkedln-профиле сценариста Адама Пава обнаружили, что с декабря 2023-го он трудится над продолжением проекта про Джимми Нейтрона. Работу ведут совместными силами Paramount Animation и Nickelodeon Films.

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Других подробностей пока нет. Будет ли продолжение представлять собой мультсериал или полнометражный мультфильм, пока можно только гадать.

Оригинальный мультсериал стартовал в 2002 году, а последний эпизод вышел в эфир 2006 года. Проект рассказывал про 11-летнего гения из Ретровилля по имени Джимми. Он придумывал различные изобретения и вместе со своими друзьями разгребал последствия своих же творений.