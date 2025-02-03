Десять лучших сериалов февраля

Даже в самый короткий месяц года стриминговые сервисы готовятся завалить зрителей интересными премьерами и долгожданными продолжениями. Среди наиболее громких релизов — третий сезон хитовой сатиры «Белый лотос» и продолжение исторической драмы «1923» с Харрисоном Фордом. Также нас ждут любопытные новые проекты создателей культовых «Острых козырьков» и «Нарко», а пользователям российских онлайн-кинотеатров непременно стоит обратить внимание на мрачный триллер «Аутсорс» со звездой «Слова пацана» Иваном Янковским. Эти и другие сериалы февраля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

© кадр из сериала «Яблочный уксус»

«Яблочный уксус» / Apple Cider Vinegar

Подвинься, «Изобретая Анну», — у Netflix новая история про беспринципных обманщиц! Жаждущая внимания блогерша притворяется больной раком ради подписчиков. Россказни о том, как здоровая диета привела к ремиссии, увеличивают аудиторию инфлюэнсерши на сотни тысяч человек. Вместе с популярностью девушка получает контракт на книгу и запускает собственное приложение. Только вот никаких онкологических заболеваний у нее никогда не было. Сериал основан на нон-фикшен «Женщина, обманувшая мир» и судьбе австралийки Беллы Гибсон, утверждавшей, что диета и упражнения излечили ее от опухоли мозга. В главной роли — Кейтлин Дивер («Одни из нас»), а режиссером выступил Джеффри Уокер («Молодой Скала»).

Премьера — 6 февраля на Netflix

«Непобедимый» («Неуязвимый») / Invincible

Третий сезон мультсериала про молодого супергероя, на плечи которого падает нелегкая задача по защите Земли от всяких напастей. Начавший выходить в 2021-м проект основан на графических романах автора комиксов «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана. Главного героя озвучивает звезда «Ходячих» Стивен Ян. Дебютный сезон, через супергеройскую призму описывающий межпоколенческий конфликт отцов и детей, стал большим хитом Amazon.

Премьера третьего сезона — 6 февраля на Prime Video

«Ньютопия» / Newtopia

Поклонники зомби-хорроров и кей-попа, соединяйтесь! Южнокорейский ромком «Ньютопия» с участницей герлз-бенда Blackpink Ким Джи-су расскажет о любви, которой даже зомби-апокалипсис а-ля «Поезд в Пусан» не помеха. Точнее, конец света оказывает неожиданно положительный эффект на отношения 20-летнего срочника из Сеула и его возлюбленной. Вместе с певицей в сериале снялся Пак Чон-мин («Повезло с братом»), режиссером выступил Юн Сон-хен («Время охоты»).

Премьера — 7 февраля на Prime Video

«Аутсорс»

Красноречивая история о том, почему мораторий на казнь — вещь необходимая. Действие сериала по мотивам короткого рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера» разворачивается в России середины 1990-х, когда в стране была разрешена высшая мера наказания. Константин работает сотрудником тюрьмы специального назначения, в которой содержатся приговоренные. Когда выясняется, что родственники их жертв готовы платить большие деньги за возможность самим привести в исполнение приговор, Константин запускает собственный бизнес, отдавая обязанности палача на аутсорс. Режиссером выступил Душан Глигоров («Трасса»), а главную роль исполнил Иван Янковский («Слово пацана: Кровь на асфальте»).

Премьера — 13 февраля в Okko

«Белый лотос» / The White Lotus

Третий сезон хитовой сатиры о привилегированных, избалованных, порочных и глубоко несчастных американцах отправляет зрителя в Таиланд. Подробности сюжета остаются в тайне, однако шоураннер Майк Уайт пообещал, что будут затронуты темы переселения душ и загробного мира. Съемки проходили на Самуи, на Пхукете и в Бангкоке, в актерском составе — звезда «Фоллаута» Уолтон Гоггинс, Паркер Поузи из «Под кайфом и в смятении», сын Терминатора Патрик Шварценеггер, а также уже игравший в Америке в «Игре престолов» российский актер Юрий Колокольников.

Премьера третьего сезона — 16 февраля на HBO

«Челюскин. Первые»

Февраль 1934 года. Дерзкие полярники на ледокольном пароходе «Челюскин» предприняли смелую попытку пройти Северный морской путь за одну навигацию, но потерпели крах: судно зажало льдами. Более сотни моряков провели два месяца на льдине в условиях полярной зимы, борясь за жизниь. В сериале снялись Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы») и Стася Милославская («Огонь»). Режиссером выступил Степан Коршунов («Мастер»).

Премьера — 20 февраля на Wink

«Нулевой день» / Zero Day

Разрушительная хакерская атака на Соединенные Штаты Америки погружает страну в глубокий кризис (а также приводит к трагической кончине нескольких тысяч американцев). Чтобы найти виновных, формируется специальная комиссия во главе с народным любимцем, бывшим президентом США Джорджем Малленом (Роберт Де Ниро). В поисках правды комиссии придется всерьез рассматривать теории заговоров, ранее казавшиеся полным бредом. Политический триллер от создателя «Нарко» Эрика Ньюмана и сценариста «Джеки» Ноя Оппенхайма стал одной из редких работ Де Ниро в телеформате. Также в сериале снялись Джесси Племонс («Черное зеркало») и Лиззи Каплан («127 часов»).

Премьера — 20 февраля на Netflix

«​Тысяча ударов» / A Thousand Blows

Сериал шоураннера культовых «Острых козырьков» Стивена Найта расскажет о мире подпольного бокса в Лондоне викторианской эпохи. Приехавшим с Ямайки Иезекилю и Алеку предстоит сразиться с опасным ветераном бокса Шугаром Гудсоном — и все это без перчаток. Заправляют боями представительницы женского преступного синдиката «40 слонов». В основе сюжета лежат реальные события. В главных ролях — звезда «Большого куша» Стивен Грэм, а также Малачи Кирби, Фрэнсис Лавхолл и Эрин Доэрти.

Премьера — 21 февраля на Hulu

«1923»

Харрисон Форд и Хелен Миррен возвращаются со вторым сезоном исторической драмы «1923» — спин-оффа хитового сериала «Йеллоустоун». Сюжет посвящен борьбе за выживание семейной пары, которая живет на ранчо в Монтане во времена Великой депрессии, сухого закона и разгула мафиозной организованной преступности. Вышедший в 2022-м первый сезон получил две номинации на премию «Золотой глобус». Создателем проекта стал шоураннер «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан.

Премьера второй части — 23 февраля на Paramount+

«Президент команды» / Running Point

Встречайте «Уэйвс», лос-анджелесскую баскетбольную команду, прототипом которой являются реально существующие «Лейкерс» (герои собственного сериала «Время побеждать», который выдержал два сезона). Клуб переживает непростые времена — его оскандалившийся президент вынужден передать полномочия сестре. Та пытается доказать семье и фанатам, что достойна этой должности. Шоураннерами проекта выступили Минди Кейлинг, Дэвид Стассен и Айк Баринхолц. Главную роль исполнила Кейт Хадсон («Почти знаменит»).

Премьера — 27 февраля на Netflix