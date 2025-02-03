Вышел тизер фильма M3GAN 2 про куклу-убийцу

Universal Pictures выпустила тизер-трейлер фильма M3GAN 2. Лента выступит прямым продолжением первой части, вышедшей в 2022 году. В ролике показали саму куклу-убийцу и её чуть изменённый внешний вид.

© кадр из фильма M3GAN 2

Видео доступно на YoTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Действие сиквела разворачивается спустя два года после событий оригинала. Джемма получила известность и стала сторонницей государственного надзора за ИИ, а её племянница проходит через непростой подростковый период. Тем временем на базе украденных технологий M3GAN создаётся опасное военное оружие Амелия, которое начинает развивать самосознание и представлять угрозу всему человечеству.

Премьера картины состоится 27 июня. Режиссёром ленты выступил Джерард Джонстоун.