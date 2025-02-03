Сарик Андреасян раскрыл свежие подробности фильма «Простоквашино»

Сарик Андреасян недавно дал интервью, в котором поговорил про то, каким получится его фильм «Простоквашино». Режиссёр поделился свежими подробностями картины.

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По словам Сарика, Печкина сыграет Иван Охлобыстин и это «стопроцентное попадание». Актёр в образе персонажа смотрится безупречно.

О щ у щ е н и е , ч т о т ы д е л а е ш ь к и н о , к о т о р о е в т е о р и и п е р е ж и в е т т е б я . Х о т я я н е з н а ю , м ы е щ ё н е р а с к р ы л и , к т о , к о г о т а м и г р а е т . П о к а ч т о м ы т о л ь к о о б ъ я в и л и , ч т о П е ч к и н а и г р а е т О х л о б ы с т и н . Э т о с т о п р о ц е н т н о е п о п а д а н и е , э т о л ю б о в ь . К а к о н э т о д е л а е т !

Ещё Андреасян планирует расширить вселенную «Простоквашино», так как в анимационных фильмах, по его мнению, показали далеко не всё, что было бы интересно зрителям. Сарик отметил, что изначально планировалось развернуть фильм в наши дни. Однако Андреасян понял, что в современном мире ребёнка, ушедшего из дома, быстро бы нашли.

Премьера «Простоквашино» состоится в этом году.