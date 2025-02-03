Каким будет фильм про киноведа Кирилла Разлогова

В 2025 году на экраны выйдет документальный фильм с элементами анимации о киноведе и культурологе Кирилле Разлогове. Рабочее название фильма - "Кирилл Разлогов". Режиссеры - дочь киноведа Анастасия Разлогова и Анджей Петрас, который также стал композитором картины. Продюсеры - Анастасия Разлогова и Нина Кочеляева.

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Картина будет включать интервью, фрагменты любимых классических фильмов Разлогова, эксклюзивные кадры из личного архива семьи и архивные материалы. Создатели используют ИИ, чтобы оживить фотографии, а для воплощения мемуаров героя - предметно-рисованную анимацию. Режиссер-аниматор - Алексей Ермолаев, художник - Мария Ермолаева. Мультипликационные кадры будет сопровождать голос Разлогова - свои мемуары он записывал на диктофон, и именно эти аудиозаписи войдут в картину.

В фильме будет использовано последнее, ранее неопубликованное интервью Кирилла Разлогова с режиссером-документалистом Еленой Демидовой, которая, к сожалению, также, как и Кирилл Эмильевич, ушла из жизни.

Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.