Появились постеры с главными героями фильма «Красный шелк»

Создатели фильма «Красный шёлк» опубликовали постеры с главными героями ленты. В картине снялись Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Светлана Чуйкина и другие.

© Чемпионат.com

Постеры с персонажами фильма

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

© «НМГ Кинопрокат»

Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё.

Премьера картины «Красный шёлк» в кинотеатрах России состоится 20 февраля.