Стартовали съемки сериала «Дорогой Вилли»

Кинокомпании «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ» и телеканал РЕН ТВ объявили о старте съёмок исторического сериала «Дорогой Вилли». Съёмки шоу продлятся несколько месяцев, после чего проект выйдет по телевидению и в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier.

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«Дорогой Вилли» расскажет историю тайной дружбы двух главных геополитических соперников в Европе – советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта. Шоу покажет, как их дружеские отношения спасли мир от ядерной катастрофы.

Главные роли в сериале исполнят Сергей Маковецкий («Брат 2») и Кирилл Кяро («Далёкие близкие»). Автором сценария выступили телеведущий и писатель Игорь Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новосёловым, а режиссёром – Владимир Щегольков («Цербер»).