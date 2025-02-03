Появились новые промо-материалы сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» всё ближе и ближе, поэтому появляется больше промо-материалов шоу. Недавно создатели проекта выложили свежую пачку рекламных материалов. Они выглядят довольно зрелищно.

© Чемпионат.com

Свежие промо-материалы сериала

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

Более того, «Рождённый заново» по темпу отличается от шоу Netflix. По словам Дарио, в проекте компании было слишком много фрагментов, в которых персонажи разговаривали друг с другом и «жаловались на свою судьбу». В «Рождённом заново» куда больше экшен-сцен.

К главной роли вернётся Чарли Кокс. С ним в шоу снялись Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал и другие.

«Рождённый заново» стартует 4 марта на Disney+.