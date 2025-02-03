Вышел русский ролик «частично запрещенного» фильма «Обезьяна»

На 27 февраля намечен российский релиз фильма ужасов "Обезьяна" - это еще одна экранизации небольшого рассказа Стивена Кинга, выполненного в формате классического хоррора про демонические предметы.

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Ленту сопровождает яркая кампания: сегодня стало известно, что в ряде крупных зарубежных телесетей отказались демонстрировать в эфире трейлер проекта - из-за чрезмерного уровня насилия в кадре.

Между тем Global Film, российский прокатчик, подготовил новый ролик предстоящей премьеры - очень эффектный (18+).

"Обезьяна" (The Monkey) - американо-британский хоррор Осгуда Перкинса.

Сам Кинг пришел от свежего прочтения своего произведения в восторг, охарактеризовав его как "тотальное безумие".