Режиссер хоррора «Носферату» рассказал, чем он вдохновлялся

Американский режиссёр Роберт Эггерс рассказал об источниках вдохновения для хоррора «Носферату». Постановщик признался, что на фильм ужасов сильно повлиял Тим Бёртон со своим фильмом «Бэтмен возвращается» 1992 года.

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Эггерс вспомнил, что во время съёмок картины часто летал на самолётах и однажды решил включить ленту с Майклом Китоном. И он был просто поражён тем, насколько его работа походила на творение Бёртона — от готической атмосферы до некоторых локаций. Эггерс часто смотрел этот фильм в детстве, поэтому подсознательно воссоздал некоторые элементы во время производства собственного фильма.

О д н а ж д ы в о в р е м я с ъ ё м о к я в к л ю ч и л «Бэтмен возвращается», и снежная, готическая атмосфера этого фильма была шокирующе похожа на многое из того, что мы создавали на съёмках «Носферату».

Премьера хоррора «Носферату» состоялась 26 декабря 2024 года. Лента уже поставила рекорд в карьере Эггерса, собрав в прокате более $ 170 млн.