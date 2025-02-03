«Ремейки вместо ценностей»: В Госдуме объяснили финансовый кризис «Ленфильма»
Сергей Соловьев заявил НСН, что без финансовой и административной поддержки государства студия не сможет вернуться к нормальной работе.
Финансовый кризис киностудии «Ленфильм» - это показательный пример того, что происходит с российским кинематографом на фоне отказа от духовных ценностей в пользу западных боевиков, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
Союз кинематографистов Санкт-Петербурга ранее обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Деятели культуры заподозрили неладное на фоне ухода Федора Бондарчука и жалуются: «киностудию возглавляли исключительно присланные из Москвы начальники, однако ни один из них так и не смог вывести «Ленфильм» из кризиса». СМИ пишут, что долги студии превысили 100 миллионов рублей. Соловьев назвал главные причины такого положения дел.
«Проблемы «Ленфильма» - это наиболее яркий пример сложной ситуации во всей кинематографической отрасли. За долгие годы на смену отечественным профессиональным советским фильмам пришла западная культура и пропаганда, которая вытеснила наши духовные и нравственные ценности. А попытки создать ремейки фильмов или боевики о 90-х лишь еще больше усугубляли финансовые и творческие сложности отечественного кинематографа», - объяснил он.
По его словам, без финансовой и административной поддержки государства студия не сможет вернуться к выпуску шедевров.
«В современных условиях без государственной финансовой и административной поддержки сложно будет сохранить и направить кинокомпанию на путь повышения качества их творческой продукции. Я считаю, что планируемые меры господдержки надо было организовать раньше, теперь потребуется больше времени и творческих сил для выпуска шедевров, которыми так гордилась раньше киностудия – «Гамлет», «Чапаев», «Человек-амфибия», «Проверка на дорогах» и так далее», - добавил собеседник НСН.
Положение «Ленфильма» плачевное, киностудию сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга, заявила ранее кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова в разговоре с НСН.