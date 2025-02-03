В Госдуме объяснили финансовый кризис «Ленфильма»

Сергей Соловьев заявил НСН, что без финансовой и административной поддержки государства студия не сможет вернуться к нормальной работе.

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Финансовый кризис киностудии «Ленфильм» - это показательный пример того, что происходит с российским кинематографом на фоне отказа от духовных ценностей в пользу западных боевиков, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга ранее обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Деятели культуры заподозрили неладное на фоне ухода Федора Бондарчука и жалуются: «киностудию возглавляли исключительно присланные из Москвы начальники, однако ни один из них так и не смог вывести «Ленфильм» из кризиса». СМИ пишут, что долги студии превысили 100 миллионов рублей. Соловьев назвал главные причины такого положения дел.

« П р о б л е м ы « Л е н ф и л ь м а » - э т о н а и б о л е е я р к и й п р и м е р с л о ж н о й с и т у а ц и и в о в с е й к и н е м а т о г р а ф и ч е с к о й о т р а с л и . З а д о л г и е г о д ы н а с м е н у о т е ч е с т в е н н ы м п р о ф е с с и о н а л ь н ы м с о в е т с к и м ф и л ь м а м п р и ш л а з а п а д н а я к у л ь т у р а и п р о п а г а н д а , к о т о р а я в ы т е с н и л а н а ш и д у х о в н ы е и н р а в с т в е н н ы е ц е н н о с т и . А п о п ы т к и с о з д а т ь р е м е й к и ф и л ь м о в и л и б о е в и к и о 9 0 - х л и ш ь е щ е б о л ь ш е у с у г у б л я л и ф и н а н с о в ы е и т в о р ч е с к и е с л о ж н о с т и о т е ч е с т в е н н о г о к и н е м а т о г р а ф а » , - о б ъ я с н и л о н .

По его словам, без финансовой и административной поддержки государства студия не сможет вернуться к выпуску шедевров.

« В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х б е з г о с у д а р с т в е н н о й ф и н а н с о в о й и а д м и н и с т р а т и в н о й п о д д е р ж к и с л о ж н о б у д е т с о х р а н и т ь и н а п р а в и т ь к и н о к о м п а н и ю н а п у т ь п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а и х т в о р ч е с к о й п р о д у к ц и и . Я с ч и т а ю , ч т о п л а н и р у е м ы е м е р ы г о с п о д д е р ж к и н а д о б ы л о о р г а н и з о в а т ь р а н ь ш е , т е п е р ь п о т р е б у е т с я б о л ь ш е в р е м е н и и т в о р ч е с к и х с и л д л я в ы п у с к а ш е д е в р о в , к о т о р ы м и т а к г о р д и л а с ь р а н ь ш е к и н о с т у д и я – « Г а м л е т » , « Ч а п а е в » , « Ч е л о в е к - а м ф и б и я » , « П р о в е р к а н а д о р о г а х » и т а к д а л е е » , - д о б а в и л с о б е с е д н и к Н С Н .

Положение «Ленфильма» плачевное, киностудию сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга, заявила ранее кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова в разговоре с НСН.