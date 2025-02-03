Киноиндустрия открыла 2025 год четырьмя «миллиардерами»

Главную кассу января сделали участники новогодней битвы сказочных блокбастеров, турецкий «Холоп» затмил «Василия», а Николь Кидман оказалась россиянам ближе Джонни Деппа.

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Сразу четыре российских фильма стали «миллиардерами» по итогам первого месяца 2025 года. «Волшебник Изумрудного города» победил в новогодней битве блокбастеров фэнтези «Финист. Первый Богатырь». При этом еще два фильма, вышедшие на экраны в середине декабря, в январе «добили» свои сборы до красивых цифр.

Вместе с тем ни одна другая новинка месяца не заработала в прокате больше 200 миллионов рублей, да и громкие имена Джонни Деппа, Николь Кидман и Стивена Содерберга не смогли привлечь российских зрителей к официальным зарубежным новинкам.

Четыре миллиардера: Элли, Финист, Ёлки и Кузя

Главная новогодняя битва 2025-го началась 1 января, когда на экраны параллельно вышли два сказочных блокбастера. На сегодняшний день сказка Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» собрала в прокате 3,260 млрд рублей, а фэнтези Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь» - 2,665 млрд рублей.

При этом часть зрителей обиделась на создателей «Волшебника», заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

« К о м у - т о н е п о н р а в и л и с ь а к т е р ы , к о м у - т о - д е в о ч к а - и с п о л н и т е л ь н и ц а р о л и Э л л и , к о м у - т о Т о т о ш к а , н о о с н о в н о й н е г а т и в к э т о м у ф и л ь м у к о н ц е н т р и р о в а л с я н а т о м , ч т о м н о г и е з р и т е л и п о с ч и т а л и с е б я о б м а н у т ы м и , п о т о м у ч т о и м п р е д о с т а в и л и э к р а н и з а ц и ю н е п о л н о й к н и г и , а т о л ь к о п о л о в и н ы п е р в о й и з в с е л е н н ы х А л е к с а н д р а В о л к о в а . Э к р а н и з а ц и я к н и г и п р е р ы в а е т с я , а д а л е е з р и т е л и д о л ж н ы ж д а т ь п р о д о л ж е н и я н а п р о т я ж е н и и н е с к о л ь к и х л е т » , – п о я с н и л И с а е в .

Третье и четвертое место по кассовым сборам в январе заняли две картины, вышедшие на экраны 19 декабря. Комедия «Ёлки 11» заработала за месяц 637 млн рублей, «добив» общие сборы до 1,228 млрд рублей. Результаты сказки «Домовенок Кузя» в озвучке Сергея Бурунова и Гарика Харламова оказались чуть скромнее – 552 млн рублей за январь и итоговые 1,035 млрд рублей.

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил НСН, почему режиссеры не постеснялись сделать 11-ю версию «Ёлок».

« В о о б щ е , к о н е ч н о , б о л ь ш и е ц и ф р ы в н а з в а н и я х ф и л ь м о в о т т а л к и в а ю т , н о п о с м о т р и м п о р е з у л ь т а т а м п р о к а т а . Э т о ч и с т о п р о д ю с е р с к о е р е ш е н и е , н и к а к и х о г р а н и ч е н и й н е т . О д и н и з в е с т н ы й р о к - м у з ы к а н т с к а з а л : з а ч е м п и с а т ь н о в ы е х и т ы , е с л и е с т ь у с п е ш н ы е с т а р ы е ? С " Ё л к а м и " п р и м е р н о т о ж е с а м о е . Е с л и е с т ь у с п е ш н ы й х и т , к о т о р ы й х у д о - б е д н о с о б и р а е т д е н ь г и и з р и т е л е й , з а ч е м п р и д у м ы в а т ь ч т о - т о н о в о е : а в д р у г н е п о л у ч и т с я . Э т о н а з ы в а е т с я ц е л ь о п р а в д ы в а е т с р е д с т в а – е с л и ф р а н ш и з а с о б и р а е т м и л л и а р д ы , т о , к а к в ы р а ж а л и с ь и з в е с т н ы е д е я т е л и : п о к а п и п л х а в а е т , и х б у д у т с н и м а т ь » , – к о н с т а т и р о в а л Ш н е й д е р о в .

«Пипл схавал» и шестую часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк», которая заняла пятое место по сборам в январе (303 млн рублей).

Для сравнения, в январе 2024 года в российском прокате было два фильма-миллиардера – «Холоп 2» (сборы за месяц 3,616 млрд рублей) и «Бременские музыканты» (2,755 млрд рублей). Мультик «Три богатыря и Пуп Земли» оформил свой миллиард в начале февраля 2024-го, а фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» за первый месяц прошлого года освоил всего 561 млн рублей.

Эротика и трюк прокатчиков: Депп, Николь и турецкий холоп

Если не брать сказки и новогодние фильмы, январь 2025 года оказался не таким уж радужным для киноиндустрии.

Шестое и седьмое место по сборам с начала года заняли зарубежные фильмы – эротический триллер с 57-летней Николь Кидман «Плохая девочка» (сборы на сегодня 193 млн рублей) и турецкий фильм «Холоп. Великолепный век» (189 млн рублей). Интересно, что изначально на 23 января была назначена премьера фильма «Холоп 3», но осенью его внезапно заменили турецкой версией. Член совета АВК Роман Исаев объяснил причину этой метаморфозы.

« И с т о р и я с п о я в л е н и е м т у р е ц к о г о « Х о л о п а » и и с ч е з н о в е н и е м " Х о л о п а 3 " п о н я т н а . Я д у м а ю , э т о б ы л т р ю к о т п р о к а т ч и к о в д л я п р о г р е в а а у д и т о р и и , т а к к а к « Х о л о п 3 » в т а к и е с р о к и п р о с т о н е м о г п о я в и т ь с я . Т а к у ю б о л ь ш у ю к а р т и н у с п о т е н ц и а л о м с б о р а н е л ь з я п р о с т о с д е л а т ь н а к о л е н к е з а п о л г о д а , ф и з и ч е с к и н е в о з м о ж н о б ы л о с н я т ь т р е т ь ю ч а с т ь . Г и п о т е т и ч е с к и « Х о л о п 3 » м о ж е т п о я в и т ь с я н а с л е д у ю щ и й Н о в ы й г о д , н е р а н ь ш е . В и т о г е " Х о л о п 3 " п р е в р а т и л с я в т у р е ц к о г о « Х о л о п а » . М ы с б о л ь ш и м и н т е р е с о м и и з у м л е н и е м н а б л ю д а е м , ч т о р е м е й к « Х о л о п а » п о и т о г а м д в у х д н е й п р о к а т а у в е р е н н о с т о и т н а п е р в о м м е с т е . Э т о п о д т в е р ж д а е т т о т ф а к т , ч т о у н а с о г р о м н а я ф а н а т с к а я а у д и т о р и я К е р е м а Б ю р с и н а . Л о я л ь н ы й з р и т е л ь с у д о в о л ь с т в и е м п о ш е л » . – р а з ъ я с н и л И с а е в .

Восьмое и девятое место у российских комедий «Василий» с Александром Петровым (175 млн рублей) и «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным (161 млн рублей).

Если эти фильмы разочаровали индустрию, то десятое место - у еще одного потенциального миллиардера. Исторический фильм Константина Буслова «Злой город», рассказывающий об осаде Козельска монголами, вышел на экраны 30 января и заработал за несколько дней 144 млн рублей. Хайпа этой картине может добавить и то, что одну из ролей там сыграла дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова с изящным именем Леонела.

Не особо зашли россиянам и несколько «интеллектуальных» зарубежных новинок. Так, хоррор Стивена Содерберга «Присутствие» заработал в России 32 млн рублей (за 12 дней в прокате), а комедийная драма Франсуа Озона «Что случилось осенью» и режиссерская работа Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» - по 12 млн рублей (соответственно, за 12 и пять дней в прокате). При этом второй самой успешной зарубежной новинкой января после «Плохой девочки» стал боевик «Охота на воров 2. Пантера» с Джерардом Батлером (сборы 130 млн рублей).