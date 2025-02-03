Объявлена дата выхода драмы «Оставь это ветру» с Ханде Эрчел

Вышел русский трейлер мелодрамы «Оставь это ветру» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Из него стало известно, что лента появится в отечественных кинотеатрах уже 6 февраля.

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Лента расскажет о наследниках строительного холдинга, выбравших совершенно разную жизнь. Он – серфер, который подписывает все документы через адвоката, она – генеральный директор огромной компании, знающая о ней всё. Вместе их сводят финансовый кризис и живописная бухта, будущее которой они видят совершенно по-разному.

Также в актёрский состав вошли Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гёзде Мутлуэр, Серхат Налбантолу, Ахмет Сарачоглу, Шебнем Сонмез и другие. Кресло режиссёра занял Энгин Эрден.

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Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá про кино». Права на видео принадлежат Lanistar Media.