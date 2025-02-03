Российский фильм попал в программу американского кинофестиваля

Фильм «Пришелец» оказался в программе кинофестиваля Cinequest Film Festival (CQFF). Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Фестиваль уже 35 лет ежегодно проходит в Калифорнии, США. Мероприятие откроется 11 марта и завершится 23 марта.

Фильм «Пришелец» рассказывает о слабослышащем «дурачке» Леше из уральской деревни, который пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций. Уже получил награду в секции «духовного кино» на международном кинофестивале в Бангладеш.

10 декабря сообщалось, что актер Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус». Артист будет претендовать на награду за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.